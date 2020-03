Debatt

«25 under 25»: – Nye «Paradise Hotel» er direkte skuffende!

Når deltakerne har «reparerte» kropper og skryter av å ha sex med nye jenter hver dag, sendes det signaler til seerne som i beste fall er vanvittig uheldig, og i verste fall kan få ganske fatale konsekvenser. Nå er det på tide at TV-kanalene som skaper disse influenserne tar sin del av ansvaret.

Maren Olava Ask Hütt (22), student i Oslo

Det finnes ikke sikrere vårtegn enn reality-programmenes deltakerslipp. Nå er det på’n igjen, og nok en gang gjør kanalene bak programmene de samme feilene. Flere av landets største influensere kommer fra tv-programmer som «Paradise Hotel» og «Ex on the Beach». Nå er det på tide at TV-kanalene som skaper disse influenserne tar sin del av ansvaret.

Vegard Harm har allerede kritisert NENT Group for hvordan de i portrettintervjuene av årets Paradise Hotel-deltakere fremstiller jentene på en langt mer seksualisert måte enn gutta.

For eksempel er 4 av 5 jenter fotografert rullende på en meksikansk sandstrand kun iført bikinitruse, mens guttene går kledd i dyre skjorter, skater eller koser med hunder.

Det er også fascinerende hvordan jentenes intervjuer handler om kropp og utseende, mens guttene snakker om at de er kjernekarer og imot mobbing. Til og med jenta som understreker at sex på hotellet er fullstendig utelukket og at kropp ikke er noe hun bryr seg om, må stå i bølgene og holde seg for puppene foran kamerateamet i Mexico.

På kritikken svarer NENT at «Paradise Hotel har alltid hatt mye kropp og mye humor, men vi er enige i at kvinnene i dette tilfellet har bydd mer på seg selv enn gutta. Dette er ikke et bevisst valg, og en fin påminnelse om at vi fortsatt har litt å lære, selv om PH går inn i sin 12. sesong». Videre lover de å vise mer hud på gutta neste gang.

Ja, du leste riktig. NENTs løsning på problemet er ikke å slutte å seksualisere jentene som virker som en fin og hyggelig gjeng, men å sørge for at også guttene må rulle nakne på stranda. Det kan virke som en parodi, og jeg skulle virkelig ønske det var det.

Selv om jentene virker ålreite og oppegående, er castingen direkte skuffende. Samtlige av jentene har på ulike måter fikset utseendet sitt på unaturlig vis, og guttene snakker om jenter som om vi var forbruksvarer. Og det i sesongen som NENT før jul uttalte at skulle gå «mer tilbake til utgangspunktet» og handle om relasjonsbygging.

Maren Olava

Det er ufattelig skuffende, for vi vet alle at følgermassene til deltakerne kommer til å eksplodere så fort programmet begynner å rulle på skjermen om kort tid, og nyrike influensere har en lei tendens til å reklamere for piller som ikke virker og produkter ingen trenger.

Både Discovery og NENT må være sitt ansvar bevisst når de velger ut hvem som får være med på de populære produksjonene, og bli influensere, om så bare for en gitt periode. Når deltakerne har «reparerte» kropper og skryter av å ha sex med nye jenter hver dag, sendes det signaler til seerne som i beste fall er vanvittig uheldig, og i verste fall kan få ganske fatale konsekvenser.

Vi vet at unge sliter mer med selvbilde og psyke enn noen gang, og løsningen er utvilsomt ikke å uttrykke at suksess er likt 1500 hakk i sengestolpen.

Uansett hvor høyt kanalene skulle ønske at de kan produsere TV-programmene sine kun fordi de synes det er «fantastisk morsomt», må de forstå alvoret. Seergruppen til programmene er helt ned i ungdomsskole-alder, og aldri før har det vært lettere å påvirke unge til å tro at de må være noe annet enn det de er.

Det må vi alle gjøre hva vi kan for å motvirke. Løsningen er ikke å la være å sende reality på tv, men å slutte å skape «forbilder» vi ikke vil ha. Kanskje det til og med kunne snudd den synkende seertall-grafen til Paradise Hotel?

Publisert: 02.03.20 kl. 11:05

