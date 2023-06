Kommentar

Draumen om å snu flyttestraumen

Kva skal til for at ungdomen flyttar heim til bygda, spør regjeringa. For ungdomen flyttar ikkje heim. Dei vil leve i- og rundt dei største byane.

Kommunalministar Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er opphaveleg frå bygde-Noreg og Naustdal i Sunnfjord.

I mange år har han dagpendla til hovudstaden frå Sørumsand i Lillestrøm - ein av fleire nær-Oslo-kommunar med kraftig folketilvekst.

I like mange år har han og Senterpartiet freista få ungdomen heim til bygda etter studieår i storbyane.

Det synest diverre like vanskeleg som å snu Glomma - der den renn like ved der Gjelsviken har etablert seg.

I førre veke var han på gamle trakter på Vestlandet. Statsråden fekk vere gjest på det nye hotellet til dei kjende balestrendingane, artisten og sognerapparen Kjartan Lauritzen (28) og broren, manageren og DJ-en Theodor (36).

Begge frå hotellfamilien Kvikne.

Føremålet med turen til vakre Balestrand? Å sjå nærmare på kvifor Kvikne-karane med student-tid og byliv i Bergen spontankjøpte eit gamalt hotell for å pusse opp, satse og konkurrere med far sin og vidgjetne Kvikne Hotel i heimbygda.

BALESTRAND: Kvikne Hotell sett frå ekspressbåten mellom Sogndal og Bergen sommaren 2022.

Gode døme på heimflyttarar får Senterparti-folk som Gjelsvik, Borch og Vedum til å klø kvarandre på ryggen i rein fryd.

Det er den draumen me ber på/at noko vedunderleg skal skje, skreiv hardingen og vestlendingen Olav H. Hauge i sitt mest kjende dikt.

Han budde store delar av livet heime på fruktgarden i Hardanger. Der freista ordkunstnaren å leve ut denne draumen han bar på. Om å lande i ei stille vik. Finne ro og fred i sinnet.

Slik lever ikkje så mange lenger. Dei som gjer det - kan du ha sett i program som «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu».

Jakta på høgare utdanning, meiningsfull og godt betalt jobb, partnar og velstand - har lenge ført folk til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Pluss nokre andre byar som med litt velvilje kan seiast å by på ein urban livsstil.

Mykje tyder på at den demografiske utviklinga vi ser, er ein del av det vi kallar ein megatrend, ein global trend der folk flyttar frå utkantar til sentrale strok i strie straumar.

Kvifor skal du på daud og liv jobbe og bu midt i tjukkaste Oslo, undra ein seg då ein kjenning fortalde at han var på veg inn i rådyrt husvære i ei blokk på Tøyen og jobb ein elsparkesykkeltur unna.

Jau, det er jo i Oslo jobbtilboda er, og restaurantane, kinotilboda, barane og ikkje minst; alle venene.

Legg du til desse nye flytande badestovene, Operaen, Pride, Munch, Marka, fjorden, muséa, mangfaldet og eit konsert- og festivaltilbod som kan få sjølv den mest umusikalske sofasitjar til å feste festivalband rundt handleddet.

BJØRVIKA: Folk badar, kosar seg og bykser ut i vatnet frå ei av dei flytande badestovene i Oslo.

Ja, så forstår du fort kvifor heimflyttarfestivalar som «Hælja hime» i Andebu og «Jordeplerock» i Lærdal samt tiltak som «Ut av trengselen», «Bolyst», «Lys mellom husan» og andre kampanjar for å endre flyttestraumen - blir med draumen.

Det er gjerne kjendisar i samtida med dialekt og distriktsbakgrunn som blir hyra inn for å fremje heimflytting.

Namn som Odd Nordstoga (artist) og Inga Berit Lein (bonde og eks. realitykjendis) har stilt villeg opp og fortalt kvifor unge folk burde flytte heim.

– Ein kan drive med så mange kulturtilbod ein vil, men økonomien er pinadø viktig for å leve, slo Nordstoga fast i avisa Nationen i 2006.

