Kvinnehelse systematisk neglisjert

SYSTEMENDRING: I dag har helse- og omsorgsminister Ingvil Kjerkol mottatt rapport fra Kvinnehelseutvalget. Der kreves systemendring slik at kvinners helse kan ivaretas.

Kvinnene har sagt fra i årevis, uten å bli hørt. Nå kommer en offentlig utredning som bekrefter systematisk dårlig behandling av kvinnehelsen. Blir vi trodd nå?

Det er kvinnedag om en drøy uke. Og vi har grunn til å være forbannet – til å gå i protesttog.

Tidligere denne uken fikk vi vite at sjokkerende 1 av 5 norske kvinner er blitt voldtatt.

I dag får vi bekreftet at kvinnehelsen blir systematisk nedprioritert. I det norske helsevesenet, av myndighetene og i akademia.

I 2023 kan vi dermed slå fast at likestillingen i Norge ikke har gått for langt. Den har kommet til kort. Der det gjelder som mest – liv og helse.

«I dag finnes ikke en forvaltningsstruktur som ivaretar hensynet til kjønn og kjønnsforskjeller i helse. Fraværet av et systematisk arbeid er påfallende, og står i kontrast til den politiske ambisjonen om å løfte kvinnehelsefeltet. I dag preges feltet av symbolpolitikk og enkelttiltak som tåkelegger behovet for nødvendige systemendringer».

Det er konklusjonen til Kvinnehelseutvalget som har levert en offentlig utredning (NOU) til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Sammen med 75 forslag til konkrete tiltak. Blant annet en milliard kroner til en kvinnesatsing.

Så, hva gjør Kjerkol?

Hva gjør justisminister Emilie Enger Mehl med voldtektsepidemien? Kan vi forvente mer enn symbolpolitikk og enkelttiltak? Kan de levere systemendringer på sin vakt?

Oppgaven er enorm – men må gjennomføres.

For kvinnehelse er mye mer enn et interessepolitisk spørsmål. Det utvalget viser er svikt i grunnleggende pasientsikkerhet. Det er svikt i kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene.

Lavstatussykdommer

Slik ser jeg på det: Kvinner innbiller seg ikke smerter. Snarere er det helsevesenet som påfører dem unødvendige smerter.

Ved å ikke se på kvinnesykdommer som viktige nok til å prioritere.

Sykdommer som rammer kvinner i større grad enn menn har lavere status, skriver utvalget. Eksempler på dette er muskel- og skjelettsykdommen fibromyalgi, angst, depresjoner og overgangsalder. For ikke å snakke om det stigmaet som følger disse sykdommene og tilstandene.

Men også der sykdommer ikke har lav status får kvinner dårligere behandling. For eksempel er det langt flere menn som får ultralydundersøkelse av hjertet ved konsultasjon enn kvinner.

Dette påvirker møtet mellom kvinnene og helsevesenet – og kan forsinke diagnostisering og dermed hjelp, skriver utvalget. Og viser til at det kan ta opptil fem år å få stilt diagnosen endometriose.

Ikke økonomisk lønnsomt

Dette synet på kvinners helse gjennomsyrer helsevesenet, alt fra legene til sykehusene, forskerne, byråkratene og ikke minst de som sitter på pengesekken.

Sykehusene får 40 prosent av pengene sine gjennom innsatsstyrt finansiering (ISF). Det betyr at enkelte typer innsats er mer verdt enn andre. Behandling av kvinner gir ofte lite penger i kassen.

Sykehusene får for eksempel snaue 12 470 kroner for en normal fødsel, og fem og halvt tusen mer for en komplisert fødsel. Jo mer komplisert fødselen er, dess mer penger får de. Valget blir dermed enkelt for et sykehus i krise: Stenge et tilbud som fødetilbudet ABC-klinikken.

«(...) Finansieringsordninger i spesialisthelsetjenesten (er) lite egnet for fødselsomsorgen», bekrefter utvalget.

Et annet grovt eksempel på nedprioritering av kvinnesykdommer er at det gis mer penger til sykehusene ved blindtarmsoperasjon enn ved fjerning av livmor. Dette er relativt like inngrep.

Har livmoren som skal fjernes kreft, gis det over to ganger mer i penger enn om den ikke har kreft.

«Utvalget mener det er påfallende at det ikke er et tilstrekkelig godt tilbud til kvinner som rammes av relativt vanlige plager og lidelser.»

Vet lite, forsker lite

Sist vi fikk en slik gjennomgang av kvinnehelsen var i 1999. Det sier jo sitt at det tar 23 år før vi får en ny oppdatering. Og at oppdateringen er såpass nedslående.

Den viser også at vi fortsatt ikke vet nok og forsker nok på kvinnesykdommer. Man vet for eksempel for lite om en vanlig kvinnelidelser som bekkenleddsyndrom. «Kjønn er heller ikke et tema i flertallet av norske behandlingsstudier», skriver utvalget.

Ved en sykdom som lipødem som nesten utelukkende rammer kvinner, får de behandlinger som ikke virker. Fordi legene ikke vet nok om sykdommen.

Og der det finnes oppdatert kunnskap, er ikke denne vektlagt godt nok ved utforming av helse- og omsorgspolitikk, levering av helsetjenester og spredning av kunnskap til allmennheten.

Her «Svikter (det) i alle ledd», står det i NOU-en.

Yngre kvinner kan for eksempel ha andre symptomer på hjerneslag enn det som er kjent. Men Helsedirektoratets opplysningskampanjen «Prate, smile, løfte», tar ikke høyde for det.

I tillegg er kvinnehelsen neglisjert fordi det er dårlig samarbeid på tvers av institusjonene og de ulike nivåene i helsetjenesten, påpeker utvalget.

Blir ikke trodd

«Kvinners stemmer har ikke fått gjennomslag i utformingen av helsepolitikk og helsepraksis gjennom årene», konkluderer Kvinnehelseutvalget.

Handlinger springer ut av holdninger.

Når kvinner så ofte opplever å bli sviktet av de som skal hjelpe – er det fordi de ikke blir trodd på det alvoret de beskriver.

Og de som blir trodd, blir ikke tilstrekkelig ivaretatt.

Når kvinner forteller om uutholdelig smerter og store blødninger – kan leger tenke at de overdriver.

«Utvalget ser med stor bekymring på disse historiene og tar dem på alvor».

Når skal helsevesenet, politikere og akademia ta kvinnene på alvor? Når kommer systemendringene?