Leder

Vil kneble frie ytringer

Kinas reaksjon på en dansk karikaturtegning er svært illustrerende. Kina krever en offisiell unnskyldning etter at Jyllands-Posten publiserte en tegning som viser Folkerepublikkens røde flagg med viruspartikler i stedet for de vanlige gule stjernene.

Vi har sett mange eksempler på at karikaturtegninger kan utløse sterke følelser og voldsomme reaksjoner. Det er ikke uvanlig at satire vekker debatt og at en tegner får høre at han eller hun har gått over streken. Mange blir åpenbart krenket når det kinesiske flagget tegnes på denne måten, i en situasjon der coronaviruset har tatt over 100 liv og hvor faren for en global pandemi er tilstede.

I et fritt land kan borgere mene hva de vil om tegninger, fotografier eller tekst i mediene. Når det offisielle Kina krever en beklagelse handler det om noe langt viktigere. Da står det om ytringsfrihet. Statsminister Mette Frederiksen formulerer det godt. Dette er hennes korte og presise svar på Kinas krav om en offisiell unnskyldning: -Vi har ytringsfrihet i Danmark, også til å tegne. Dette er, som Frederiksen påpeker, en frihet som står meget sterkt i Danmark. Og slik skal det fortsatt være.

Kinas ambassade i København skrev i en pressemelding at tegningen var en fornærmelse mot Kina og at den såret det kinesiske folks følelser. Kina ga til kjenne kraftig indignasjon og krever at avisen og tegneren uttrykker anger og offentlig unnskylder overfor det kinesiske folk. I Kina har saken vakt stor oppmerksomhet i sosiale medier, godt støttet opp av offisiell propaganda som dyrker en sterk nasjonalisme. Vi ser et Kina som lett lar seg krenke. Alle vet hvilken økonomiske makt Beijing har til å straffe det de oppfatter som en fornærmelse. Desto viktigere er det for vestlige land å forsvare det frie ord.

Jyllands-Postens sjefredaktør Jacob Nybroe påpeker at det ikke var avisens mening å fornærme det kinesiske folk. Tegningen var ment å beskrive en aktuell situasjon, slik andre lands flagg tidligere er brukt for å fortelle en historie. Han understreker at avisen hyller prinsippet om ytringsfrihet og ønsker å gi rom for ulike synspunkter. Det kommer ingen beklagelse.

Vi støtter fullt ut Jyllands-Posten og Danmarks statsminister i denne saken. Kina nekter sine egne borgere ytringsfrihet. Demokratiske land må aldri gi etter for autoritære stater som vil innskrenke vår frihet.

Publisert: 30.01.20 kl. 15:54

