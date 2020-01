TOK OVER ETTER SKANDALEBEFENGT MINISTER: Torbjørn Røe Isaksen blir ny arbeidsminister etter partifelle Anniken Hauglie. Foto: Terje Bendiksby

Leder

NAV-saken er ikke over

Selv om statsråd Anniken Hauglie måtte gå, er vi på langt nær kommet til bunns i saken.

Deler av opposisjonen på Stortinget har tolket avgangen til arbeidsminister Anniken Hauglie (H) som at regjeringen løper fra ansvaret sitt i trygdeskandalen.

– Denne skandalen er fortsatt like alvorlig. Hvis regjeringen prøver å rømme fra sitt ansvar nå, så gjør den en alvorlig feil, sa Aps Eva Kristin Hansen til NTB etter at den nye regjeringskabalen var kjent.

SV er også opptatt av at statsministeren ikke kan komme seg ut av dette bare fordi Hauglie er byttet ut med Torbjørn Røe Isaksen.

Men SV, Rødt og MDG, som har varslet mistillit til Hauglie, har jo faktisk fått det som de ville nå. Mistilliten til eks-statsråden bunnet i hennes arbeid med å rydde opp i saken det siste året. De mener hun har reagert for svakt, for sent.

Hauglie satt ikke ved makten den gang feilen oppsto. Hun kunne altså ikke tatt på seg skylden for det, om hun så ønsket det selv. Og siden opposisjonspartiene har manglet tillit til Hauglies opprydningsevne, burde de vel strengt tatt være fornøyd med at noen andre nå tar over den jobben.

Det det skorter på, er vel smalere utsikter til politisk gevinst.

Men det Eva Kristin Hansen har helt rett i, er at denne skandalen fortsatt er like alvorlig. Og vi må til bunns i det som har skjedd.

Luften kan nok sive ut av en opposisjon som ikke lenger lukter statsrådblod. Men et regjeringsoppnevnt utvalg jobber fortsatt med å finne årsakene til at justismordene kunne skje.

Og vi er fortsatt i dag ikke i nærheten å vite hvem som har ansvaret for at dette skjedde og hvordan det kunne foregå så lenge.

Internt i NAV er det mye som må gjøres for å klargjøre hva slags regler som faktisk gjelder nå. Og fortsatt er det mange som skal ha tilbake pengene sine. Ikke minst er det en hel rekke feilaktige dømte, som skal renvaskes.

Dette er en særdeles viktig jobb å fullføre. At statsrådskiftet skjer før vi er ferdig med saken, må ikke føre til at vi trykker mindre på.

75 personer er blitt dømt i det som må være det offentlige Norges største skandale etter krigen. Dette skal det ryddes opp i.

Publisert: 26.01.20 kl. 07:19

