STATEN MOT BETONGGRUNDEREN: Atle Berge i Ølen Betong hilser på regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i Oslo tingrett. Foto: Terje Pedersen

Kommentar

Pinlig for de hemmelige tjenestene

OSLO TINGRETT (VG) Endelig forsvarer Staten seg mot anklager de egentlig ikke kan ta til motmæle mot.

Nå nettopp

Bare et halvannen uke etter at Frode Berg fikk vel fire millioner i erstatning fra staten, er det i gang igjen. Ydmykelsen av de hemmelige tjenestene fortsetter.

Nå har Ølen betong saksøkt staten for millioner. – En unik sak i norsk rettshistorie, sa selskapets advokat Per M. Ristvedt under sitt innledningsforedrag.

Ølen betong, som ble med det norske offshoreeventyret nordover, mener de har mistet en diger kontrakt og at ansatte er blitt kastet ut av Russland på grunn av den talentløse oppførselen til norske hemmelige tjenester.

Ristvedt beskrev mandag hvordan PST overleverte beskjeder med gul post-it-lapp til en nabo. Og at E-tjenesten forvekslet far og sønn.

– Her har det ikke skjedd noe kritikkverdig, uaktsomt eller ulovlig fra den norske stats side, var svaret til regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

Tvert imot, mente han, om noe har skjedd, så har man bare gjort jobben sin.

Sejersteds talegaver ble nødvendig for å gjøre det umulige, nemlig å kommentere det som ikke kan kommenteres. Regjeringsadvokaten brukte formuleringer som «i den grad de har vært inne i denne saken» og «om man hypotetisk legger til grunn...» når han snakket om E-tjenesten.

Naturligvis må man trå forsiktig når noe så hemmelig havner i retten. Her skulle nok staten helst ikke ha vært.

Når det først var så galt, benyttet regjeringsadvokaten muligheten og dro på. Han snakket om et «ubegrunnet angrep», «nedrakking av vitale norske interesser» og stilte spørsmål ved hva motivasjonen for søksmålet i det hele tatt kunne være. Så spurte han, opplagt retorisk, hvem som tjener på denne saken.

Russland, selvsagt. Uten å si det høyt.

– Nedrakkingen har pågått en stund og dette søksmålet er en del av det, sa Sejersted, som nevnte Frode Berg-saken.

Og selvsagt må noen forsvare etterretningen. Å ha slike tjenester er en nødvendighet. Krav om at vi ikke skal provosere russerne med å ha etterretning i nord, er absurd. De driver etterretning mot oss, bare i langt større skala.

Sejersted har rett også i sin insinuasjon. Disse sakene tjener Russland. Norsk etterretning står igjen som illegitim, eller i beste fall klønete.

Sannheten er at den er helt legitim. Og vi trenger borgere som bidrar. Samtidig er det vanskelig å se for seg at alt har gått på skinner hos de hemmelige tjenestene de siste årene.

Hele historien får vi nok aldri. Sejersted og staten innrømmer at PST har tatt kontakt med betongarbeideren i Ølen betong, men kaller det «kontaktsøkende arbeid, samtaler, råd, bistand til norske borgere og bedrifter» som hevdes å være akkurat slik det skal være.

Det virker samtidig ikke usannsynlig at FSB avslørte kontakten mellom de hemmelige tjenestene og ansatte i Ølen betong. De to betongansatte har fortalt at de ble forelagt navn og bilder.

I tillegg finnes det andre mulige forklaringer på hvorfor selskapet ble kastet ut av Russland. Et bakteppe er det forsurede forholdet etter at Russland annekterte Krim i 2014. Også norsk laks og norske forskere har fått innreiseforbud.

Men at de norske hemmelige tjenestene igjen havner i dette søkelyset, er en tabbe i seg selv uansett hvordan man snur og vender på det. Man kan godt kalle det nedrakking. Det er vel en del av spillet.

Publisert: 03.02.20 kl. 20:33

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser