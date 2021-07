Debatt

Senterpartiet går mot uansvarlig pengebruk og for et nedskalert regjeringskvartal

I VG 26. juli sås det i lederkommentaren tvil om Senterpartiets klare standpunkt mot et overdimensjonert regjeringskvartal. Jeg kan avvise all tvil. Et regjeringskvartal til om lag 40 milliarder kroner lar seg ikke på noen måte forsvare. Kostnadene må reduseres.

MARIT ARNSTAD, parlamentarisk leder, Senterpartiet

Regjeringens plan for nytt regjeringskvartal vil skape en kontorørken midt i sentrum av Oslo med mange høye bygg som vil bli en vegg mot østlige deler av sentrum. I tillegg er prosjektet utviklet mot de lokalt folkevalgtes vilje.

Senterpartiet går imot regjeringens hårreisende pengebruk, og vil redusere det eksisterende prosjektet kraftig. Det er en mer effektiv løsning enn å utrede hele prosjektet på ny. Derfor stemte vi imot SVs forslag.

Vi vil avlyse byggetrinn to og tre, og den såkalte D-blokka samt redusere størrelsen på den planlagte A-blokka. Alle andre deler av prosjektet må gjennomgås for å redusere kostnader. Energiløsningen som er planlagt med sjøvann fra Oslofjorden gjennom et sentrum fullt av tunneler og bygninger er en kostnadsbombe og må skrinlegges.

Departementer som i dag er lokalisert andre steder i sentrum bør forbli der. Det gjelder ikke minst Utenriksdepartementet som har lang historie på Victoria Terrasse. I tillegg må det såkalte R5 fortsatt benyttes. Det huser i dag mange departementer, og vil gjøre det i mange år framover også med regjeringens planer for nybygg.

Skal vi forvalte fellesskapets midler på en ansvarlig måte, ta vare på historie og bymiljø og fylle større deler av hovedstaden med liv, kan ikke regjeringskvartalet bygges ut slik det nå er planlagt. Det er Senterpartiet krystallklare på.