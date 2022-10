Kommentar

Atomtrusselen øker

Verden kan stå overfor en ny, og enda farligere atomtrussel. Vi er på vei inn i den tredje atomalderen.

Lenge var atombombens viktigste funksjon å skremme fienden fra å bruke sine egne atomvåpen. Under den kalde krigen hadde USA og daværende Sovjetunionen en gjensidig forståelse av at våpnene aldri kunne brukes. Vissheten om at motstanderen også hadde atomvåpen, gjorde at begge parter forsto at prisen ved å angripe ville bli for høy.

Nå er det anderledes. I dag finnes det regimer som i en presset situasjon kan se seg tjent med å bruke slike våpen. Det interessante er at Russland antagelig ikke står øverst på den listen.

Nord-Korea og Iran

Vi som vokste opp under den kalde krigen, husker frykten for en altutslettende atomkrig mellom de to supermaktene. Verden kan være nærmere bruk av atomvåpen nå enn vi var den gangen.

Mange mener den tredje atomalderen er farligere enn de to forrige. Tiden frem til Sovjetunionens oppløsning i 1991, regnes som den første atomalderen. Årene etter dette, frem til ganske nylig, regnes som den andre. I denne perioden fikk flere andre land atomvåpen, samtidig som det ikke lenger var terrorbalansen mellom to supermakter som dominerte bildet.

Det nye, inn i den tredje atomalderen, er at flere stater er i ferd med eller allerede har skaffet seg atomvåpen - og at de kan komme til å bruke dem. Gjerne stater styrt av despoter.

Som Nord-Korea, og Iran. For slike land kan det, under gitte omstendigheter, være rasjonelt å bruke slike våpen, forteller professor og forsker på atomvåpen, Målfrid Braut-Hegghammer.

En slags forsikring?

Dersom Nord-Koreas brutale leder Kim Jong-un opplever at han er i fare, kan han se for seg at tidlig bruk av atomvåpen kan skremme motparten fra å angripe ham. Eller hindre det han i sin paranoia kan tro er et kommende angrep.

Et udatert bilde av Nord-Koreas leder Kim Jong-un mens han skal inspisere utskyting av raketter.

Senest i går skal Nord-Korea ifølge rapporter ha testet langtrekkende raketter. Alle forsøk fra det internasjonale samfunnet på å hindre Nord-Korea i å utvikle slike våpen, har feilet.

Kim Jong-un har sett hvordan det har gått med andre ledere i verstingregimer som har gitt etter for press om å kvitte seg med sine atomvåpenprogram. Som Libyas tidligere leder Muammar al-Gaddafi.

Gadaffi avsluttet sitt program for å forsøke å utvikle atomvåpen i 2003, for å få Vesten til å oppheve sanksjonene mot ham. Åtte år senere var både Gadaffi og hans regime borte, etter NATO-bombingen av Libya i 2011.

Ut fra disse erfaringene kan vi frykte at atomvåpen blir sett som en slags forsikring for despoter som frykter at verden kan gripe inn i deres styresett. At dersom de kan true med å bruke atomvåpen, vil ingen våge å trosse dem.

Kontakt på et lavmål

Det er naturlig at vi for øyeblikket tenker mest på Russland, og president Vladimir Putins lefling med atomtrusselen overfor Ukraina. Russland er vår nærmeste nabo, en atommakt som har invadert en selvstendig europeisk stat.

Russlands president Vladimir Putin lefler med atomtrusselen mot Ukraina. Men de færreste tror han vil gjøre alvor av de dulgte truslene.

De fleste eksperter mener det er usannsynlig at Russland faktisk kan komme til å bruke atomvåpen. Det vil koste for mye. Dessuten vil Putin miste den kraften som ligger i trusselen om å bruke atomvåpen i det øyeblikket han faktisk gjør det. For hvilke kort har han da å spille videre med?

Kontakten mellom USA og Russland er på et lavmål, ut fra hva vi vet. Situasjonen akkurat nå er, om mulig, enda mer fastlåst enn under den kalde krigen. Det var direkte kontakt mellom USA og daværende Sovjetunionen, også i de verste periodene. Dermed kunne de oppklare misforståelser, og avverge uhell. Begge parter visste at en feil ville være skjebnesvanger.

Det er viktig at det finnes kontaktpunkter også i dag, slik at krigen ikke sprer seg, eller tar en vending som kanskje ellers kunne vært unngått.

Israel og Iran

Europa er nærmest for oss. Men verden blir mindre og mindre. Vi er alle naboer. Det som skjer langt unna, angår oss. Mye mer enn før.

Midtøsten er et godt eksempel. Hvis Iran klarer å utvikle atomvåpnene de selv benekter at de holder på med, men som det er åpenbart at de drømmer om, kan det endre mye i denne regionen. Israel har en høyst virkelig frykt for atomangrep fra Iran, og har allerede gjort mye, også av brutal art, for å hindre utviklingen. Vil Israel foreta seg et forebyggende angrep dersom Iran nærmer seg å få sine egne atomvåpen?

Trinity - prøvesprengning av en atombombe 16.juli 1945, av samme type som ble sluppet over Nagasaki senere samme sommer.

Saudi-Arabia vil heller ikke godta det dersom fienden Iran blir en atommakt. Saudierne har penger til å kjøpe det de vil. Spørsmålet er om også de vil skaffe seg sine egne atomvåpen. Midtøsten, med sine dype konfliktlinjer og ustabile regimer kan brått bli enda mer urolig. Vi har sett flere ganger at krig og uro i Midtøsten får store konsekvenser, også for oss.

Forpliktelsene i NATO

Forsøkene på å få verstingregimer til å kutte ut sine atomvåpenprogrammer, har ikke vært vellykket. Ut fra dette fremstår det derfor nærmest uforståelig at mange ønsker at Norge skal støtte et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

Men sterke krefter i Norge går faktisk inn for et slikt forbud. Selv i Hurdalsplattformen, regjeringens politiske program, omtales dette spørsmålet i positive former. Det fastslås at Norge skal delta som observatør på møtene der traktaten om et internasjonalt forbud mot atomvåpen blir behandlet.

Kampen mot atomvåpen er viktig. Men den går ikke gjennom et forbud mot atomvåpen.

Dersom Norge skulle signere denne avtalen, ville det bryte med forpliktelsene våre som NATO-medlem. Men bare ved å være med på møtene, står vi i fare for å svekke den alliansen vi er så avhengig av. Særlig i tider som nå.

Naivt og virkelighetsfjernt

Alle er enige om at en verden uten atomvåpen er et mål. Men det er en naiv og virkelighetsfjern illusjon. Målet må være å komme i gang med nye nedrustningsavtaler, og å friske opp de gamle. Dette arbeidet har gått trått de siste årene. Men det er ingen annen vei.

Så lenge våpnene finnes - og kunnskapen om hvordan de lages - så må også våre venner ha dem. Ellers vil vi alle bli gisler for despotiske regimer, som aldri vil kvitte seg med sine våpen. Et forbud vil gjøre verden farligere. Ikke fredeligere.

