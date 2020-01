FREDSPARTI? – Så lenge Ap insisterer på å dra Norge inn i USAs nye livsfarlige krigseksperiment i Irak, framstår partiet mer som et haleheng til Solberg-regjeringa og USA enn et reelt fredsparti, skriver Bjørnar Moxnes. Foto: Ola Vatn / VG

Ap som haleheng til Solberg-regjeringen

Vil Ap risikere norske soldatliv for å dilte etter USA i Irak?

BJØRNAR MOXNES, leder i Rødt

USAs drap på en irakisk og en iransk offiser i Irak 3. januar har skapt en ny og farlig konflikt i Midtøsten. Det har også skapt debatt om Norges deltakelse i en USA-ledet militæroperasjon i Irak. Det er ingen overraskelse at det amerikanske attentatet, som ble gjennomført med eksplosiver mot Iraks viktigste sivile internasjonale flyplass, av mange ble fordømt som et terrorangrep og erklært ulovlig av FNs spesialutsending for utenomrettslige henrettelser.

Det er heller ingen overraskelse at IS åpent hyller det amerikanske angrepet.

Derimot gir det grunn til bekymring at Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt, også etter dette vil fortsette å dilte etter USA i Irak. I sitt innlegg i VG viser Huitfeldt til «våre allianseforpliktelser» overfor USA og går til angrep på Rødts krav om å trekke tilbake norske soldater ut av den USA-leda operasjonen i Irak.

La meg derfor klargjøre vårt standpunkt:

Utgangspunktet for vårt krav om å hente hjem soldatene er Rødts forsvarspolitikk som prioriterer forsvar av Norges sikkerhet og vern av norske soldatliv foran USAs krigseventyr i utlandet. Rødt står i arbeiderbevegelsens lange tradisjon for aktivt fredsarbeid, støtter folkeretten og er motstander av stormakters overgrep mot stater i sør.

Å ha norske tropper under USAs kommando i Irak nå, stryker på absolutt alle punktene. Selv den sittende forsvarssjefen har vedgått at de siste regjeringenes prioritering av norsk deltakelse i utenlandsoperasjoner har gått på bekostning av hjemlig beredskap. Å få styrkene fra panserbataljonen ut av Irak og hjem til Norge vil bidra til å bøte på det.

Fortsatt norske styrker i Irak medfører også en uakseptabel risiko for at Norge dras inn i den nye livsfarlige konflikten USA nå har fremprovosert. Huitfeldt sier det USA-leda oppdraget er nødvendig for å «bekjempe terror», som om hun ikke har fått med seg at det var USAs og NATOs kriger mot Irak og Libya som la regionen åpen for IS og al-Qaida. Og når USA nå angriper Iran og dreper irakiske styrker som slåss mot IS, så styrker de terroristene igjen.

Det er derfor IS applauderer.

Etter spørsmål fra Rødt måtte statsminister Solberg vedgå at USA ikke varslet Norge før det amerikanske angrepet 3. januar, til tross for at det medførte stor fare for at norske styrker kunne rammes av motangrep. Ifølge amerikanske kilder var det nærmest et mirakel at ingen ble drept da iranske missiler traff den amerikanske basen der de norske soldatene oppholdt seg. Ved å ikke en gang ta seg bryet med å varsle Norge forkant, gjorde USA risikoen for at norske soldatliv skulle gå tapt, større.

Ap-leder Støre sier nå at Ap skal bli et fredsparti. Det er bra om Ap etter den ødeleggende NATO-krigen mot Libya ønsker å endre politikk i fredelig retning. Men så lenge Ap insisterer på å dra Norge inn i USAs nye livsfarlige krigseksperiment i Irak, framstår partiet mer som et haleheng til Solberg-regjeringa og USA enn et reelt fredsparti.

Publisert: 27.01.20 kl. 15:48

