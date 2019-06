SOMMARØY I TROMS: Folket her har ingen planer om å kaste klokkene, viser det seg. Det hele var et PR-stunt. Foto: Karl Karlsen

Leder

Hårreisende dårlig dømmekraft

Innovasjon Norge har brukt nær en halv million kroner på å spre oppspinn. Selvsagt måtte de beklage.

Nå nettopp







Det var NRK som avslørte den spinnville saken om Innovasjon Norge, som har fabrikkert en sak om folket på Sommarøy i Troms. Med bilder og det hele har det statlige selskapet med hjelp av PR-byrå og lokal turistnæring, kokt sammen «nyheten» om at folk på Sommarøy knuser klokkene sine og vil leve uten tidssone.

Kravet ble fremstilt som et lokalt initiativ. Et opprop ble sågar overlevert utenfor Stortinget, det og bildebelagt. Det som så ut som en svært tykk bunke med papir, var nok i virkeligheten mye tynnere og ikke i nærheten av noe folkekrav.

For ideen om å knuse klokker og glemme tiden ble ikke til på et folkemøte organisert av en lokal primus motor. Det hele var et PR-stunt for å skape oppmerksomhet og dra turister til Sommarøy, melder NRK.

Bak sto blant annet PR-byråer i Oslo og London.

For det viste seg snart at mange sommarøyværinger aldri hadde hørt om initiativet. De opphengte klokkene var samlet inn av en liten gruppe tilknyttet turistbransjen.

les også Næringslivet trenger mer drahjelp

– Noen vil kanskje føle seg litt lurt, men man kan ikke annonsere seg til oppmerksomhet lenger, man er nødt til å fortelle en god historie, sa reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm til NRK.

Om man ikke har en god nok historie, var løsningen til Innovasjon Norge altså å finne opp en. Heldigvis innser sjefen i Innovasjon Norge den hårreisende dårlige dømmekraften. Han beklaget onsdag ettermiddag saken i Aftenposten.

les også Vil trekke turister med norsk stein: – Takk, Norge!

Media over hele verden slukte saken. Først og fremst norske medier, men også aviser som CNN, Guardian, Independent, Time Magazine og en avis i Kina og India. Media som videreformidlet tullesaken, bør selvsagt ta en god porsjon selvkritikk og forbedre sine rutiner.

For alle på utsiden er det rimelig åpenbart at vi ikke kan holde oss med et statlig selskap som dikter opp saker for å få oppmerksomhet.

Aller mest skader det dem selv. Neste gang det kommer noe nytt fra Innovasjon Norge, må vi først spørre oss om det faktisk er sant.

Publisert: 26.06.19 kl. 14:09