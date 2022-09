Kommentar

Faller det svenske sosialdemokratiet?

SOLID POSISJON: Statsminister Magdalena Andersson har gjort en god valgkamp og «sossarna» går frem fra valget i 2017. Men makten kan likevel ryke – på den minste marginen.

Og med dem, den lenge haltende fortellingen om Sverige som verdens mest moderne land en gang for alle?

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Vi i mediene er litt for glade i store ord. En helt ok fotballkamp omtales gjerne som et «vanvittig drama», og når en partileder for et mindre parti rett som det er meddeler at hun trekker seg, tyr kommentatorer til overspilte metaforer av typen «et jordskjelv».

Det siste er en liten selvkritikk fra undertegnedes side.

Når det kommer til å dra på litt ekstra, er vi, TV- og aviskommentatorene, alle syndere.

Men med fare for å tale med kløyvd tunge, så er det ikke spesielt høyrøstet å påstå at dagens valg borte hos den nå mer sure enn søte bror, er særdeles spenningsmettet.

Tvert imot: Det er nesten å avdramatisere dramaet.

For i dag, 11. september 2022, kun timer før valglokalene stenges, tør ingen å predikere hvem som går av med seieren i det svenske riksdagsvalget.

Det er så jevnt som det kan få blitt, skal vi tro prognosene. Det kan stå om ett eneste mandat. Det er snakk om 20.000 stemmer.

Det betyr dødt løp, så å si, hvilket igjen kan bety at valget ikke blir klart før på torsdag, når utenlandsstemmene er talt opp. Sist gang stemte 80.000 utenlandsboende svensker. Denne gangen antas det at tallet er høyere.

I KØ FOR Å STEMME: Stockholm sentralstasjon i går, 10. september.

Så er spørsmålet: Har det så stor betydning hvem som vinner – de rødgrønne eller de borgerlige?

Kanskje ikke. Årets valgkamp har vært en merkelig forestilling. Ja, toppolitikerne skjeller ut hverandre og tyr til nesten like dramatiske vendinger som oss kommentatorer om seieren blir rød eller blå. Men i de viktigste sakene er uenighetene ganske så små.

Alle vil bekjempe den groteske gjengkriminaliteten med hard hånd. Nato-spørsmålet er «done deal». Selv kjernekraftskeptiske «sossar» åpner for mer kjernekraft, og sånn kunne vi fortsette. Ja, selv i innvandringspolitikken er partiene så å si på linje, selv om karakteristikkene hagler dem imellom om hvor fæle eller dumme motstanderen er i dette fremdeles ømfintlige spørsmålet i svensk politikk.

Realitetene innhentet svenskene under flyktningkrisen i 2015/16, og Sverigedemokraterna (SD) har vunnet kampen om fortellingen om vår tids «folkhem» – et vaklevorent byggverk, satt opp uten adekvate plantegninger eller planer for nødvendig vedlikehold.

Der man tidligere fikk rasistmerket innrisset i pannen bare man antydet problemer med for eksempel sosial segregering langs etniske skillelinjer, bruker nå selveste statsministeren fra Socialdemokraterna uttrykk som «somalitown».

Det er så man gnir seg i øynene.

Det er vanlig å bruke store ord om Sverige. Den aldri lavmælte Trump advarte mot Sverige. I den høyreorienterte diskursen i Norge kunne man lenge bare si «Sverige ...», og alle lo rått, for landet var «bare så føkka».

Det er selvsagt en vill overdrivelse. Sverige er et av verdens beste og mest veldrevne land. Selv uten olje og gass er Sverige en veloljet økonomisk maskin. Landet er velintegrert i EU og nå snart i Nato (får vi tro), og scorer høyt på de fleste rangeringer.

Men likevel er something wrong in the state of Sweden, for nesten å si det med Shakespeares prins Hamlet. Gjengkriminaliteten, skytingene, utenforskapet, segregeringen, by/land-motsetningen: Fortellingen om verdens mest moderne land er for lengst utfordret av et forfallsnarrativ, og både Norge og Danmark, for ikke å glemme Finland, har sust forbi svenskene i det nordiske mesterskapet om å være det beste og lykkeligste samfunnet.

GJENNOMBRUDD: Svensk politikks «svar på Voldemort», Jimmie Åkesson, blir svært trolig årets valgvinner.

