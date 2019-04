Kommentar

Ingen løfter til Frode Berg

Erna Solberg fikk møte Vladimir Putin. Men etter møtet var det ingen benådning i sikte for den spiontiltalte nordmannen Frode Berg.

Nå nettopp







Det sies om Vladimir Putin at han han liker å gjøre sine forretninger under fire øyne, i møter mann mot mann (eller kvinne). Han vil ha statsledere inn én ad gangen og utsette dem for hva han måtte ha på dem.

Tirsdag fikk han et slikt møte med Erna Solberg. Eller, det var hun som fikk et møte med ham. Det var Solberg som ville møtes bilateralt, mens de begge likevel var på stormøtet i Arktisk råd.

SITTER FENGSLET I MOSKVA: Nordmannen Frode Berg. Foto: Arthur Bondar

les også Frode Bergs bønn til Solberg: Gjør noe!

Det som haster mest for Erna Solberg akkurat nå, er den vonde og langvarige saken til Frode Berg. Han sitter fortsatt fengslet i Moskva. Aktor har bedt om 14 års fengsel. Dommen er ventet om en uke.

Og det er klart Putin har en tjeneste eller to han kunne likt å få kvittert ut. Norge er med på sanksjonene mot Russland, som trådte i kraft etter at Putin okkuperte Krimhalvøya.

Foto: Gisle Oddstad

les også – Frode Berg-saken et «utrolig paradoks»

Sterke krefter i Norge, ikke minst i Nord-Norge, mener vi skal lette på disse sanksjonene. Norske bedrifter rammes. Sanksjonene har gått enda hardere ut over russiske oligarker og russisk økonomi.

Og med den fortvilte situasjonen til Frode Berg, har Putin noe å forhandle med.

Men verken Solberg eller Putin ville si særlig om Berg-saken da de møtte pressen etter sitt bilaterale møte.

Så er det jo også et vanskelig tidspunkt å si noe på.

Putin må i det minste late som det russiske rettsvesenet er fritt. Han kan ikke si at han har tenkt å blande seg opp i en såkalt uavhengig domstols oppgave.

Hva som egentlig er sagt og ikke sagt om Berg-saken på ulike nivå, får vi nok derfor ikke vite særlig om.

Men det er selvsagt betydningsfullt av de to møtes. Og det var første gang bilateralt siden Putin okkuperte Krimhalvøya i 2014. Etter det folkerettsstrdige raidet har forholdet kjølnet.

les også Marit Christensen om Frode Berg-saken: –En tragikomisk spionfortelling

Frode Berg sier på sin side at han er lei seg for det som har skjedd og at han er glad i Russland. Den tidligere grenseinspektøren ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017 med 3000 euro i kontanter.

Han har erkjent at han hadde hatt kontakt med norsk etterretning, og at han overleverte penger i Moskva. Men han nekter straffskyld for spionasje.

Bergs norske advokat har sagt at han håper man kan få til en avtale på bakrommet.

– Jeg håper å se ham tilbake i Norge, sa Erna Solberg før møtet.

Det kan nok mange av oss stille oss bak. Men om Frode Berg slippes fri, får vi nok ikke vite hva Solberg måtte gi. Til å kalles diplomatisk, er det hard kynisme som gjelder. Man gir bare for å få noe tilbake.

Publisert: 09.04.19 kl. 17:45