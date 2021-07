SVARER: - Det er feil at Senterpartiet kan redusere kostnadene ved å skrote deler av prosjektet, skriver Nikolai Astrup. Foto: Fredrik Hagen

Senterpartiet vil øke prisen for nytt regjeringskvartal

Senterpartiets forslag for nytt regjeringskvartal blir ikke billigere. Det blir dyrere. Mye dyrere.

NIKOLAI ASTRUP, kommunal- og moderniseringsminister (H)

Ti år etter terroren 22. juli er gjenreisingen av regjeringskvartalet godt i gang. Jeg er helt enig i at vi ikke skal bygge mer og større enn nødvendig. Vi har derfor redusert arealet betydelig. I lys av pandemien og økt bruk av hjemmekontor i fremtiden, kan det bli aktuelt å nedskalere prosjektet ytterligere.

Det er likevel feil at Senterpartiet kan redusere kostnadene ved å skrote deler av prosjektet, slik Marit Arnstad hevder i VG 27. juli.

Etter at 22. juli-kommisjonen la frem sin rapport, reviderte Stortinget sikkerhetsloven for å hindre at vi opplever lignende terror igjen. Loven stiller strenge krav til sikring av grunnleggende nasjonale funksjoner som regjeringskvartalet.

Det er kostbart å oppfylle lovens krav til sikkerhet. Ser vi bort fra sikkerhet ligger prisen per arbeidsplass i det nye kvartalet på linje med et moderne kontorbygg sentralt i Oslo. Det er sikkerhetstiltakene som gjør at kvartalet blir dyrere totalt sett. Heldigvis sa Stortinget nei til fordyrende forslag fra Sp om å øke arealet per ansatt og bygge mest mulig av regjeringskvartalet i tre. Det ville ha lagt milliarder til prislappen.

Sp vil spare penger ved å skrote D-blokken, redusere størrelsen på A-blokken, avlyse andre og tredje byggetrinn, og skrinlegge en halvferdig løsning som sikrer regjeringskvartalet tilgang til energi også i en krisesituasjon ved hjelp av sjøvann. Det høres logisk ut. Men er det riktig?

Svaret er dessverre nei. Vi kan ikke bare trekke oss fra allerede inngåtte kontrakter med entreprenører. Det vil koste dyrt.

I dag er departementene spredt på 11 forskjellige lokaliteter. Skal de midlertidige departementsbyggene rundt omkring i byen som ble skaffet etter terroren i 2011 brukes permanent, må det gjennomføres omfattende tiltak for å tilfredsstille kravene til sikkerhet. Eiendomskjøp vil koste om lag 20 mrd. kroner, og ombygging og fysiske sikringstiltak mer enn 15 mrd. kroner.

Det er også viktig å huske at de midlertidige lokalene ikke er gratis, departementene betaler nesten en halv milliard kroner i leiekostnader hvert eneste år. Byen vil dessuten få flere stengte gater og dårligere fremkommelighet med Senterpartiets tilnærming. I tillegg må vi uansett gjennomføre de tiltakene som ligger i første byggetrinn og som er nødvendige for å kunne ta tilbake Høyblokken – noe et samlet politisk Norge var enige om etter 22. juli.

Det er ingen som vil bruke store summer på å gjenreise regjeringskvartalet. Men den samlede prislappen dersom Høyblokken skal tas i bruk og den midlertidige lokaliseringen beholdes, vil bli vesentlig høyere enn det konseptet som nå er påbegynt dersom vi legger til grunn at Stortingets krav til sikkerhet skal være oppfylt.

Hvis Sp derimot vil endre sikkerhetsloven og redusere kravene til sikkerhet, kan de selvsagt stoppe byggingen. I lys av erfaringene fra 22. juli 2011 er det lite klokt.