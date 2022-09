Kommentar

Kald krig om energi

Mens den varme krigen raser i Ukraina pågår den kalde krigen om energi mellom øst og vest. Når kulden setter inn kan det bli uro i europeiske gater.

Da Putin angrep Ukraina svarte EU med de hardeste økonomiske sanksjoner noensinne. Norge fulgte opp.

Putin har svart med å stanse, eller sterkt begrense, strømmen av gass til Europa. Han bruker energi som et våpen for å splitte vesten og svekke støtten til Ukraina.

Massedemonstrasjonen i Praha sist helg, som samlet 70 000 mennesker, kan være et forvarsel.

Et høyrepopulistisk parti og kommunistpartiet var med på å organisere aksjonen «Tsjekkia først».

70 000 mennesker var samlet i Praha til en demonstrasjon mot regjeringen og høye energipriser sist helg.

Demonstrantene ville ikke bare ha lavere strømpriser. De kom med krav om at sanksjonene mot Russland ble opphevet.

Ytre høyre og ytre venstre anklager Tsjekkias sentrum-høyre regjering for å være mer opptatt av Ukraina enn av det tsjekkiske folk. Det var også slagord mot Nato og EU.

Vladimir Putin må ha oppfattet protesten i Praha som et svært løfterikt tegn på at hans strategi virker.

Hvis energikrisen fører til at landene i vest blir mer innadvendte og nasjonalistiske vil det ikke lenger være mulig å opprettholde en felles demokratisk front mot et aggressivt og ekspansivt Russland.

Putin tjener på voksende misnøye i vest.

Tsjekkia først kan i neste omgang bli Tyskland først, eller kanskje Norge først. Hvis alle har nok med sitt kommer solidariteten med Ukraina i andre rekke.

Tsjekkia har for tiden formannskapet i EU og på et krisemøte i Brussel på fredag sa landets industri- og handelsminister, Jozef Sikela, at det pågår en krig om energi, og at Europa står foran en alvorlig krise med økende gass- og strømpriser.

Det er nettopp splittelse EU forsøker å motvirke med planer for få kontroll over energiprisene.

Krisemøtet resulterte i fire konkrete forslag til EU-kommisjonen. Dette er vidtrekkende tiltak som kan bety en omfattende omlegging av energimarkedet og lavere priser, hvis de blir vedtatt. Det kan skje raskt.

Vladimir Putin talte på et økonomisk forum i Vladivostok denne uken.

Det demokratiske Europa må vinne det store slaget om energi. Alternativet er bekmørkt. Et europeisk nederlag vil bety at Putin kan drive utpressing for å oppnå politiske, økonomiske og territorielle krav.

Det vil på sikt bli smertefullt for Russland å miste sin aller største energikunde, Europa. Det vi få konsekvenser at sanksjonene stanser overføring av vestlig teknologi som Russland trenger i industrien.

Men det tar tid før sanksjonene virker. Selv om Russland eksporterer mindre energi har landets inntekter økt etter invasjonen. Årsaken er de skyhøye energiprisene.

For den russiske lederen handler dette om noe større. I en tale på en økonomisk forum i Vladivostok denne uken talte Putin om “vestens økonomiske, finansielle og teknologiske aggresjon”. Den russiske lederen omtalte aggressive forsøk på å frata andre land deres uavhengighet, slik at disse må underordne seg.

Det lød som en særdeles treffende beskrivelse på hva Putin gjør mot Ukraina. Men Putin driver ikke med selvransakelse. I hans fortelling er aggressoren de vestlige land.

VIL HA FORSLAG OM PRISTAK: Tsjekkias næringsminister Jozef Sikela (til høyre) og EUs energikommissær Kadri Simson holdt pressekonferanse etter fredagens krisemøte.

Russland er verdens største eksportør av naturgass og den nest største oljeeksportør etter Saudi-Arabia. Fordi Russlands gasseksport til Europa har gått dramatisk ned har Norge nå blitt den største leverandør av naturgass til Europa.

Putin sa at det er umulig å isolere Russland, uansett hvor mye noen prøver. Kampen om energi pågår på den globale scene.

Putin forsøker å finne nye markeder for russisk olje og gass. Det er en kraftig økning i eksporten av russisk råolje til land som Kina, India, Egypt og endog land ved Persiabukta.

Noen trenger oljen selv, andre raffinerer den eller de videreselger oljen til andre land. Det finnes mange som gjerne handler med et Russland, selv om Putin fører krig i Europa.

Denne uken vedtok de oljeproduserende landene i Opec+ å kutte oljeproduksjonen med 100 000 fat. Putin er tjent med at OPEC gjør alt for å opprettholde en høy oljepris.

Da USAs president Joe Biden var i Saudi-Arabia i sommer argumenterte han for det motsatte, økt produksjon for å dempe oljeprisen.

Et mottaksanlegg for russisk gass i Lubmin i Tyskland. Nord Stream 1 rørledningen, som var Tysklands viktigste gassforsyning, er nå ute av drift.

USA har i flere måneder vært en pådriver for å sette et pristak på russisk olje. Amerikanerne kjøper ikke russisk olje og leter etter mekanismer som kan redusere Russlands oljeinntekter. De har fått med seg de andre store vestlige landene i G7 på “en felles politisk intensjon” om å innføre et pristak.

Det er uklart om forslaget lar seg gjennomføre. Det vil i så fall gjelde for selskaper i G7-landene, og andre land som eventuelt slutter seg til. Men det er mange ubesvarte spørsmål. Hva blir pristaket, hvem blir med og hvordan skal det håndheves?

På en videokonferanse torsdag snakket president Biden med europeiske og andre allierte ledere om Russlands bruk av energi som våpen. Det store tema er å sikre Europa tilstrekkelig med energi de kommende seks måneder. Det haster med å finne tiltak som virker.

På kort sikt handler det om å redusere den skyhøye prisen husholdningene må betale, og unngå et kraftig fall i økonomisk aktivitet. Europa trenger pålitelige partnere for gass- og oljeimport, samtidig som EU må investerer mer på ren og fornybar energi.

President i EU-kommisjonen Ursula von der Leyen foreslår flere tiltak for å motvirke energikrisen i Europa.

Tsjekkia har vist sterk solidaritet med Ukraina. Men Tsjekkia har også blant de høyeste energiprisene i Europa og inflasjonen er skyhøy.

Det er tankevekkende at demonstrasjonen i Praha fant sted på den historiske Wenceslas-plassen, der studenten Jan Palach i 1969 tente på seg selv i protest mot Warszawapaktens invasjon av Tsjekkoslovakia.

Og det var på dette sted flere hundre tusen i 1989 deltok i Fløyelsrevolusjonen, mot Kommunistpartiet og ettpartistaten. I 2022 gjør kommunister og høyrepopulister felles sak mot en folkevalgt liberal regjering.

Putin forsøker å manipulere markeder og vestlig opinion. Russlands krig i Ukraina har skapt en alvorlig sikkerhetspolitisk og økonomisk krise i Europa. Den største på flere tiår.

På kort sikt rammes Europa hardt. Når en viktig energikilde brått forsvinner betaler europeiske husholdninger en svært høy pris. Det blir en hard vinter. Politiske ledere og europeisk samhold vil bli stilt på harde prøver.

Men krisen gir også det demokratiske Europa en mulighet. Til å vise at solidariteten med Ukraina består. Til å bli fri fra avhengigheten av russisk energi. På sikt vil det styrke Europa.