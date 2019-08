SVARER: Aleksander Stokkebø. Foto: HØYRE

Økte skatter for folk flest er ikke svaret

I nok et debattinnlegg fortsetter Nils Kristian Sandtrøen (Ap) svartmalingen. Et poeng han har rett i er at det er «tid for positivt skifte.» Jeg foreslår at han starter med å skifte ut sin egen retorikk.

ALEKSANDER STOKKEBØ, stortingsrepresentant (H)

Ledigheten går ned og det skapes flere jobber. Norge er et av landene i verden med lavest ulikhet. Vi har høy levestandard og gjennomsnittsnordmannen har de siste 30 årene økt sin inntekten med 80 prosent. Flere folk i arbeid kombinert med gode offentlige velferdstjenester, et progressivt skattesystem og et sterkt sosialt sikkerhetsnett sørger for at ulikhetene holdes lave.

Selv om det går fremover med Norge, har vi mye å ta tak i. Da må konkret handling til. Vi må satse på tidlig innsats i skolen, slik at barn får de samme mulighetene til å lykkes i livet. Vi må bidra til flere trygge jobber for folk. Vi må sikre fritt behandlingsvalg, slik at folk får rask og god behandling – uavhengig av størrelsen på lommeboken.

Mens Ap på den ene siden snakker om å øke lønningene, er de sammen med SV, Rødt og MDG like varme forsvarere av å sende folk og bedrifter en skatteregning på mange titalls milliarder. Og hva hjelper det med høyere lønn, når lønnsøkningen blir spist opp av et økt skatte- og avgiftstrykk? Aps politikk er dårlig nytt for dem som har minst fra før.

Det er tid for virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker, ikke skrivebordsforslag som ikke fungerer. Arbeiderpartiet får fortsette å svartmale og kritisere, så får vi andre levere.

Publisert: 11.08.19 kl. 18:07

