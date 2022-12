Kommentar

Nye tilbakeslag for Putin

Vladimir Putin leder et møte med medlemmer av det nasjonale sikkerhetsråd 6. desember. Bildet er delt av det statlige, russiske nyhetsbyrået Sputnik.

Tre angrep på to dager mot mål dypt inne i Russland markerer en betydelig opptrapping av krigen. Vladimir Putins forsøk på å ødelegge Ukraina slår tilbake som en rekyl.

Det er ikke mulig å sammenligne de massive russiske angrepene på sivil infrastruktur i Ukraina med eksplosjonene på tre flybaser i Russland.

Russlands forsøk på å fryse ukrainerne til lydighet gjennom å bombe strøm- og vannforsyningen er noe ganske annet det som har skjedd på russisk jord de siste dagene.

Symbolsk er hendelsene på basene i russiske Kursk, Rjazan og Saratov svært viktige. Dette er et russisk tilbakeslag. Det viser russisk sårbarhet.

Krigen foregår ikke bare et annet sted. Krigshandlingene er kommet vanlige russere mye nærmere. En årsak er den omfattende mobiliseringen tidligere i høst og høy tapstall.

En annen er at russiske militære baser nær 500 km fra grensen til Ukraina kan bli angrepet. Ikke tidligere i krigen er mål så langt fra den russisk-ukrainske grensen blitt truffet.

Røyk fra eksplosjonen på flyplassen i Kursk. Bildet er formidlet av myndighetene i den russiske regionen.

Offisielt vil Ukraina hverken bekrefte eller avkrefte at de står bak droneangrep mot militære mål i Russland.

Det er russiske myndigheter som anklager Ukraina for fra sitt landområde å ha brukt ubemannede luftfartøy fra Sovjetunionens tid i angrepene mot flybasene i Rjazan og Saratov.

Det er i så fall et motangrep mot baser med bombefly som brukes i krigen mot Ukraina. Onsdag morgen skal også Kursk flyplass ha blitt angrepet med en drone.

Putin erklærte ikke krig i februar. Han kalte den massive russiske invasjonen for en militær spesialoperasjon.

Inntil det ble tvingende nødvendig unngikk han en militær mobilisering. Krigen skulle foregå et annet sted. I minst mulig grad skulle krigen angå russere flest.

En eldre kvinner sørger ved graven til en ukrainsk soldat i Lviv.

Men ingenting har gått etter planen.

Det ble ikke noe raskt regimeskifte i Kyiv.

Russerne måtte i stedet gjennomføre en ydmykende retrett fra hovedstadsområdet. I høst har ukrainske styrker frigjort store områder i sør og øst som russerne hadde okkupert.

De siste ukene har Putin endret strategi. Gjennom vedvarende og massive rakett- og droneangrep skal den sivile infrastrukturen i Ukraina ødelegges.

Når Russland taper på slagmarken sikter de i stedet på sivile mål, i den hensikt å demoralisere ukrainerne slik at de vender seg mot sine ledere.

Ved å gjøre det ulevelig i Ukraina vil enda flere sivile flykte, noe som kan skape kaos i vestlige land. Slik håper Kreml at vesten vil få nok med egne utfordringer og kutte støtten til Kyiv.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte tirsdag soldater nær frontlinjen i Donetsk. Bildet er delt av den ukrainske presidentens pressetjeneste.

Det er ikke noe som tyder på at den nye russiske strategien virker bedre enn de forrige. Den vestlige solidariteten med Ukraina ligger fast.

Ukrainerne jobber på spreng med å reparere skadet infrastruktur. Om noe er de blitt styrket i sin motstandskraft. Og tilsynelatende kan gamle droner fra Sovjetunionens tid treffe militære mål langt inne i Russland.

I begynnelsen av krigen snakket Putin om at han ville denazifisere Ukraina. Den brutale russiske krigføringen har i stedet samlet et ukrainsk folk som kjemper mot okkupantene, for frihet og selvstendighet.

Putin klarer ikke lenger å overbevise en stor del av sitt folk om nødvendigheten av å fortsette krigen, slik flere meningsmålinger viser.

En mann går ned en mørklagt gate i sentrum av Kyiv 6. desember. Stadige angrep på infrastrukturen har ført til strømbrudd.

I russisk propaganda fremstilles det som om Russland er truet. At vestlige land har et ansvar for at krigen fortsetter fordi de hjelper Ukraina med å forsvare eget land.

Sannheten er at Putin startet denne meningsløse krigen mot et naboland. Det var også et angrep på sikkerhetsordninger og samarbeid i Europa.

Når Russland trapper opp angrepene mot sivile mål rammes de selv av droneangrep mot militære baser. I vinterkulden er fronten i Donbas frossen. Men samtidig utvides krigen i luften, i omfang og rekkevidde.

Denne krigen har fortsatt en spredningsfare. Ingen vet hva en presset Putin vil gjøre.

Putin har truet med å bruke alt som finnes i Russland våpenarsenal om nødvendig. Han har mer enn en gang minnet om landets kjernefysiske våpen. Dette er et regime som truer og skremmer for å oppnå sine mål.