Britneys hevn

Av Kristine Hovda

TOK GREP: I februar 2007 oppsøkte Britney Spears en frisørsalong etter stengetid og ba om hjelp til å barbere av alt håret. Da personalet nektet, gjorde hun det selv. Foto: Bauer Griffin/MEGA

For fem år siden barberte jeg av meg alt håret på hodet. «Har du tatt en Britney», spurte folk. Og jeg visste at det betydde at de trodde jeg var blitt litt gal.

For meg ble det veldig tydelig at Britney Spears kanskje aldri hadde vært nærmere sitt sanne jeg enn den gangen hun nappet klippemaskinen ut av hendene på sin motvillige frisør og raket av seg det lange, kunstferdig blonderte håret foran en sverm av paparazzier.

Denne sommeren har verden vært vitne til et rettsoppgjør uten sidestykke. Verdens en gang største popstjerne har fortalt om et liv i bur, uten mulighet til å bestemme om hun selv skal få barn, kontrollert av en far som har fungert som en konstant blodsuger inn i den enorme pengekassen som utgjør verdien av popfenomenet Britney Spears.

En giftig relasjon, for å sitere de nye rettsdokumentene, og ikke minst en av hennes største hiter.

Hva er det som gjør at noen bryter sammen? Har vi tatt feil av Britney hele veien? Har farens overformynderi vært selve årsaken til hennes kollaps? Har han som skulle redde henne fra galskapen snarere vært den som har forårsaket den?

Det er ubehagelige spørsmål.

Og det er ubehagelig å følge rettssaken og se i sanntid hvordan Britney Spears’ mentale helse blir trukket i tvil og gitt oppreisning om hverandre. Ubehagelig må det også være for hennes kjendisvenner, som på vaklende vis har forsøkt å vise sin støtte.

Gamlekjæresten Justin Timberlake har vært en av dem som har kommentert rettssaken offentlig. Madonna en annen. Søsteren Jamie Lynn Spears har også vist sin støtte.

Britney selv har svart med å poste en sylskarp utblåsning der hun irettesetter falske støttespillere som kun forsøker å mele sin egen kake ved å komme løpende først nå.

Nylig postet Britney bilder av seg selv der hun maler bilder, ifølge henne selv for å beholde sinnsroen i det som for henne må være en ytterst krevende situasjon, psykisk tilregnelig eller ikke.

Og Britney er jo en egen skrue i sosiale medier, det må være lov å si.

Men er hun gal?

For en kan snu og vende på det. Men dersom de nye rettsdokumentene taler sant, er det unektelig problematisk at pappa Jamie Spears har full kontroll over datterens penger (en formue på 60 millioner dollar), at han tar ut mer lønn til seg selv enn til datteren (160.000 kroner i måneden), og at han tjener penger på hennes turnévirksomhet samtidig som han mener hun er for syk til å bestemme selv om hun vil ha flere barn.

Det ser ikke bra ut.

Jamie Spears har i løpet av datterens karriere fungert både som manager, agent og formynder. Etter hennes sammenbrudd i 2007 ble han også hennes verge.

Å ta dette oppgjøret i offentligheten er, uansett hva slags forhold Britney Spears har til faren i dag, unektelig krevende. Det er sorgen over et far-datterforhold som ikke er som det skal – og kanskje aldri har vært det.

Det er skammen over å måtte brette ut livet sitt i mediene. Det er angsten over å ikke bli trodd.

Hva vil det si å være tilregnelig?

Da Britney raket av seg håret den kvelden i 2007 tenkte vi at nå har det klikket for henne. Men med denne historien som bakteppe er det ikke vanskelig å skjønne at Britney kanskje mest av alt forsøkte å sette seg selv fri.

Fri fra rollen hun var blitt tildelt. Som nikkedukke i farens menasjeri. Som sex-symbol for en hel verden. Som evig turnerende syngedame uten makt til å sette grenser for seg selv.

Det er et liv til å bli gal av.

Og for dette ble hun altså fratatt myndigheten over eget liv, også formelt.

Den som ble satt til å være hennes verge, var han hun prøvde å slippe fri fra.

Kvinner som raker av seg håret har til alle tider symbolisert en trussel for mannen, fordi det setter henne fri fra rollen som den som skal tilfredsstille.

Kvinner uten hår er sagt å være i nærmere kontakt med det åndelige, og det er ikke uten grunn at Paulus formaner kvinner i Det nye testamente å dekke til hodet for englenes skyld; en kvinne som blotter hodet vekker oppsikt, skaper ubalanse, setter ting i spill.

Nå er Britney i det som virker som et harmonisk parforhold med modellen Sam Ashgari, som hun møtte under innspillingen av en musikkvideo i 2016.

I løpet av rettssaken er Ashgari blitt beskyldt for kun å være ute etter sangerens penger. I sladderpressen figurerer også påstander om at han skal være betalt av Britneys pappa for å passe på henne.

Det er vanskelig å vite hva man skal tro.

Det er vanskelig, for dersom det (mot formodning) skulle være slik at Britneys pappa er den som sitter med sannheten i saken, vil denne rettssaken muligens føre Britney Spears enda lenger inn i galskapen og traumatisere henne enda mer.

Britney Spears har på ingen måte hatt et normalt liv. Å bli barnestjerne og senere verdensstjerne som tenåring kan sette et sinn på prøve. Behovet for aksept og oppmerksomhet kan være en drivende faktor til at noen faktisk når helt til topps på stjernehimmelen.

Men det krever en sterk psyke å bli værende der, og dersom det var et ubalansert sinn som i utgangspunktet drev en til stjernestatus, kan fallet bli stort og dramatisk.

Men av rettsdokumentene vi har fått tilgang til de siste dagene, er det mye som tyder på at faren har vært en drivende kraft. Kanskje både i å drive Britney inn i et behov for oppmerksomhet, å kjøre henne altfor hardt som artist, og å ikke ta hennes grenser på alvor.

Det var ikke nok å barbere av seg håret. Det gjorde kanskje alt vondt verre for Britney Spears. Og det er det vondeste å tenke på.

Selv har jeg vokst ut manken etter fem år. Jeg blir ikke lenger lagt merke til på gata, jeg blir ikke spurt om min mentale helse, og så har også trenden med barbert hode bredt seg blant den yngre garde.

Men hårtrender oppstår ikke i et vakuum. Kanskje er det flere av oss som har hatt behov for å si fra. Om ikke vi hadde språk for det, så viste vi det med håret.

Og om det nå har vokst ut, vet både Britney og jeg at du kan ta barbermaskinen fra en kvinne, men du kan ikke ta fra henne opprøret.

Det skulle bare ta noen år til, før verden begynte å forstå.