KOSTBART: – Den økonomiske konsekvensen av streiken er at vi taper omtrent 30 millioner kroner i salgsinntekter hver uke. Skulle streiken trappes opp ytterligere, slik LO har varslet, vil tapene bli betydelig større, skriver direktør Carl Aaby.

IKEA-sjefen: − Partene må tilbake til forhandlingsbordet!

Titusenvis av arbeidstagere er tatt ut i streik. Det skaper store utfordringer for både arbeidstagere og arbeidsgivere. Derfor heier vi på alle gode krefter som jobber for at partene skal finne en løsning.

CARL AABY, administrerende direktør i Ikea Norge

På fredag vil 39 500 arbeidstagere i Norge være tatt ut i streik. Følgene er allerede omfattende i store deler av samfunnet. Også hos oss i Ikea, hvor omtrent 650 av våre medarbeidere er tatt ut i streik. Konsekvensene blir større for hver dag som går.

I denne krevende situasjon gjør vi alt vi kan for å ivareta både medarbeidere og kunder på best mulig måte, med de ressursene vi har til rådighet.

For oss har streiken medført at Ikea Furuset og Oslo planleggings- og bestillingspunkt har måtte stenge helt ned, mens Ikea Slependen og kundesenteret holder åpent – men med redusert åpningstid og tilbud til kundene våre.

Den økonomiske konsekvensen av dette er at vi taper omtrent 30 millioner kroner i salgsinntekter hver uke. Skulle streiken trappes opp ytterligere, slik LO har varslet, vil tapene bli betydelig større.

Likevel er det mest dramatiske, og for oss det tristeste, at vi har måttet sende ut betinget permitteringsvarsel til alle ansatte.

Permittering skal alltid være siste utvei og vi gjør vårt ytterste for å unngå dette. Men om Ikea Norge skal fortsette å sikre trygge og stabile arbeidsforhold, møte kundenes behov og ha en bærekraftig og lønnsom drift, kan dette bli resultatet ved langvarig streik.

Lønnsom drift er som sagt en forutsetning for at vi skal kunne sikre trygge og stabile arbeidsforhold. Å investere i våre medarbeidere og deres kompetanse er en nøkkelfaktor for å sikre både gode kundeopplevelser og lønnsomhet for bedriften.

Det har noen praktiske konsekvenser i vårt selskap.

Ikea har lokale tillegg på toppen av de sentralt fastsatte lønnsnivåene, noe som betyr at våre medarbeidere har timelønn som ligger i snitt tre prosent over de sentralt fastsatte tariffsatsene innenfor Handel og Kontor-området.

Vi er i tillegg bundet av tariffavtalen med Fellesforbundet Hotell og Restaurant, noe som gjør at medarbeidere i denne tariffavtalen har lokale tillegg på i gjennomsnitt seks prosent på toppen av de sentralt fastsatte lønnsnivåene.

Samtidig brukte vi deler av fjorårets lokale lønnspott til å løfte de som lå spesielt lavt i forhold til markedet. Vi har heller ikke hatt noe høyere lønnsvekst for våre ledere enn for de som er tariffbundet, heller ikke noen bonusfest.

Våre bonuser er for øvrig det samme for alle medarbeidere og ledere på deres enheter.

Dette endrer ikke det faktum at vi har en pågående streik i årets lønnsoppgjør. Ei heller at det er forskjeller i både meninger og oppfatninger som må tas på alvor.

Men det er et uttrykk for at uansett hvordan streiken ender, vil vi fortsette å investere i våre ansatte og skape gode kundeopplevelser – og minne oss selv på at vår viktigste jobb alltid vil være å sikre trygge og sikre arbeidsforhold.

At streiken på et tidspunkt tar slutt, vet vi. I mellomtiden vil konsekvensene vokse i omfang, usikkerheten øke og temperaturen i debatten skrus opp.

Samtidig må vi minne oss selv på at alle som står på hver sin side nå, på et tidspunkt skal jobbe sammen igjen.

Da er det viktig at temperaturen i konflikten ikke blir så høy at det blir vanskelig å gå tilbake til konstruktive forhold etterpå.

For dette er i aller høyeste grad noe som også vil påvirke veien videre, både for oss som selskaper og alle våre medarbeidere – og relasjonen oss imellom.

Situasjonen er krevende å stå i for alle, enten man er arbeidsgiver eller arbeidstager i enten jobb og i streik.

Ikea Norge er, som alle andre bedrifter, opptatt av å sikre trygge og stabile arbeidsforhold, møte kundenes behov og ha bærekraftig og lønnsom drift.

Med høy kostnadsutvikling, inflasjon og økende renter, er det viktig at vi får på plass en avtale som også ivaretar disse utfordringene.

Vi håper at partene så fort som mulig vender tilbake til forhandlingsbordet for å finne en løsning som gjør at interessene til både arbeidstagere og arbeidsgivere ivaretas på best mulig måte.

Det fortjener både vi, medarbeiderne, og ikke minst kundene våre.