Kulturministeren kan seriøst ta seg en bolle

Hvordan i all verden skal vi klare å ha arrangement opp til 50 personer, eller opp til 200 personer for den del, med en meters avstand mellom folk? Det er en utopi.

MARTE HALLEM

ARNSTEIN LANGÅSSVE, Scene Midt AS

Abid Raja kan bare «drite i» å stå der smilende i hvit dress og sløyfe og slenge rundt seg med dårlige og overforklarte Drillo-metaforer.

Vi er mange som ikke leker kultur, Raja. Det er levebrødet vårt, næringa vår. Vi har hundrevis av venner og kolleger som ikke har fått lønn på mange uker, og som har fått alt livsgrunnlag revet bort under føttene deres over natta. Da kan du ikke stå der og fjase!

Du må vise at du faktisk skjønner at du forstår hvilken krise vi er i akkurat nå. Det har vi sett fint lite til hittil.

Marte Hallem og Arnstein Langåssve i Scene Midt.

Vi er et lite produksjonsselskap på to personer, men vi produserer og leder kulturproduksjoner over hele Trøndelag. Mesteparten av det vi lever av gjennomføres på sommeren. På noen sommermåneder sysselsetter vi og våre samarbeidsprodusenter hundrevis av aktører innen teater, film, lys, lyd, scenografi osv osv.

Alle disse lever av å jobbe døgnet rundt i sommermånedene. De jobber tolvtimersdager som de skal leve på resten av året. I Scene Midt ser vi ut til å miste omsetning på over en million kroner fra mars til september 2020. Det er mye for et lite selskap med to ansatte. Kultur-Norge består nettopp av mange slike små selskap. Og foreløpig har du og dine ikke kommet opp med gode løsninger til hvordan vi skal få kompensert for våre enormt store tap. Vi er sårbare, marginale næringer fra før. Men vi er næringer. Og vi fortjener å bli behandlet som det og ikke som lekekamerater.

Vi sier ikke at du og dine skal være uansvarlige på vegne av den norske folkehelsa. Men vi sier at du ikke skal stå der å fjase når det gjelder livsgrunnlaget til alle oss du er øverste minister for. Og du skal også vise at du har forståelse for hva det vil si å drive et teater, hva det vil si å åpne en kino og en opera.

Det høres jo så fantastisk enkelt ut når du står der og veiver med armene og sier vi skal rope hurra.

Men hvordan i all verden skal vi greie få økonomi i å ha arrangement opp til 50 personer, eller opp til 200 personer for den del, med en meters avstand mellom folk? Det er en utopi. For noen få arrangement kan det sikkert gå å få til noe. For de fleste andre – kul umulig.

Slutt med fjaset.

Snakk voksenspråk.

Vi er en voksen næring som Norge trenger.

Innlegget ble først publisert på Marte Hallems Facebook-side. Gjengitt her med tillatelse.

Publisert: 30.04.20 kl. 17:12

