OMSTRIDT VALG: – Valgobservatørene fungerer som propagandister som legitimerer den russiske okkupasjonen, skriver forfatter John Færseth. Bildet er fra militærparaden i forbindelse med den russiske Seiersdagen på Krim tidligere i sommer. Foto: REUTERS

«Alternative» valgobservatører på Krim

Valgobservatørene på Krimhalvøya var nok en gang rekruttert fra prorussiske miljøer i Europa. Flere tilhørte høyreradikale og høyreekstreme miljøer.

JOHN FÆRSETH, forfatter

Denne uken stemte russerne over en rekke grunnlovsendringer som skal sørge for at Vladimir Putin blir sittende ved makten i mange år til. Også på den okkuperte Krimhalvøya har folk gått til valgurnene. 90 prosent skal ha stemt ja til grunnlovsendringene, som inkluderer et forbud mot å gi fra seg noe av Russlands territorium.

Et forbud mange har tolket som en referanse til den militært viktige halvøya.

Samtidig er det vanskelig å vurdere riktigheten av disse tallene, eller hvorvidt avstemningen på Krim har blitt gjennomført i henhold til etablerte demokratiske normer, ettersom hverken Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) eller andre internasjonale organisasjoner har vært tilstede for å observere gjennomføringen av folkeavstemningen på det som fortsatt betraktes som ulovlig okkupert territorium og som det ikke er lov å besøke uten tillatelse fra ukrainske myndigheter.

Det betyr imidlertid ikke at det ikke har vært valgobservatører til stede. På tirsdag offentliggjorde forskeren Anton Shekhovtsov som er tilknyttet European Platform for Democratic Elections (EPDE) en foreløpig liste over observatører. På listen var fem politikere fra det høyreradikale franske partiet Rassemblement National (tidligere kjent som Nasjonal Front), en representant for tyske Alternative für Deutschland (AfD) og svenske Erik Almqvist, tidligere riksdagsrepresentant for Sverigedemokratene.

Almqvist er den samme som måtte trekke seg fra Riksdagen i 2013 etter å ha truet komikeren Soran Ismail med et jernrør, ropt rasistiske skjellsord og omtalt en kvinne som «hore». Han er i dag bosatt i Ungarn, der han siden 2019 har vært med å drive nettstedet Exakt 24 som blant annet har koblinger til nazigruppen Den Nordiske Motstandsbevegelsen.

Tidligere rapporter fra EPDE viser at det ikke er første gang representanter for RN, AfD og andre høyrepopulistiske europeiske partier har vært valgobservatører på Krim. De senere årene har vi også sett at politikere fra disse partiene har opptrådt i tilsvarende roller både i de russiskkontrollerte utbryterrepublikkene i Øst-Ukraina og i de to georgiske utbryterstatene Abkhasia og Sør-Ossetia som begge ble opprettet etter Russlands intervensjon i 2008.

Donetsk, Luhansk, Abkhasia og Sør-Ossetia inngår alle i en ikke spesielt eksklusiv klubb av pseudo-stater i Russlands nærområder, som i liten grad anerkjennes av det internasjonale samfunnet. Abkhasia og Sør-Ossetia er per i dag ikke anerkjent av andre enn Russland, Venezuela, Nicaragua, Syria og skatteparadiset Nauru i Stillehavet, «folkerepublikkene» Donetsk og Luhansk i Ukraina og av republikken Transnistria.

Sistnevnte er en tynn landstripe i den østlige delen av Moldova som erklærte seg selvstendig med russisk hjelp i 1990-92 etter en kortvarig krig. Den holdes i dag i live av russiske subsidier, og fungerer ikke minst som base for rundt 1500 russiske soldater. Transnistria anerkjennes av Sør-Ossetia, Abkhasia og utbryterrepublikken Artsakh i Nagorno-Karabakh i Aserbadsjan. Donetsk og Luhansk anerkjennes igjen bare av Abkhasia.

Hverken Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE), EU eller etablerte NGO-organisasjoner har villet være til stede når disse statene avholder valg og folkeavstemninger, ettersom dette ville fungert som en indirekte anerkjennelse. Av samme grunn har heller ingen av dem vært villige til å sende observatører til den okkuperte Krimhalvøya, noe som ville bety å anerkjenne den som en del av Russland.

Men hvorfor er det så viktig å ha utenlandske observatører tilstede når man holder valg? Svaret på dette ligger blant annet i at det å ha utenlandske observatører til stede langt på vei har blitt normen ved demokratiske valg. Om det ikke er slike observatører til stede, betyr det at valget vil fremstå som mindre legitimt både overfor egen befolkning og omverdenen. I tillegg gjør nærværet av observatører som forsikrer at alt har gått riktig for seg at man lettere kan forsvare seg mot eventuelle anklager om valgfusk.

På Krim er det dessuten viktig å vise Russland og verden at halvøya er en del av Russland og ikke skiller seg fra andre russiske regioner. Derfor er russiske medier glade i å omtale observatørene som «parlamentarikere» og «offentlige personer».

Andre som har deltatt som valgobservatører på Krim eller i de russiskdominerte pseudo-statene de senere årene inkluderer politikere fra italienske Lega og ungarske Jobbik, den tyske høyreekstremisten Manuel Ochsenreiter som i fjor ble anklaget for å være involvert i en brannbombing i Uzhgorod i vest-Ukraina, norske Bjørn Nistad og den trakasseringsdømte finske journalisten Johan Bäckman. Sistnevnte har også dukket opp som kritiker av norsk barnevern, som han har beskyldt for å drive terrorvirksomhet.

Langt fra alle som deltar i denne virksomheten kommer fra høyresiden. Flere av valgobservatørene som har deltatt på Krim og i Øst-Ukraina har tilhørt det tyske venstrepartiet Die Linke, og under det det russiske presidentvalget i 2018 deltok de to norske Rødt-politikerne Hendrik Weber og Mette Rosenlund som også har organisert «fredsreiser» til Krim. Andre igjen kan beskrives som upolitiske i partipolitisk forstand.

Det de har til felles er at de på ulike måter har fremstått som forsvarere og støttespillere av Russland og av Russlands politikk i Ukraina og andre steder. Flere har også opptrådt som kommentatorer i russiske propagandamedier som RT og Sputnik News.

Mens det er vanskelig å nøste opp nøyaktig hvordan denne observatørvirksomheten er observert, tyder navnene som går igjen i valg etter valg på at det dreier seg om en «pool» eller nettverk som kan dras veksler på der det trengs.

Og siden valgobservatørene på Krim er akkrediterte og godkjente av den sentrale russiske valgkommisjonen er det også all grunn til å tro at det hele organiseres av folk med nær forbindelse til myndighetene i Kreml.

Publisert: 06.07.20 kl. 09:44

