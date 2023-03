KROPP SOM TREND: Kropp burde ikke være på moten, skriver Sonja Iren Johnsen (23).

Skadelig og skremmende

Kropp må aldri bli sett på noe som kan endres etter hva som er «inn».

SONJA IREN JOHNSEN, influenser og modell.

Det siste halvåret har stadig flere internasjonale medier varslet om at vi ser heroin chic-trenden tilbake i motebildet, altså at det radmagre skjønnhetsidealet er tilbake.

Heroin chic er et veldig godt eksempel på hvordan vi ser på kropp som en trend.

Som om kroppen er noe man bare kan endre, operere eller retusjere for å passe det som om er på moten nå.

Det er jo faktisk noe som skjer.

Kjendiser som Kardashian-familien og deres påvirkning på unges syn på egen kropp, er et godt eksempel på dette.

Det er så mange som sliter med dårlig selvbilde, spiseforstyrrelser, anstrengt forhold til mat og som konstant sammenligner kroppen sin med andre.

Det å farge håret, kjøpe nye klær eller nappe bryna for at du har lyst til å følge moten er ikke skadelig.

Men når du endrer matinntak, trener overdrevent mye eller opererer kroppen din bare for at du vil følge moten, da er det skadelig og ikke minst skremmende.

Jeg tror dette nye skjønnhetsidealet kommer av Y2K-trenden, da det å være så tynn som mulig var på moten. Dette var også tiden da Bridget Jones ble sett på som tjukk. Tenk på det!

Det er viktig å føle seg fin og vel i kroppen sin, men kroppen har vi også fått fordi den skal fungere og ikke for å se bra ut.

Det å endre kroppen for å følge moten er skadelig både for den psykiske og fysiske helsa vår.

Diettkulturen og overskrifter som «hvordan rase ned i vekt på en måned» kan være skadelig for veldig mange, og det at heroin chic nå er trendy igjen gjør ikke ting noe bedre.

Det at det er en veldig tynn kropp som er idealet er ikke bra, men det hadde heller ikke vært bra om det var på moten å være overvektig heller.

Kropp burde ikke være trendy eller på moten uansett.

Vi mennesker kommer alltid til å finnes i både tjukke og tynne fasonger. Og magetopper, low rise jeans og sommerkroppen er faktisk for alle kropper.

Vi trenger å se mangfold, for det er faktisk sånn at den fine kjolen, kåpa eller badedrakten er like fin på en XS som en XL.

Jeg husker godt når store pupper var trendy, og at jeg gledet meg til å få de store puppene og den flate magen.

Dette har endret seg i løpet av årene for plutselig var det en stor rumpe og små pupper jeg ville ha.

Heldigvis har jeg kommet til en punkt der jeg synes jeg er fin som jeg er, og vil det beste for at kroppen min skal være frisk og at jeg skal føle meg bra.