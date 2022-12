REFSER SOLVANG: – Debattansvarlege som NRKs Fredrik Solvang bør kunne grunngje måten dei riggar til debattar på. Dei bør passe på at dei ikkje lagar urettferdige spelereglar, skriv Svein Tuastad.

«Kan du vere syndebukk i Debatten i kveld?»

Ofte når Fredrik Solvang riggar til Debatten, er politikarane på førehand dømte som gjerrige og umoralske. Dei blir dermed sjanselause.

SVEIN TUASTAD, førsteamanuensis i statsvitskap, Universitetet i Stavanger

I Debatten sist tysdag møtte politikarar frå SV, Sp og Ap utsette menneske. Dei konfronterte politikarane med forteljingar frå eigne liv. Politikarane gjorde alt dei kunne for å vise forståing.

Men politikarane kunne ikkje innfri ønska deira og verka uanstendige. At politikarane kom dårleg ut, var knappast til å unngå på grunn av innramminga av debatten.

Til og med SV-leiar Audun Lysbakken vart grilla. I budsjettforhandlingane hadde han nettopp fått på plass betydeleg meir til dei fattigaste. Men auken var ikkje stor nok. Solvang angreip Lysbakken med svært intrikate spørsmål. Lysbakken også vart syndebukk. Påstandane til Solvang viste seg i ettertid jamvel å ha feilaktige premiss, noko Solvang har måtta beklage.

For tre veker sidan oppstod ein situasjon der ingen frå Arbeidarpartiet ville møte i Debatten. Kan hende deira oppfatning var å bli invitert til ein moralsk slaktarbenk. Det freista lite.

Men var ikkje politikarane då redde for å sjå konsekvensen av eigen politikk? Då politikarane uteblei, kom ein forståeleg kritikk mot dei for at dei ikkje torde møte personane som kjenner konsekvensane av politikken på kroppen.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen tok raskt sjølvkritikk. Jo, dei burde ha møtt til debatt. Ho stilte deretter både i Politisk kvarter dagen etter, og så veka etter stiller ho til eksaminasjon hos Solvang.

Der fortel ho at ho sjølv før har vore i ein vanskeleg økonomisk situasjon som åleinemor. Så ho forstod situasjonen til åleinemora ho no stod andlet til andlet med.

Ho vart like fullt sjanselaus i debatten sidan ho ikkje på direkten kunne innfri alt det som vart ønskt.

Det er viktig å streke under at poenget her slett ikkje er å kritisere dei som stilte opp og synte kva politikken dei var «offer» for, innebar.

Det er tvert i mot: Dei var svært modige som stilte opp.

Dei har på ein fabelaktig måte opplyst om korleis det er å bokstavleg tala måtte telje kvar krone for å ha nok til å leve for. Korleis det er å måtte stå over måltid sjølv for at barnet ikkje skal lide. Å leve i frykt for den neste rekninga. Å seie nei til venner som vil møte deg på kafé fordi kaffien kostar for mykje.

Fredrik Solvang er i ein eigen klasse når det gjeld å vise konkret kva politikk betyr, og han er også god til å gripe inn mot bortforklaringar.

At dei som er vanskelegstilte har sett tonen i den politiske debatten, er ein samfunnsmessig triumf og all ære til Fredrik Solvang for det. Så det som er eit problem, er sjølvsagt ikkje at dei som sit nedst ved bordet får ei stemme. Dei er svært viktige og velkomne!

Problemet er at den samla innramminga av TV-debattar ofte vert urettferdig. Dette er dei programansvarlege sitt ansvar. For korleis ein debatt vert ramma inn, er aldri nøytral.

Også i valkampane kan innramminga av TV-debattane vere slik at dei skapar ein ubalanse alt før debatten startar. Dersom ein debatt om formuesskatt startar med ein bedriftseigar som held på å gå konkurs, favoriserer det den eine parten i debatten etterpå. Om introduksjonen derimot er med ein bedriftseigar som seier formuesskatt er heilt greitt, favoriserer det den andre parten.

Dei debattansvarlege bør kunne grunngje måten dei riggar til debattar på. Dei bør passe på at dei ikkje lagar urettferdige spelereglar.

Rettferdige spelereglar betyr at dei programansvarlege prøver å hindre at dei sjølve skaper ein ubalanse i debatten. Det er her problemet oppstår når politikarar skal svare på situasjonen til einskildmenneske i ein direkte debatt.

I den typen innramming får politikaren to roller samtidig: Å både vere medmenneske og samtidig vere rasjonell politikar. For dette er to ulike nivå.

Politikaren vil hjelpe medmennesket. Men som ansvarleg statsråd kan ein ikkje saksbehandle eller love milliardar til grupper over bordet for å hjelpe han eller ho i vanskar.

Debattar der «offer» åleine definerer problemstillinga, skaper ein debattsituasjon der å seie mot dei framstår som umoralsk. Slike debattar har ei kjenslemessig side som politikaren lyt ta omsyn til for å unngå å bli oppfatta som kald og utan empati. Det som då skjer, er at grunnane til at politikken er som den er, hamnar i bakleksa. Debatten manglar ei side for at han skal verte godt opplyst.

Nokre journalistar trur at rolla som fjerde statsmakt er det same som å alltid skulle grille politikarane. Men oppdraget må forståast djupare.

Det handlar om å opplyse oss borgarane, og då er det ikkje alltid ein rett premiss at politikarane misbrukar makta si.

Når ein som er fattig, snakkar om sitt eige liv, går det ikkje for politikaren å vise til samla kostnader eller samanhengen mellom løner og trygder. Du slenger ikkje statistikk i andletet til ei mor som berre vil at barnet skal gå i fødselsdag utan skam.

Ein god debatt maktar å både få fram situasjonen, men likevel lage eit debattopplegg der politikarane ikkje har tapt på førehand.