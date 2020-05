STÅ OPP FOR BARNA: – Foreldres motiv og årsaker for å utsette barna sine for ufrivillige utenlandsopphold, er ulike og sammensatte. Felles er at de ikke lytter til og respekterer barnas egne ønsker og behov. Da er det viktig at myndighetene gjør nettopp det, skriver Anja Bredal. Foto: OsloMet

Rapport om ufrivillige utenlandsopphold: – For dårlig hjelp til unge

Unge som utsettes for ufrivillige utenlandsopphold får ikke god nok hjelp. Kompetansen i tjenestene er for lav, det rettslige grunnlaget er lite avklart, og håndteringen av internasjonale saker om barn er fragmentert.

ANJA BREDAL, forsker NOVA/OsloMet, leder for ekspertgruppa om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje

Dette er noen hovedkonklusjoner i rapporten fra ekspertgruppa om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje, nedsatt av regjeringen i februar 2019. Den er basert på intervju med ti unge og et omfattende erfaringsmateriale fra offentlige tjenester og frivillige organisasjoner.

De unge guttene og jentene vi har snakket med har ulike erfaringer, men flere har opplevd grove rettighetsbrudd, vold og overgrep etter at foreldrene har sendt dem til eller etterlatt dem i opprinnelseslandet.

Ekspertgruppa etterlyser større fokus på de unges rettigheter. Vi anbefaler blant annet setteverge for unge under 18 år og fri rettshjelp til de over 18.

Dette er kompliserte saker, og særlig er det vanskelig å hjelpe i utlandet. Unge må advares i forkant, men dagens hovedbudskap fra myndighetene – «Ikke reis!» – er lite relevant for de som ikke har stemmerett hjemme. De trenger kompetente voksne som tar tak i deres konkrete situasjon; som går i dialog med foreldrene der det er forsvarlig og iverksetter beskyttelsestiltak der det er nødvendig. Advarsler til de unge må ikke bli sovepute for hjelpeapparatet.

Skolene utpekes som en hovedarena for forebygging, men utdanningsmyndighetene har hittil fokusert på hva som skal gjøres når elever allerede er blitt borte. Skolene har en unik mulighet til å nå foreldre med informasjon og dialog om barns rettigheter og negative konsekvenser av ufrivillig utenlandsopphold. Og de kan oppdage elever som er i risiko. Minoritetsrådgiverne er en viktig ressurs som må brukes bedre.

Hjelpeapparatet har variabel kompetanse, og usikkerheten er betydelig. I mange tilfeller er familiene kjent fra før, og noen har bedt om hjelp uten å bli tatt på alvor. Vi har fått informasjon om flere saker der barneverntjenesten støttet foreldrenes planer om å sende den unge ut av landet. Ekspertgruppa er sterkt kritisk til denne praksisen.

Barnevernloven var lenge begrenset til barn som oppholder seg på norsk jord. I dag har tjenesten større ansvar og mulighet for å hjelpe barn i utlandet. Ofte er minst en av foreldrene igjen i Norge, og det er stort potensiale for å samarbeide om å få barna hjem. Alternativt må pålegg om tiltak og politianmeldelse vurderes. Politiet bør etterforske flere saker, og Kripos må kunne bidra med spisskompetanse.

Ifølge norsk lov har foreldre rett og plikt til å treffe beslutninger for sine barn. Foreldreansvaret innebærer også en plikt til å yte god omsorg og gi barnet gradvis større selvbestemmelse. Loven forbyr alle former for vold i oppdragelsen og annen behandling som kan utsette barnet for skade eller fare. Barnets beste skal ligge til grunn for beslutninger om barn, både for foreldre og myndigheter.

Ekspertgruppa har avdekket betydelig forvirring og uenighet om dagens lovverk. Mens noen hevder ufrivillige utenlandsopphold som sådan er ulovlige, har andre en langt strengere definisjon av hvilke saker myndighetene skal involvere seg i. Vi peker både på manglende kunnskap og behov for rettslig avklaring. Derfor anbefaler vi regjeringen å oppnevne et juridisk utvalg.

Internasjonale saker om barn omfatter bl.a. ufrivillige utenlandsopphold, vold og overgrep, tvangsekteskap, menneskehandel, barnebortføring og omsorgstvister. Sakene i seg selv kan være sammensatte, mens offentlige myndigheters håndtering er oppsplittet. Vi mener adet er behov for en mer helhetlig tilnærming.

Framfor alt etterlyser vi likebehandling av unge som er i utlandet mot sin vilje. Norge har de siste 20 årene bygd opp særskilte tiltak i saker om tvangsekteskap og æresrelatert vold. Vi finner at unge som ikke er trusselutsatt eller kan vise til æresproblematikk faller utenfor dette spesialiserte hjelpesporet. Særlig gjelder dette unge som sliter med kriminalitet og rus, og som blir sett på som et «problem» både av sine foreldre, hjelpeapparatet og storsamfunnet. Enkelte har verken legitimasjon, penger, klær, bosted eller nettverk når de ankommer Norge. Det haster med å få på plass et tilbud for denne gruppa.

Foreldres motiv og årsaker for å utsette barna sine for ufrivillige utenlandsopphold, er ulike og sammensatte. Noen søker fortvilet å få ungdommen bort fra rus og kriminalitet etter å ha prøvd å få hjelp eller ikke turt å be om det. Andre gjennomfører kalkulerte og straffbare handlinger, for å disiplinere eller gjenopprette familiens ære. Lovligheten av det de gjør vil variere, og potensialet for å hjelpe likeså.

Felles er at de ikke lytter til og respekterer barnas egne ønsker og behov. Da er det viktig at myndighetene gjør nettopp det.

