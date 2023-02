PSYKIATER-SAKEN: – Olav Gunnar Ballo fordreier selv sakens fakta – slik de er fremkommet nettopp i VG-sakene han kritiserer – på en svært tendensiøs måte, skriver Hilde-Rød Larsen.

Ballos tendensiøse fordreielser

Ballo forhåndskonkluderer med at alle varslingssakene bare inneholder ubetydeligheter ved at han konsekvent, gjennom hele VG-kronikken, fordreier og bagatelliserer VGs saksfremstilling.

HILDE RØD-LARSEN, forfatter

Varslingssaken mot en norsk psykiater som VG de siste månedene har skrevet om, inneholder alvorlige anklager, og det er rimelig at publiseringen av dem diskuteres.

For ordskiftets del hadde det imidlertid vært nyttig om VGs debattredaksjon hadde hjulpet Olav Gunnar Ballo til å rydde litt i feillesningen hans av avisens egne artikler.

I sin kronikk 23. februar, «Usaklig og tendensiøst fra VG om udokumenterte overgrep», fordreier han nemlig selv sakens fakta – slik de er fremkommet nettopp i VG-sakene han kritiserer – på en svært tendensiøs måte.

Ballo begynner med å skrive at «Helsetilsynet kartlegger hvorvidt relasjonen [undertegnede] beskriver kan ha skjedd med utgangspunkt i et lege-pasientforhold. I motsatt fall er dette ingen sak for tilsynsmyndigheten».

Jeg har aldri hevdet at jeg var hans pasient. Det VG forteller at blir undersøkt, er om han misbrukte sin rolle og spesialkompetanse som lege i en privat situasjon for å få sex med en syk person, på behandlingsrommet sitt. Noe som i så fall er en sak for tilsynsmyndigheten.

VGs sak om Victoria Nordberg handler ikke, slik Ballo skriver, om en klage på at psykiateren «ikke skal ha tatt betaling siste 17 år, og at timer har blitt forskjøvet dagen før de skulle finne sted», men er en varslingssak som omhandler en hel vifte av brudd på helsepersonelloven.

FÅR SVAR: Lege og tidligere SV-politiker Olav Gunnar Ballo.

Det er sterkt at Ballo oppsummerer artikkelens fremstilling av behandlingen som «en samvittighetsfull oppfølging av legen gjennom 20 år».

Når det gjelder saken om Miriam og seksuelt grenseoverskridende atferd, er det riktig at saken første gang ble henlagt, men saken forteller om mulig systemsvikt og mangelfull saksbehandling, som gjør at Statsforvalteren nå har funnet grunn til å granske saken på nytt.

Ballo synes heller ikke det er problematisk at psykiateren har skrevet ut resepter til en person han ikke var lege for, men hadde et seksuelt forhold til, da han mener det er vanlig at leger skriver ut «antibiotika og p-piller» til for eksempel familiemedlemmer.

I VG-saken han referer til, står det imidlertid «blant annet sovemedisin og p-piller». Som medlem av Rådet for legeetikk vet sikkert Ballo at sovemedisiner er vanedannende og noe en lege kun kan skrive ut til pasienter, etter en grundig vurdering.

Å forvandle «sovemedisin» til «antibiotika» i en diskusjon som dette, er mildt sagt en tendensiøs omskriving av fakta.

Ballo kritiserer VG på overordnet plan for å ha dekket saken før myndighetene har konkludert. Dette vitner om en sviktende forståelse for pressens samfunnsrolle.

Selv forhåndskonkluderer Ballo med at alle varslingssakene bare inneholder ubetydeligheter ved at han konsekvent, gjennom hele kronikken, fordreier og bagatelliserer VGs saksfremstilling.