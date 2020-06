Leder

Forståelig at mange er sinte

Det hvite hus-ansatte holdes hjemme. CNNs kontor er angrepet. Folk er drept. Det er skremmende bilder. Et USA i opprør er ingen tjent med.

DEMONSTRASJONER UTENFOR DET HVITE HUS: En uke etter drapet på George Floyd, har protestene spredd seg til amerikanske og europeiske storbyer. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Det er gått en uke og en dag siden George Floyd (46) døde med en politimanns kne mot halsen under en pågripelse i Minneapolis.

Floyd er som kjent slett ikke den første svarte som er blitt utsatt for brutal politivold. Videoen har gått verden rundt og har fått ulmebranner til å blusse opp rundt om i USA.

I helgen ble det ifølge NTB innført portforbud i 40 byer. Ansatte i Det hvite hus skal holde seg hjemme etter at politiet har brukt tåregass mot demonstranter der. Minst 4000 mennesker er arrestert i ulike sammenstøt.

Ekstremister, netttroll og bøller i ulike avskygninger har kastet seg på, og slik bidratt til å gjøre det hele mye verre.

Mange har en helt reell grunn til å være fortvilet i USA. I rustbeltebyene, hvor protestene først oppsto, er de svært hardt rammet av coronakrisen.

Folk har mistet jobben og inntekten. Mange har mistet noen nære. Vi ser en sterk overrepresentasjon i dødelighet i svarte nabolag, der folk bor tett og har dårligere tilgang på helsetjenester.

I Detroit mistet tusenvis av beboere til og med muligheten til å vaske hendene sine da krisen brøt ut i mars, fordi vannet ble slått av da de ikke klarte å betale regningen, ifølge Financial Times. Et anslag fra Universitetet i Michigan tyder på at arbeidsledigheten der er på 48 prosent, mens den offisielle er på 22.

I et land uten noen skikkelig velferdsordninger, betyr det at folk fratas livsgrunnlaget. Folk sliter med å betale nødvendigheter som husleie. Igjen ser vi hvor skjevt det amerikanske samfunnet er.

Dette er problemer som stikker mye dypere enn Donald Trump. Men er det noen gang USA kunne trengt en samlende president, så er det nå. Men det har landet heller ikke. Det hadde ofte vært bedre om Trump var taus.

USA har alltid klart å komme seg opp igjen etter kriser. Det må være håpet også nå.

Søndag kunne vi se politifolk i New York, California, Virginia og flere andre delstater, som knelte sammen med demonstranter. Og demonstrasjoner som gikk fredelig for seg.

Det er et skritt i riktig retning. Men de bakenforliggende problemene består.

- Jeg får ikke puste, ropte George Floyd like før han døde. Og frykten for å ikke få puste er det mange minoritets-amerikanere som deler akkurat nå.

Publisert: 02.06.20 kl. 07:59

