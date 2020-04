KRISTEN-HØYRE: – Dråpen som fikk begeret til å renne over hos mange konservative, var at kronprinsen og norske politikere hadde FNs pin for bærekraftmålene på jakkeslaget sitt, skriver professor og teolog Idar Kjølsvik (nederst til høyre i bildet). Foto: VG

Debatt

Ramsalt konge-kritikk fra kristen-høyre

De mest konservative i kristen-Norge er i løpet av våren blitt Kongehusets argeste kritikere. Det kom nokså uventet fra en samfunnsgruppe som tradisjonelt er kjent som meget kongetro.

IDAR KJØLSVIK, professor og teolog

Facebook-feeden min er åpen for alle, og er blitt en temperaturmåler på utviklingen i kristen-Norge. Den er bygget opp med ulike sorter venner, følgere og sider gjennom mange år. I løpet av ettervinteren skjedde noe som forundret meg. Da startet en ganske heftig kritikk av kronprins Haakon og Kongehuset. Kristne på ytre høyre var allerede nokså irritert på Kong Haralds holdning til muslimer og homofile, og særlig talen hans om hvem som er norsk. Men nå i vår fløt det riktig over.

Dråpen som var for mye hos mange konservative, var at kronprinsen hadde FNs pin for bærekraftmålene på jakkeslaget sitt! Dette ble satt i sammenheng med WHO, globalismen, multikulturalisme med mer. Nettstedet resett.no fulgte opp, og påpekte at kronprinsen brukte dette merket i likhet med statsminister Solberg og blant annet helseminister Bent Høie. Dette er ledere som i «nasjonale» kretser foraktelig kalles «globalister» og det som verre er. I den krisesituasjonen som Norge er i, burde kronprinsen heller ha båret det norske flagget.

Det kom stadig mer av samme slag, og i påsken toppet det seg på TV-kanalen Visjon Norge, i «Studio Direkte». I beste sendetid på årets aller helligste høytidsdag proklamerer TV-pastoren følgende om kong Harald:

«En som kaller seg konge, som går ut og holder en tale som han blir hylla for (...), hvor han hyller islam og propaganderer homofili blant barn – for han sier ikke mann kan bli glad i mann, og kvinne kan bli glad i kvinne. Han sier gutt kan bli glad i gutt, og jente kan bli glad i jente! (...) Det er liksom han som skal være vår konge, ikke sant? (...)

Et sterkt angrep på det norske kongehuset i beste sendetid, altså, og han sa også langt kraftigere ting enn dette, og ga nærmest kongen medansvar for eks-svigersønnen tragiske bortgang. Det er ikke bare lenger snakk om å være litt «skuffet» over slappe holdninger overfor muslimer og homofile. For den som kjenner kristen-Norge, er dette mange ganger sterkere enn å banne i kirka. Kongehuset settes nærmest i sammenheng med styggen sjøl.

I ettertid distanserte flere seg fra TV-pastoren og Visjon Norge, blant annet de kristenkonservatives egen dagsavis Dagen. Men spørsmålet må likevel stilles: Hvordan i alle dager kunne de mest konservative kristne utvikle seg til så ramsalte kritikere av det norske kongehuset?

Så langt min innsikt rekker pr. i dag består ekko-kammeret til denne TV-pastoren og seerne til Visjon Norge av flere grupper. Det er nasjonalsinnede velgere i både Partiet De Kristne, Sp og Frp, mens KrF som regel blir sterkt kritisert. Det er grupper som sjelden møter opp personlig på gudstjenester og kristelige arrangementer – i alle fall ikke i Den norske kirke. Visjon Norge-seerne har forskjellig religiøs bakgrunn, men har til felles at lengter tilbake til «gode gamle dager» med en kristen og nasjonal enhetskultur. De lar seg gjerne informere av mindre nettsteder og blogger.

Den siste runden med diskusjon i påsken kan ha startet med en mye delt «nyhet» fra nettstedet document.no. Artikkelen hadde overskriften «Er Haakon kronprins av FN og ikke Norge?», og skildrer først kaoset verden har blitt – faktisk uten å nevne corona – og spør: «Kunne kongehuset kanskje virke samlende, midt oppe i alt dette skrålet? Neppe. Kronprins Haakon bærer ikke det norske flagget på jakkeslaget. Han bærer i stedet en pin med FNs 17 bærekraftsmål.» Ordbruken i artikkelen er moderat, det er derimot ikke kommentarene i debatten under artikkelen. Her kobles også FN, kongehuset og islam sammen.

Visjon Norge er den største kristne TV-kanalen i landet. I 17 år har de bygd opp et fjernsynskonsept etter høyre-evangelikalt, amerikansk mønster. De har fått sin dose velfortjente kritikk, men det preller fortsatt av som vann på gåsa. Men kanskje gikk det likevel litt for langt nå i påsken? Heldigvis ser det kanskje ut som de har gått stillere i dørene etter påske. Det ble muligens for mye?

Forskere, professorer, journalister og politikere bør sette et sterkere lys på det kristne høyre. Det konservative – og tidvis reaksjonære – kristen-Norge er ikke en liten uinteressant gruppe.

Bevegelsen er voksende, og den får mye mot og inspirasjon fra trosfeller i USA. Den søker både politisk makt og teologisk og åndelig innflytelse. Uansett hva en selv måtte mene om det personlig: Dette er ikke noe som «går over» av seg selv.

Publisert: 30.04.20 kl. 13:36

