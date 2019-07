Spesialetterforsker Robert Mueller tas i ed før han forklarer seg i kongressen. Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Leder

Høringens dilemma

Skal demokratene kvitte seg med Donald Trump, må de slå ham i et demokratisk valg.

Den åpne kongresshøringen i USA med spesialetterforsker Robert Mueller ga neppe den politiske gevinsten demokratene hadde håpet på. I stedet for å blåse nytt liv i mistankene som førte til rapporten om et angivelig samrøre mellom Donald Trumps presidentkampanje i 2016 og russiske interesser, kan den syv timer lange seansen antagelig innkasseres som en pr-seier for presidenten. Den 75 år gamle tidligere FBI-sjefen Robert Mueller, som har vær kjent for sin kombinasjon av ubestikkelighet, fokus og oversikt, fremsto som fomlete og usikker og tidvis uklar på hva som sto i hans egen rapport. En rekke ganger måtte han få spørsmålene fra kongressrepresentantene gjentatt før han kunne svare.

Så demokratene som ønsket å ramme Trump fikk dermed ikke noe mer ut av Mueller enn det som allerede var kjent i rapporten, og knapt nok dette. For slike høringer er først og fremst et politisk show hvor markeringsivrige politikere som regel er mer opptatt av spørsmålene de selv får stilt, enn av svarene som blir gitt. Og selve forestillingen blir det viktigste. Når hovedpersonen selv fremstår som svak og usikker, slår det tilbake på dem som prøver å slå politisk mynt på vitnemålet. Mange vil huske tilbake til 1987 da hovedmannen bak den såkalte Iran-Contas-skandalen, oberstløytnant Oliver North, klarte å snu opinionen til sin fordel i en sak hvor han hadde begått åpenbare lovbrudd, fordi han gjorde det som ble ansett som en god figur i pakt med den patriotiske bølgen som da skylte over landet.

Så selv om det fortsatt er en rekke ubesvarte spørsmål rundt russernes innblanding i det amerikanske 2016-valget, må demokratene slå seg til ro med at de ikke fikk tatt presidenten på dette. At de tvert imot kan ha gitt ham større spillerom, fordi etterforskningslederen fremsto som såpass svak. Dermed minsker sjansene ytterligere for den riksrettssaken enkelte i det demokratiske partiet har håpet på og ivret for. Og presidentens motstandere må se det faktum i øynene at skal de bli kvitt ham må det skje på den beste måten å kvitte seg med politiske motstandere på: Ved demokratiske valg.