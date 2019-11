MOMFLUENCER: – De fleste foreldre ønsker det beste for barna sine, men det er vanskelig å sette seg inn i hvilke konsekvenser det kan ha for de minste å bli brukt i reklame under fullt navn, skriver Sjølie. (Bildet er et illustrasjonsfoto). Foto: NTB scanpix

Debatt

Født med «#spons» i panna

Stadig flere kjente influencer-foreldre tjener penger på å bruke bilder og videoer av barna sine i reklame. Det er på tide at lovgiver kommer på banen for å ivareta barnas rett til personvern.

CECILIE NÅVLI SJØLIE, saksbehandler hos Jussformidlingen

Dersom du går inn på Instagram-profilene til de største influencerforeldrene i Norge, vil du antagelig finne minst ett bilde av barna deres. I mange tilfeller er bildet også merket med «#spons» eller «#reklame». I takt med at stadig flere gjør karriere på sosiale medier, blir det også mer vanlig å tjene penger på å vise frem barna sine med sponsede klær, leker eller lignende.

Etter markedsføringsloven gjelder det egne retningslinjer for markedsføring som er rettet mot barn. Bruk av barn i reklame er derimot ikke lovregulert. Tidligere har ikke behovet for slik regulering vært så stort, ettersom barn som har blitt brukt i markedsføring normalt har vært anonyme. De færreste av oss tenker over hvem barna på Cubus-plakatene er, og enda færre vil kjenne dem igjen om 10 år.

Etter hvert som stadig flere foreldre tjener penger gjennom annonsering på sosiale medier, oppstår derimot en ny utfordring, der barna deres under fullt navn blir brukt i reklame fra de blir født. For mange er dette først og fremst et etisk dilemma, men problemstillingen har også en rettslig side. Det følger av barnekonvensjonen artikkel 16 at ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv. Alle barn har altså rett til personvern på samme måte som voksne, og staten har et ansvar for å sikre at denne rettigheten blir ivaretatt, om nødvendig gjennom lovregulering.

Det at stadig flere foreldre deler bilder av barnas oppvekst åpent på sosiale medier, er i seg selv problematisk med tanke på deres rett til privatliv. Når barn i tillegg under fullt navn knyttes opp mot annonsører som tjener penger på å eksponere dem, blir personvernet satt under et enda større press. For det første sprer reklame seg raskere og i flere medier enn et bilde av barnet på søndagstur i parken. Det å bli eksponert i bytte mot betaling er også et større inngrep i den personlige integriteten til barnet enn vanlige bilder fra hverdagslivet.

Hvordan vil det for eksempel være å oppdage at foreldrene dine har brukt deg i reklame for produkter som du selv ikke ønsker å assosieres med? I dag er det opp til foreldrene alene å bestemme om, og eventuelt hvordan, barna skal brukes i markedsføring. Problemet med en slik ordning er at de som skal ivareta barnas rett til personvern er de samme som kan tjene penger på å sette rettighetene under press.

De fleste foreldre ønsker det beste for barna sine, men det er vanskelig å sette seg inn i hvilke konsekvenser det kan ha for de minste å bli brukt i reklame under fullt navn. Derfor må lovgiver komme på banen og utforme et regelverk som bedre beskytter barnas rett til vern om sitt privatliv. Et slikt regelverk kan utformes på forskjellige måter.

Ett alternativ kan være å nedlegge et forbud mot reklame som er direkte knyttet opp mot barnets identitet, ettersom det særlig er i slike tilfeller at personvernet deres er utsatt. En annen mulighet er å lage retningslinjer for hvordan og i hvilken grad barn kan brukes i markedsføring, slik at foreldre får tydeligere grenser å forholde seg til. Som et minimum bør et regelverk legge opp til at barnet ved en viss alder skal ha rett til å motsette seg å bli brukt i kommersielle sammenhenger, uavhengig av hva foreldrene ønsker.

Det eneste som er sikkert er at tiden er overmoden for en regulering på dette området. Barn er en av samfunnets mest sårbare grupper, og med et samfunn i stadig utvikling kommer også nye trusler mot deres rettigheter. Når barn helt fra fødselen brukes i reklame under fullt navn, uten noen mulighet til selv å motsette seg dette, kan ikke lovgiver lenger sitte stille i båten. Vi bærer alle litt av ansvaret for barna, og det er på tide at vi tar deres rett til privatliv på alvor.

