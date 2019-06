GLEDER SEG: – Formålet med Pride er å fremheve forskjeller som noe positivt. Ved å støtte minoritetene i samfunnet, kan vi øke aksept og respekt for hverandre som inkluderte og likeverdige samfunnsborgere. Feiringen gir en tydelig stemme som sier at alle har rett til å være den de er, skriver Cathrine Tennebø Jakobsen. Foto: PRIVAT

#GÅFORROPSTAD – Vi går for Ropstad

Jeg vet ikke om det er fordommer, konservative holdninger eller hans egen frykt som gjør at Ropstad velger å avstå fra feiringen av mangfoldet han representerer. Men ta det med ro, Ropstad – du er også en av OSS – så jeg og barna mine kan gå for deg!

CATHRINE TENNEBØ JAKOBSEN, Psykologspesialist, STOLT mamma og Pride-deltaker

Denne måneden arrangeres PRIDE over store deler av verden. En festival som feirer mangfoldet - som legger til grunn at vi kan være stolte av den vi er, når det kommer til seksuell orientering og kjønnsidentitet – og med premissene om at kjønnsidentitet og seksualitet ikke er gjenstand for bevisste valg.

Formålet med Pride er å fremheve forskjeller som noe positivt. Ved å støtte minoritetene i samfunnet, kan vi øke aksept og respekt for hverandre som inkluderte og likeverdige samfunnsborgere. Feiringen gir en tydelig stemme som sier at alle har rett til å være den de er.

Samtidig har vi KrF-leder, Kjell Ingolf Ropstad. Først som barne- og likestillingsminister, deretter som barne- og familieminister. Likestillingsbiten fikk Venstre-leder og kulturminister, Trine Skei Grande, ta seg av, for ”at KrF skal få rendyrke barne- og familieprofilen sin, men slippe støy knyttet til særlig LHBT og abortspørsmål, som er krevende for KrF”, i følge en sentral kilde til NRK i januar.

Så da er vi her i 2019 med en barne- og familieminister som mener han ikke kan stille i Pride-paraden fordi han er uenig i flere av sakene som arrangøren av Pride, organisasjonen FRI, står for. Nestleder i KrF, Olaug Bollstad, bruker samme begrunnelse for å utebli. For å presisere; det er en PRIDE-parade, ikke en FRI-parade som arrangeres.

Og for å tydeliggjøre det absurde i ministerens beslutning, kan man trekke noen linjer til fjorårets 17. mai feiring. Rødt-leder, Bjørnar Moxnes, som leder av fjorårets 17. Mai-komité, gikk selv i spissen for barnetoget og vinket til kongefamilien på slottsbalkongen – til tross for at han – i sin politikk, ikke legger skjul på at han ønsker å avskaffe monarkiet og innføre republikk. Det er jo tross alt bred enighet om at 17. mai er en folkefest som feirer Norges selvstendighet og frihet som et demokrati.

Det ville vært utenkelig at de av oss som er uenige med Moxnes og Rødts partiprogram, skulle valgt å avstå fra å gå i det samme toget, med Rødts partiprogram som begrunnelse. Enda mer absurd ville det vært å mene at det å gå i 17. Mai-toget, ville vært det samme som en politisk enighetserklæring til Rødt og Moxnes. På samme måte bærer det ikke noe likhetstegn mellom deltagelse i Pride paraden – og enighet i alt det FRI måtte stå for.

Logikken i Ropstads argumentasjon brister ikke bare der, men dobbeltmoralen bli enda tydeligere når vi spoler litt tilbake. Klassekampen publiserte i januar en sak der det fremgår at Ropstads menighet, Oslo misjonskirke Bethlehem, er en av 90 foreninger tilsluttet Misjonskirken i Norge, og del av forumet «Til Helhet».

På nettsiden deres stod det at formålet med forumet er å formidle tro på et en kan endre seksuell legning: «Vi i Til Helhet ønsker å bistå deg som har en – for deg uønsket seksuell orientering eller uønskede følelser (Lesbiske/homofile/bifile følelser/transseksualitet), og som selv ønsker hjelp i prosessen med å finne en ny vei i dette». Ropstad uttrykte til NRK at han ikke kjente til hva hans menighet var tilknyttet, og uttrykte at han tok avstand til arbeid med seksuell reorientering.

Han oppga videre at han ikke mente at hans kirke var tilknyttet dette arbeidet, og at han uansett som privatperson og politiker tok avstand fra det. Senere har «Til Helhet» moderert seg, og vi kan nå lese på forumets nettside at «Til Helhet er et nettverk som er startet av mennesker som ønsker å leve etter Bibelens syn på seksualitet, samliv og ekteskap. Vi mener at det seksuelle samliv hører til i ekteskap mellom mann og kvinne, og at alternativet til ekteskapet er sølibat...»

De legger til, paradoksalt nok at «Vi vil understreke at mennesker er likeverdige – uavhengig av sin seksuelle orientering og seksuelle følelser. Til Helhet tilbyr ikke terapi eller arbeider for å "reorientere" menneskers seksualitet».

Ropstad går langt i å påstå avstand fra sin misjons syn, både politisk og personlig, slik han har gjort ovenfor FRI. Likevel ser det ikke ut til at avstanden mellom Ropstad og misjonens syn, utgjør noe hinder for han å møte opp som kirkegjenger i menigheten –samtidig som det er utenkelig for han å delta i Pride-paraden.

En privatsak, kanskje. Problemet er ikke nødvendigvis Ropstads private holdninger, tro eller meninger. Mangfoldet vårt må ha plass til det også. Problemet oppstår når han påtar seg rollen som Barne- og familieminister, og tåkelegger begrunnelsene for å utebli med sin støtte.

For barna og familiene Ropstad er minister for, spenner bredere enn kjernefamilien bestående av en kirkelig viet kvinne og mann, med deres 1,8 formodentlig kjønnskongruente og heterofile barn.

Pride er en feiring av mangfoldet i samfunnet vårt. En markering til støtte for- og med stolthet av de oss som er homofile, de av oss som er lesbiske, de av oss som er bifile, de av oss som er trans, de av oss som er heterofile, de av oss som er kvinner og menn, de av oss som er litt av hvert eller ingen av delene, de av oss som er friske, syke, i og uten jobb, de av oss som er født her eller der, de av oss som tror, de av oss som håper, og de av oss som har mistet både tro og håp. For det er nettopp det; det handler ikke om ”vi” og ”dem” - det handler om OSS.

Gå-for-meg kampanjen ble lansert i 2017, fordi ikke alle tør eller kan bli med på feiringen – og fordi enhver grunn til å la være, er en grunn til å delta.

Jeg vet ikke om det er fordommer, konservative holdninger eller hans egen frykt som gjør at han velger å avstå fra feiringen av mangfoldet han representerer. Men ta det med ro, Ropstad – du er også en av OSS – så jeg og barna mine kan gå for deg. Og når jeg tenker meg om – kan man gå for én, kan man vel gå for to – Bollestad, jeg kan gå for deg også!

Publisert: 21.06.19 kl. 14:10