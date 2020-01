NY PLAN: Israels statsminister Benjamin Netanyahu og USAs president Donald Trump gratulerer hverandre under fremleggelsen av en fredsplan for Midtøsten i Det hvite hus. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Ensidig plan

President Donald Trump kaller sin fredsplan for Midtøsten for århundrets avtale. Det er det ikke. Det ligner ikke engang en avtale, bare en plan som tilgodeser en part i konflikten.

En fredsavtale forutsetter deltagelse fra begge parter. De siste to årene har det vært en isfront mellom Trump-administrasjonen og det palestinske lederskap. Det har ikke vært reelle forhandlinger mellom israelere og palestinere siden de brøt sammen midtveis i Barack Obamas andre presidentperiode.

Trump sier han ønsker å oppnå noe som hans forgjengere ikke har klart, å skape fred i Midtøsten. Han overlot til sin svigersønn Jared Kushner å utarbeide planen som nå er lagt frem. Trump har rett i at planen er helt annerledes enn tidligere initiativ. Den involverer bare en part, Israel. Palestinerne blir stilt overfor et fait accompli, en avgjort sak. Der er riktig at planen er langt mer detaljert enn tidligere skisser. Men den er ensidig. Den innfrir alt Israels statsminister Benjamin Netanyahu kan ønske seg.

Hvis Israel får beholde alle bosetninger på den okkuperte Vestbredden, og samtidig annekterer Jordan-dalen, blir det svært lite igjen til den fremtidige palestinske stat som Trump skisserer med mange forbehold. Den omfattende økonomiske støtten, 50 milliarder dollar, som Trump på sikt lover palestinerne avhenger av om sunnimuslimske nasjoner er villig til å ta regningen.

Frustrert over det de oppfatter som ensidig amerikansk støtte til Israel har palestinerne brutt all forbindelse med Trump og hans folk. De har ikke deltatt i utformingen av planen. Ingen palestinerne var til stede da Trump og Netanyahu presenterte planen. Det var et svært annerledes skue enn da president Bill Clinton tok imot både israelske og palestinske ledere i hagen utenfor Det hvite hus i 1993. Det er en historisk tragedie at Oslo-avtalen ikke førte frem til fred, men endte i terror og konflikt.

Ikke engang Trump tror palestinerne vil godta hans avtale, i hvert fall ikke innledningsvis. Han håper at de senere vil endre mening. Trump sier dette er palestinernes siste sjanse.

Skal en fredsplan ha noen mulighet til å lykkes er det selvfølgelig en forutsetning at prosessen involverer begge parter. En tostatsløsning er den eneste måte Israel kan bestå som en jødisk og demokratisk nasjon, som også ivaretar minoriteters rettigheter. Det er den eneste måte palestinerne kan få oppfylt sin rett til en egen stat. Dette er det eneste som kan skape varig fred.

