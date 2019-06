SVARER: Magnus Marsdal. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Debatt

Høyres forakt for fagfolk

I VG 25. juni slipper Høyre katta ut av sekken på en lite elegant måte. I sin kronikk til forsvar for kommersielle aktører på fellesskapets jernbaneskinner, uttrykker partiets stortingspolitiker Peter Frølich en utilslørt mistillit til fagfolkene som hver dag bidrar til å skape en av verdens mest effektive samfunnsøkonomier her i Norge.

Nå nettopp







MAGNUS E. MARSDAL, Leder i Manifest Tankesmie

Frølich hevder at «absolutt all motivasjon for å levere et godt produkt for kundene forsvinner», når ledere og fagfolk ikke står under trusselen fra kommersiell markedskonkurranse. Smak på den. Absolutt all motivasjon skriver seg fra konkurransens tvang, i Frølichs verdensbilde.

Vil Høyre virkelig si dette om landets mest kompetente leger og sykepleiere, i de offentlige sykehusene våre? De står jo ikke i en kommersiell konkurransesituasjon. Skal lærerne i den norske grunnskolen forstå Frølich dit hen at de mangler «absolutt all motivasjon» for å gjøre en god jobb med elevene, siden de ikke er utsatt for kommersiell konkurranse?

les også Konkurranse på jernbanen er kommet for å bli

Hvis Frølichs skrivebordsteori var treffende, burde land hvor viktige samfunnsområder holdes fritt for aktører med kommersielle motiver, slik Norge har gjort med sykehusene, grunnskolen, jernbanen og så videre, være håpløst ineffektive i sammenligning med land hvor kapitalistisk konkurranse får herske mer uforstyrret. Norsk produktivitet må være direkte tilbakestående sammenlignet med kapitalismens høyborg USA, for eksempel.

Som så ofte før, er virkeligheten omvendt av i skrivebordsteoriene. Norge har høyere produktivitet enn USA, ikke lavere. USA har latt Frølichs saliggjørende «konkurranse» gjennomsyre hele sitt helsevesen, som er kommersialisert i alle ender. Resultatet er ikke den lykkelige utopien som teoretikerne i Høyre og Frp drømmer om, men det desidert mest kostbare og ineffektive helsevesenet i hele den vestlige verden.

les også På sporet av svenske tilstander

Det er ikke profitørene som skaper effektive fellesløsninger innen samferdsel, velferd og arbeidsliv, det er det fagfolk som gjør. Frølich og hans teori forsøker å fornekte det alle som observerer skandinaviske økonomier uten ideologiske briller kan se, nemlig at fellesskap fungerer. For å pusse glorien over den modige profitør, får han seg altså til å hevde at pedagoger i grunnskolen og medisinere i sykehusene må mangle «absolutt all motivasjon» for å gjøre en god jobb når de ikke er underlagt kapitalistisk konkurranse. Gjelder dette menneskesynet også politiet, som ikke er konkurranseutsatt? Juristene innen nasjonens rettsvesen?

Frølich kan svare at domstolene ikke har «kunder». Vel, da kan vi se på den bedriften som år etter år kommer ut med aller best omdømme blant norske kunder. Dette er et statlig monopol (det står til og med i navnet). Hvordan vil Frølichs skrivebordsteori forklare at Vinmonopolets ledere og ansatte har blitt så enormt populære, når de mangler «absolutt all motivasjon for å levere et godt produkt for kundene»?

Publisert: 27.06.19 kl. 09:57