LEGENDE: Skjelett-Jahn (1949–2020), komiker, sprellemann og gudbenådet pop- og rocksanger.

Jahn the Man

Jahn Teigen var Norges største entertainer og popstjerne, og et multitalent i en helt egen klasse. I dag synger vi alle «Adieu».

Det var vel ingen nyhet helt ut av det blå, at Jahn Teigen er død, 70 år gammel. Vår folkekjære Jahn – landets største entertainer og popstjerne til alle tider – har slitt med helseplager i lang tid, og har levd tilbaketrukket på den skånske landsbygda – på lang, lang avstand fra det rampelyset han selv dominerte i så mange år.

Jahn Teigen var en gudbenådet rockvokalist. På 1970-tallet frontet han det viktige og til tider fenomenale progorkesteret Popol Vuh/Ace, kanskje mest kjent for monsterlåten «Queen of all Queens», en av norsk rocks signaturlåter. Teigen var med sin kraftrøst en frontfigur det gikk gjetord om også langt utenfor Norges grenser. Hvorvidt det stemmer at han var på tale som ny vokalist i Genesis da Peter Gabriel takket for seg, er vel kanskje mest en norsk rockmyte, men Teigens innsats bak mikrofonen i Popol Ace ga ham et rykte som en sanger virkelig utenom det vanlige.

Han debuterte i Melodi Grand Prix allerede i 1974, og han ble raskt «Mr. MGP» med en rekke mildt sagt minneverdige opptredener. Ikke minst da han skremte vannet av folk og kritikere iført skjelettkostyme under fremføringen av Terje Rypdals ambisiøse låt «Voodoo» – og da han fikk null poeng i den internasjonale finalen med «Mil etter Mil» i 1978.

Teigen forlot Popol Ace i 1977, og staket ut en suksessrik solokarriere som få kan matche. MGP var hans viktigste arena, med «Adieu» (1982) og «Do-Re-Mi» (1983) som sine største og mest vellykkede «grampri»-hits. Teigen og kona Anita Skorgan var Norges absolutte superpar midt på 1980-tallet, og Teigen/Skorgan-albumet «Cheek to Cheek» toppet VG-lista i flere uker i 1984. De gikk fra hverandre i 1987, og Teigen ga ut den såre «Klovn uten scene», hans største solosuksess, ikke minst takket være «Det vakreste som fins», som med årene ble Teigens kanskje mest kjente og folkekjære sang.

Komikeren Jahn Teigen var også forut for sin tid. Sammen med Herodes Falsk og Tom Mathisen drev han Monty Python-inspirert absurdkomikk i Prima Vera, både på plate, film og scene. Den muntre devisen om å «spre skiten sin» gjaldt i aller høyeste grad for Teigen, som også gjorde seg gjeldende på operascenen. Først i Puccinis klassiker «La Bohème», så i Dollie de Luxes ambisiøse «Which Witch», der Teigen opptrådte som bøddelen, også i den famøse oppsetningen på Picadilly Theatre i London i 1992, som ble totalslaktet i britisk presse.

Jahn Teigens stjerne falmet nok en smule utover på 1990-tallet, men tross personlige problemer, pussige investeringer og sviktende helse, abdiserte han likevel aldri fra den folkelige musikktronen, og forble selve Popstjernen på den norske musikkhimmelen med svært lojale fans over hele landet.

Nå er han altså død. Men sangene lever videre – og minnet om Norges største entertainer og folkelige godklump. Jahn Teigen var og er en legende, og minnet om den særdeles talentfulle multikunstneren vil leve i lang tid.

Takk for sangene, galskapen og splitthoppene, Jahn!

