SVARER: Kommunikasjonssjef Marthe Helene Bogerud svarer på lørdagens kronikk om kjøtt. FOTO: Matprat

Debatt

Feil om MatPrat

Mange av oss bør spise mer frukt, grønt, belgvekster og fisk. Det er likevel ingen motsetning mellom å snakke positivt om kjøtt, og å fremheve de offentlige kostrådene.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.



MARTHE HELENE BOGERUD, kommunikasjonssjef, Matprat

I deres innlegg i VG oppfordrer Siri Selmer og Anette Staubo norske politikere til å endre markedsreguleringen i landbruket. Kronikken inneholder også en rekke påstander og feil om MatPrat. De vil vi gjerne svare på.

Marthe Helene Bogerud FOTO: Privat

MatPrat er Norges mest brukte kilde til inspirasjon og informasjon om mat. På vegne av den norske bonden bygger vi matkompetanse og forteller om norske råvarer og hvordan de er produsert.

Vi markedsfører norsk egg og kjøtt fordi vi jobber på vegne av den norske egg- og kjøttproduserende bonden. Men vi formidler vel så mye frukt, grønnsaker, fisk og korn, ernæring, bærekraft, matsvinn og dyrevelferd.

Fordi vi ønsker å bidra til kunnskap om og innsikt i matproduksjon og ernæring. Vi ønsker en balansert samtale om hva vi skal spise. Og egg og kjøtt er en del av et normalt, norsk kosthold.

Enkelte veganere og dyrevernere kaller oss lobbyorganisasjon for å tegne et bilde av et MatPrat med hemmelig agenda som driver skjult påvirkning. Men lite av det vi driver med er skjult, hverken hvem vi er, hva vårt formål er og hvem står bak oss.

les også Mer eller mindre kjøtt, det er spørsmålet. Eller?

Vi driver ikke skjult påvirkning. All vår kommunikasjon er merket med både navn og logo, og vi følger selvsagt retningslinjene for markedsføring.

Selv om vi mener at egg og kjøtt er naturlige deler av et sunt kosthold, betyr det ikke at kjøtt og egg er det eneste vi vil at folk skal spise. Vi fremmer et variert og balansert kosthold, og bruker Helsedirektoratets kostråd som grunnlag. Derfor er vi også enige i at det beste for folkehelsen er å følge kostrådene.

«Bare 15 prosent av oss spiser nok grønnsaker, og vi er fjerde dårligst i Europa på frukt og grønt», skriver Selmer og Staubo. Det er alvorlig. Men å trekke slutningen om at det er kjøtt som er problemet, er en misforståelse.

I dag utgjør rødt kjøtt 107 gram av det daglige kjøttforbruket vårt. Det er på nivå med maksanbefalingen i kostrådene.

Fordi det er et gjennomsnitt betyr det at noen spiser mer, og andre mindre. Vi er tydelige på at de som spiser mer bearbeidet og rødt kjøtt enn 107 gram per dag i gjennomsnitt bør spise mindre (se eksempel i vår siste film). Men for dem som spiser kjøtt i tråd med kostrådene, er det fint å vite at kjøtt kan være en del av et sunt og bærekraftig kosthold.

les også De Grønne har landsmøte: – Vil doble prisen på kjøtt

«I 2017 brukte Opplysningskontoret for egg og kjøtt rundt 80 millioner kroner på generisk reklame», hevder Selmer og Staubo og sammenligner det med Helsedirektoratets kostholdskampanje #merav, som hadde mellom 1-3 millioner.

Det regnestykket kan få hvem som helst til å svimle. Men MatPrat har ikke 80 millioner til kampanjer. De 80 millionene det vises til er hele vårt årsbudsjett. Det går til lønninger, kontorleie, serverleie og support, forskning, utredninger, forbrukerundersøkelser og mange andre ting som må til for å drifte en mellomstor organisasjon.

En gjennomsnittlig kampanje fra MatPrat har et lavere budsjett enn #merav-kampanjen som kronikkforfatterne trekker frem.

les også Dyrk hjemme: Slik lykkes du med kjøkkenhagen

Man kan likevel mene at 80 millioner er mye for Opplysningskontoret for egg og kjøtt (MatPrat), og at andre opplysningskontor burde hatt mer.

Men da er det greit å kjenne til finansieringen. Den kommer nemlig direkte fra de egg- og kjøttproduserende bøndene.

Fordi det norske klimaet og ressursgrunnlaget begrenser hva vi kan dyrke av mat her til lands, utgjør husdyrproduksjon størstedelen av det norske landbruket. Det er en av grunnene til at MatPrat har det største budsjettet blant opplysningskontorene.

Når den norske bonden selger sine råvarer, betaler han eller hun en fastsatt avgift per kilo i omsetningsavgift. En del av den brukes til MatPrat. Bøndene får mer ut av markedsføringstiltak i fellesskap, enn om hver og en skal gjøre kommunikasjonstiltak selv.

Og det er derfor vi sier generisk markedsføring virker. Fordi det er lønnsomt for bonden, som får mer igjen for pengene sine om han eller hun hadde brukt dem på egenhånd.

Og det må faktisk være lov. Uten å bli beskyldt for å drive skjult påvirkningsarbeid.