Der Sverige før i tiden alltid lå år foran oss andre, er det blitt omvendt. Svenskene kommer diltende etter. De utskjelte, ja, nesten unevnelige Sverigedemokraterna får sitt endelige gjennombrudd i årets valg, uansett hvilken blokk som til slutt vinner valget.

Men det har deres norske, svenske og en dog finske høyrepopulister gjort for lengst. Ja da, det er store forskjeller mellom ytre høyre-partiene i Norden, men de fyller alle det samme politiske rommet – som et tilbud til misfornøyde velgere, litt til høyre for det tradisjonelt største borgerlige partiet i kultur- og verdispørsmål, men også litt til venstre i den økonomiske politikken.

At SD kan få over 20 prosent i dagens valg er dramatisk, men ikke så veldig. Iallfall ikke om vi vurderer Sverige som et av mange land og ikke som noe eksepsjonelt, noe svenskene selv litt for ofte har gjort.

I stortingsvalget i 2005 ble Frp klart størst på borgerlig side i Norge. Det er lett å glemme hvor kontroversielt Carl I. Hagens parti var i norsk politikk på 80-, 90- og 00-tallet. I Danmark har det en gang så suksessrike Dansk Folkeparti nærmest klappet sammen, men forsvaret for den (noe mytiske) danskheten er erstattet, på dansk vis, av flere andre partier som fyller noenlunde samme rolle.

Sossarna, Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (SAP), Nordens største og mektigste arbeiderparti, har tross alle furene og sprekkene i folkhemmet, beholdt et mektig grep om svensk politikk og samfunn, også gjennom den politisk svært urolige Löfven-perioden. Klarer dagens leder, statsminister Magdalena Andersson, å vinne dagens valg, er det en ikke liten prestasjon.

Danskenes statsminister Mette Frederiksens parti løftes ofte frem som et forbilde for hva sosialdemokratiet har å bidra med nå som det 21. århundret er i ferd med å sette seg. Kanskje burde man heller, iallfall like gjerne, se til Sverige.

ENTEN-ELLER: Sveriges nye statsminister blir enten Moderaternas Ulf Kristersson eller sittende statsminister Magdalena Andersson (S).

For målingene tyder på at Magdalena Andersson, som har sittet i maktens stol i mindre enn et år, går mot et solid valgresultat i sitt første valg som partileder. Socialdemokraterna går mest trolig frem fra sist gang, og vil få støtte fra nær en tredjedel av velgerne. Det er en oppslutning Jonas Gahr Støres Ap bare kan drømme om for tiden.

Til tross for mange krisevindene som uler i Europa, har Andersson stått støtt og brukt det knappe året hun har styrt til å befeste sin allerede solide posisjon som Sverige mest populære politiker. Utfordreren til statsministervervet, Moderaternas Ulf Kristersson, derimot, sliter med oppslutningen, og har ikke klart å få has på «Magda» i de mange duellene dem imellom i valgkampen.

De fleste snakker forståelig nok om et stadig mer selvbevisst og «trumpistisk» SD og Jimmie Åkesson, som nå er tatt iallfall halvveis inn i varmen på den borgerlige siden og trolig blir Sveriges nest største parti. Men sossarnas solide posisjon – og Anderssons gryende rolle som en slags «landsmoder» i vår grimme samtid – er underkommunisert.

Det er godt mulig at hun og samarbeidspartiene akkurat ikke klarer å få de nødvendige stemmene som skal til for å vinne det ene mandatet som må til for å beholde makten, og at den sannsynlige valgtaperen Kristersson blir ny statsminister når den nye riksdagens møtes for å stemme over ny regjering (Sverige har såkalt investitur – hvilket betyr at en ny regjering må ha et tillitsvotum i nasjonalforsamlingen for å kunne tiltre) – med Jimmie Åkesson som mektig premissleverandør for den nye regjeringens politikk.

Men likevel er det svenske sosialdemokratiet imponerende stabilt.

Det er ingen liten prestasjon i det som ikke lenger er verdens mest moderne land, men ett blant mange – et land på leting etter en ny nasjonal fortelling.

I kveld skrives et nytt kapittel i denne fortellingen. Det blir, unnskyld de store ordene, en sann rysare.