Som et utspekulert dobbeltspill

Av Astrid Meland

Politiet mener milliardær Tom Hagen spilte bekymret ektemann for å skjule drapet på kona.

Tom Hagen var på vei til jobb tirsdag morgen da han ble stoppet av politiet rundt klokken 08.30.

To timer senere ble det kjent at Hagen ikke lenger har status som pårørende. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anna-Elisabeth Hagen, som har vært forsvunnet i 18 måneder.

Hagen nekter straffskyld.

– Politiet mener saken bærer preg av en tydelig planlagt villedning, sa politiinspektør Tommy Brøske på pressekonferansen.

Han fikk endelig sagt det politiet har mistenkt lenge, og som de mener er grunnen til at dette har tatt så lang tid.

Brøske vektla hvor store krefter de har brukt på det de mener er fiktive utpressere og falske trusselbrev.

For politiet mener alt er oppspinn, iscenesatt av Hagen for å skjule drapet på kona. De tror Hagen har forledet dem med et innfløkt dobbeltspill, alene eller sammen med andre.

Den lille kontakten Hagen-familien har hatt med Anne-Elisabeth Hagens angivelige kidnappere, var egentlig kontakt med Tom Hagen selv, eller noen som har hjulpet ham, mener politiet nå.

De har ikke alltid sett det slik. I tiden etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018, sto teorien om bortføring sterkt.

I månedsvis lette politiet etter kyniske kidnappere som krevde Tom Hagen for over 90 millioner kroner. I VG ble det hevdet at familien hadde betalt ti millioner i løsepenger til kidnappere for å få livstegn.

Det merkelige var at det var så vanskelig å få kontakt med påståtte kidnappere.

Flere forsøk på å opprette en reell forhandling, viste seg å være nytteløst.

Her sto politiet tilsynelatende overfor kidnappere som ikke virket interesserte i det kidnappere som regel er interesserte i: Penger.

Etter hvert som tiden gikk, ble etterforskerne mer og mer tvilende.

Også da Hagen angivelig overførte over 10 millioner kroner for å få livsbevis, lurte flere etterforskere: Overfører han penger til seg selv?

Og nå mener politiet altså at det aldri har funnet sted noen reell kommunikasjon mellom Hagen og kidnappere.

Tom Hagen selv pekte politiet i retning av en lokal løsning, og noen som ville ramme ham personlig.

Og politiet jobbet med å identifisere alle som var i nabolaget den dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant. De lette etter ukjente kidnappere.

Men de fant ingen ting.

At disse sporene nå er sjekket ut, er viktige skritt i etterforskningen. Men fortsatt er det mye politiet ikke vet.

For det første er Anna-Elisabeth Hagen ikke funnet.

Politiet sier det fortsatt er et vesentlig mål for dem å finne henne.

FORSVUNNET I 18 MÅNEDER: Anna-Elisabeth Hagen har vært borte siden oktober 2018. Her sammen med mannen Tom Hagen. Foto: Privat

Hagen ser ut til ha alibi for perioden da man tror kona forsvant. Videokamera viser ham på jobben på morgenen.

Det virker heller ikke som politiet mener han står bak dette alene. På dagens pressekonferanse utelukket de ikke flere pågripelser og det ble opplyst at de etterforsker videre for å finne eventuelle medhjelpere.

Hva politiet mener de har på Hagen, det vet vi ikke. De sier at det dreier seg om det samlede bevisbildet og at mistanken mot Hagen gradvis er styrket.

Etterforskernes snakk om indisiekjede kan tyde på at de mangler «en rykende pistol».

Og tirsdag morgen strømmet politiets krimteknikere og Kripos inn i huset og arbeidsplassen til Tom Hagen.

Etterforskningen er på langt nær over, sier politiet. De vil varetektsfengsle Hagen for nettopp på grunn av fare for bevisforspillelse.

De leter altså videre.

Det spørs hva mer de kan finne etter så lang tid. De har pågrepet en mann de lenge har mistenkt og som de har hatt svært omfattende, skjult kommunikasjonskontroll på.

Ennå er ingen tiltalt for å ha gjort noe mot Anna-Elisabeth Hagen. Hun er fortsatt forsvunnet. Politiet mistenker flere gjerningsmenn.

Denne saken ser altså ikke ut til å være over med det første.

Publisert: 28.04.20 kl. 18:33 Oppdatert: 28.04.20 kl. 18:53

