MENNESKEHANDEL: – Politiet møter daglig mennesker som er mulige ofre for menneskehandel, men altfor ofte ser de dem heller som mennesker med illegale dokumenter. Resultatet av det, er at det sendes uskyldige mennesker ut av landet, skriver kronikkforfatteren.

Den organiserte kriminaliteten vinner – gang på gang

Gjør et kupp på traumatiserte kvinner fra hele verden.

MILDRID MIKKELSEN, programsjef FOKUS, Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

Hver dag kan du gjøre et kupp på traumatiserte kvinner fra hele verden, bare fantasien din setter grenser. Det er billigsalg på krigsflyktninger, latinamerikanske jenter og traumatiserte kvinner fra Baltikum.

Ja, du leste riktig.

Annonsene for kampanjen mot menneskehandel du ser i mange medier i dag i forbindelse med Black Friday og FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, ser kanskje brutale ut. Men de virkelige annonsene på nettstedene, hvor ofre for menneskehandel selges, er langt verre.

Selv ble jeg kontaktet av en kvinne fra Brasil som ville ha hjelp til å oversette kundens omtale av henne på nettsiden som vurderer kvaliteten på kvinner som selger sex. Kvinnen fryktet at negativ omtale ville medføre represalier fra de som organiserte henne i prostitusjon.

Hun fikk lav score på innlevelsesevne. Kunden opplevde at hun ikke i tilstrekkelig grad ga uttrykk for nytelse. Dessuten var ikke skjeden trang nok. Hun anmeldte det senere som menneskehandel.

Det store flertallet av identifiserte ofre for menneskehandel i Norge i 2021 var ifølge US State Departments «Trafficking in Persons Report» (TIP-rapporten 2022) kvinner utnyttet til prostitusjon.

Rapporten viser også at norske myndigheter dessverre ikke oppfyller minimumsstandardene for bekjempelse av menneskehandel på flere sentrale områder.

Senest i går stemte Ap, Sp og Frp ned et forslag om ny handlingsplan på området menneskehandel, fremmet av KrF og støttet av SV og V.

Hva gjør justisdepartementet nå? Lar de saken ligge?

Faktorer som spiller inn i kampen mot menneskehandel i Norge, er først og fremst manglende identifisering, kompetanse og ressurser til etterforskning.

Politiet er her en viktig aktør. De har i flere år brutt sin identifiseringsplikt.

I stedet for å identifisere ofre for menneskehandel, prioriterer de måltall for utsendelse av illegale migranter.

Politiet møter daglig mennesker som er mulige ofre for menneskehandel, men altfor ofte ser de dem heller som mennesker med illegale dokumenter. Resultatet av det, er at det sendes uskyldige mennesker ut av landet.

Under pandemien steg dette tallet til nye høyder, da kvinner i prostitusjon ble deportert under dekke av smittevern, uten at det fra politiets side ble kartlagt hvorvidt de var utnyttet i menneskehandel.

Å få avslag på saken sin i Norge, medfører en uttransportering av landet, men også en fare for å bli plukket opp av bakpersoner og deretter trafikkert på nytt.

Det er den organiserte kriminaliteten som vinner, gang på gang.

Når skal justisdepartementet ta grepene som trengs for å få til endringer på dette området?