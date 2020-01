Foto: Roar Hagen

Kvinnekamp på venstre fløy

Kan en kvinne beseire Donald Trump? 100 år etter at amerikanske kvinner fikk stemmerett ble spørsmålet stilt da demokratenes ledende kandidater møttes til debatt.

Venstresidens to ledende kandidater, Elizabeth Warren (70) og Bernie Sanders (78), kranglet om hva som ble sagt under en privat middag i 2018. Warren hevdet Sanders hadde sagt at en kvinne ikke kan vinne i 2020.

-Vel, det har jeg faktisk ikke sagt, svarte Sanders da han ble spurt om dette i TV-debatten natt til onsdag. Alle som kjenner meg vet at det er uforståelig at jeg skulle mene at en kvinne ikke kan bli president i USA, la han til.

Men Hillary Clinton klarte det ikke, selv om hun fikk tre millioner flere stemmer enn Donald Trump i 2016. Elizabeth Warren kan bli USAs første kvinnelige president. Eller Amy Klobuchar, den andre kvinnen blant seks kandidater som deltok i den siste debatten før nominasjonsmøtene i Iowa.

Warren sto fast på sin versjon. Og at når spørsmålet først var reist, trengte det et tydelig svar. Hun gjorde det ved å vise til at mennene som sto ved hennes side på scenen til sammen har tapt ti valg. De eneste på scenen som har vunnet alle valg de har stilt opp i er kvinnene, Klobuchar og henne selv.

Senatoren fra Massachusetts hadde åpenbart forberedt seg på at temaet ville komme opp. Hun trakk sammenligninger til 1960 da det ble stilt spørsmål om en katolikk kunne vinne presidentembete. Velgerne svarte ja og sendte John F. Kennedy til Det hvite hus. I 2008 handlet det om Barack Obamas hudfarge. Også han vant over fordommene.

Da debatten var over fortsatte diskusjonen på scenen mellom Warren og Sanders. Og tilsynelatende ikke i en god tone. Warren så ut til å avslå å ta Sanders i hånden. En annen kandidat Tom Steyer gikk frem for å takke for debatten, men trakk seg raskt tilbake: -Jeg vet ikke hva som skjedde mellom de to. Jeg prøvde bare å komme meg unna så fort som mulig.

Skal en demokrat vinne presidentvalget i november trenger han eller hun et solid flertall av kvinnelige velgere. Flere kvinner enn menn bruker stemmeretten. Flere kvinner enn menn har stemmerett. Ikke siden 1988 har et flertall av kvinner stemt for en republikansk presidentkandidat, ifølge Rutger-universitetets statistikk.

Kjønnsforskjellen var særdeles tydelig da Trump ble valgt i 2016. Ifølge Pew forskningssenter stemte 54 prosent av kvinnene på Hillary Clinton, 42 prosent på Donald Trump. Trump fikk en tilsvarende stor overvekt av de mannlige stemmene.

Ifølge en Fox News meningsmåling i desember ligger Trump i år an til å få en enda lavere oppslutning blant kvinner enn for fire år siden. I en hypotetisk oppstilling har Warren 53 prosent oppslutning blant kvinnelige velgere mot Trumps 38 prosent. Sanders gjør det enda litt bedre i denne velgergruppen.

Konkurransen om å vinne demokratenes nominasjon er uvanlig jevn. Foreløpig leder tidligere visepresident Joe Biden (77) i de nasjonale målingene. Han sier at han er best egnet til å samle partiet. Biden forsøker å plassere seg i det politiske sentrum. Men han evner ikke å engasjere velgerne. I debatter virker han mest opptatt av å unngå tabber.

Senator Bernie Sanders mangler hverken energi eller engasjement. Det er bemerkelsesverdig at den eldste kandidaten har størst støtte fra unge på venstrefløyen i partiet. Men han har et problem med å selge sitt radikale budskap til skeptiske middelklasse-velgere. Sanders hadde muligheten i 2016, men tapte da for Hillary Clinton.

Senator Elizabeth Warren har lagt frem detaljerte planer som inkluderer et offentlig helsetilbud til alle, høyere skatter for de rike og kostbare velferdsreformer. Som tidligere jusprofessor prosederer Warren sine valgkampsaker for det amerikanske folk. Men hun sliter med å overbevise store velgergruppene i sentrum. Ordfører Pete Buttigieg (37) fra South Bend i Indiana er også med i lederkvartetten av demokratiske kandidater. I denne aldrende forsamling representerer han en ny generasjon av lovende politikere.

Mens demokratene krangler foran den første styrkeprøven, nominasjonsmøtene i Iowa 3 februar, kan Trump uten konkurranse drive valgkamp i viktige vippestater som får avgjørende betydning for valgutfallet i november. Da demokratene debatterte holdt Trump valgkampmøte for entusiastiske tilhengere i Milwaukee som ropte om fire nye år i Det hvite hus.

I Wisconsin tok Trump Sanders parti. Han trodde ikke at Sanders hadde sagt det Warren hevder, at en kvinne ikke kan vinne i 2020.

-En kvinne kan vinne. Det kan skje, hvem vet?

Da må Trump i så fall tape.

Publisert: 16.01.20 kl. 10:57