Der var telemarkingen truleg ved kjernen av forklaringa på flyttestraumen inn til storbyane - som han også seinare vart ein del av.

For folk må ha jobb og tene løna si. Då ligg dei mest relevante jobbane for den høgare utdanninga ein har skaffa seg - oftast i bynære strok.

Seniorrådgjevar Even Høydahl i Statistisk sentralbyrå stadfestar dette.

I ein rapport han nyleg har skrive, har han følgt ungdom frå bygda sidan dei var 15 år gamle. Kvar havna dei som 35-åringar etter høgare utdanning og etablerartid? Jau, i Osloområdet og dei andre største norske byane.

Info Ei typisk flyttekarriere Først fullføre vidaregåande skule.

Deretter flytte ut av foreldreheimen for å få seg høgare utdanning.

Som student halde fram å bu i byen der ein studerer.

Etter studiane vel ein å bli buande der ein studerte og melder dermed flytting til studiebyen, eller flytter til ein annan by med ein arbeidsmarknad der ein får brukt utdanninga si.

Då er ein kanskje godt i gang med familieetablering, og etter kvart kjem det gjerne barn.

Då får mange behov for ein større bustad, og gjerne ein stad der ein får fleire kvadratmeter for pengane og dessutan noko mindre urbane omgivnader for borna å vekse opp i.

Då flytter ein gjerne kort, altså til kommunar i storbyane sitt dagpendlaromland. (Kjelde: SSB-rapporten Bofaste og flyttere.) Vis mer

Følgjene av år etter år med same typen utvikling - kontinuerleg flytting frå distrikta til sentrale strok - er svært urovekkjande for distrikta, skriv Høydahl.

I 1978 budde det 5000 15-åringar i kommunar med sentralitetsklasse 6 (dei minst sentrale kommunane) - og i 2023 var det 2600 15-åringar i dei same kommunane.

Høydahl meiner utviklinga her ikkje er heilt lik den mykje raskare og sterkt arbeidskraft-motiverte fråflyttinga frå den svenske landsbygda i førre århundre. Han hjelper oss i staden med å tabloid-formulere utviklinga i Noreg som «svenske tilstandar, men i sakte film.»

Nokon i sentrale strok drøymer kanskje om å vere kjerring mot flyttestraumen. Dei kan fantasere om å flytte heim nær tjernet der dei bada som born - og eit stort hus dei kan forlate utan å låse utgangsdøra.

Info Flytting Nord-Noreg: Forholdsvis mange flyttar sørover og ut av landsdelen. Tek i mot få innflyttarar frå andre deler av landet. Ikkje så mange innvandrarar.

Trøndelag: Mange bufaste trønderar - gjerne inn mot Trondheim, fleire innvandrarar enn i Nord-Norge.

Vestlandet: Få vestlendingar flyttar til andre landsdeler. Og forholdsvis få flyttar frå andre landsdeler til Vestlandet. Størst folketilvekst i Bergen. Mange innvandrarar som flyttar eller blir sende til Vestlandet.

Innlandet: I Sp-leiar Vedum sitt heimfylke budde aller færrast unge framleis då dei hadde fylt 35 år. Kort veg til Viken og Oslo gjer at mange flyttar dit. Har også den lågaste innflyttinga av innvandrarar.

Oslo og Viken: Hit flytter ungdom og unge vaksne ofte, men over korte avstandar. Oslo og Viken har den desidert høgaste tilflyttinga i landet. (Kjelde: SSB-rapporten Bofaste og flyttere.) Vis mer

Ein god kollega gjorde meg nyss merksam på ein nydeleg arkitektteikna bustad med to mål tomt i Sommarland- og rånarbygda Bø i Odd Nordstoga sitt gamle heimfylke.

Prisantydning: 3,6 millionar.

Hadde hus og tomt hatt adresse Bygdøy og ikkje Bø, torer ein ikkje tenke på kva det hadde kosta.

Nokre kjøper seg eit hotell i Balestrand. Andre flyttar til Sveits.

Men dei fleste som har flytta til sentrale strok her til lands blir berre buande.