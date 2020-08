LUFT UT: – Hvis det ikke er noe mekanisk ventilasjonssystem der du er, er det eneste som hjelper å åpne vinduene – uansett hvor kaldt eller vått det er ute, skriver kronikkforfatteren. Foto: ODIN JÆGER/VG

Opp med vinduene!

Mange offentlige bygg, hoteller og hjem har et inneklima som ikke holder mål. I alle fall ikke under en pandemi.

JÖRN KLEIN, professor i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge

Smitte forekommer langt sjeldnere ute enn inne. Hvis du holder minimumsavstanden og oppfører deg forsvarlig er sannsynligheten for smitte utendørs rett og slett veldig lav.

Dette skyldes at friluft er i nærmest konstant bevegelse. Luftutvekslingen gjør at aerosolene (de små, svevende og potensielt virusholdige væskepartiklene vi slynger ut når vi for eksempel nyser eller hoster – men også når vi bare snakker) simpelthen blir fortynnet til et nivå der de er ufarlige.

Når vi beveger oss innendørs er vi prisgitt ventilasjonssystemet. Mangfoldet er stort, og det samme gjelder graden av beskyttelse de gir oss mot coronaviruset.

Klimaanlegg er etter hvert blitt vanlig, særlig i hoteller og offentlige bygg, men også i private hjem. Her er det helt avgjørende hvilken filtrering som er i bruk.

De fleste klimaanlegg har to filtre. Det første er alltid et grovt filter, som sikrer at grove urenheter som blader og skitt blir igjen ute. Etter grovfilteret følger et finstøvfilter. Dette fjerner støv og til dels også eksosgass, men når det gjelder veldig små partikler, som aerosoler, er også finstøvfiltrene vanligvis for grove.

For å fjerne viruspartikler trengs et tredje, ultrafint filter: et såkalt Hepa-filter (High Efficiency Particulate Air). Disse filtrerer minst 99,95 prosent av alle luftbårne partiklene som strømmer gjennom. Den filtrerte luften er altså så godt som virusfri.

Utfordringen er at Hepa-filtre er kostbare. Bare planlegging av integrering av systemer med Hepa-filter i bygninger er langt mer komplisert enn totrinnsvarianten. I tillegg er driftskostnadene også høyere siden det må genereres mer trykk, slik at lufta kan «presses» gjennom det ultrafine Hepa-filteret – noe som krever mer strøm. Dessuten bør disse relativt dyre filtrene byttes regelmessig.

Det finnes også filtersystemer som bruker UV-stråling som er forventet å ufarliggjøre virus, men det er for tiden ingen studier som viser effekten dette har mot Covid-19.

Et annet avgjørende moment med klimaanleggene er hvilket ventilasjonsmodus de er innstilt på.

For at et klimaanlegg skal klare å holde den mikrobielle belastningen i lufta lav, må det bli tilført så mye frisk luft som mulig. En stor andel av ventilasjonslufta skal derfor bli trukket inn fra friluft mens avtrekksluft må bli ledet ut. På denne måten får du frisk luft inn i det ventilerte rommet, og dette fortynner og ufarliggjør aerosoler som er forurenset med virus.

Enheter som tilfører lite eller ingen frisk uteluft og fungerer i såkalt «resirkuleringsmodus» er spesielt problematiske. Slike anlegg avleder allerede brukt luft fra rommet, og returnerer den etter at den har passert gjennom filteret. Hvis det ikke er installert et tilstrekkelig effektivt filter for aerosoler, vil smittsomme partikler fortsette å sirkulere i rommet.

Eldre klimaanlegg går oftere i resirkuleringsmodus. Det sparer energi mens de kjøler ned eller varmer opp et rom. Slike systemer filtrerer ikke ut virus, og de kan heller ikke fortynne aerosoler med frisk luft.

Systemer for romtemperaturregulering, som radiatorer, har vanligvis ingen filtre i det hele tatt.

Svært mange skoler og andre offentlige bygg i Norge har et dårlig inneklima på grunn av manglende vedlikehold. Dette handler i det store og hele om at bygningseiere har unnlatt å ventilere mange rom som hadde trengt det.

På kort sikt er det bare vanlig ventilasjon gjennom åpne vinduer som hjelper.

En rapport Folkehelseinstituttet utarbeidet i 2016 pekte på problemer som finstøvforurensning, karbondioksidkonsentrasjoner, mugg og kjemiske stoffer i luften på norske barnehager og skoler.

Omfanget av disse feilene, som altså skapte uro og bekymring allerede før pandemien, har nå vokst seg større.

Konsentrasjonen av CO2 i romlufta er et godt parameter for luftkvaliteten. I norske klasserom er det målt CO2-verdier på 2000 til 3000 ppm (deler per million), og ved slike konsentrasjoner er den kognitive ytelsen til elever allerede betydelig svekket. I lufta ute er gjennomsnittet rundt 410 ppm.

Når det gjelder risikoen for å bli smittet med corona, er CO2-verdien en attraktiv guide fordi den er enkel å måle. Tilstrekkelig presise sensorer er tilgjengelige, og det samme er forhånds-konfigurerte «CO2-trafikklys» som indikerer når et rom må bli ventilert igjen, eller når læreren må slå opp vinduene.

Et slikt trafikklys-system kan like gjerne brukes i andre situasjoner, som på kontorer, for å sjekke luftkvaliteten raskt og enkelt.

Å oppholde seg i mindre rom med dårlig eller ingen ventilasjon over lengre tid kan øke sannsynligheten for aerosoloverføring – også over en avstand større enn to meter.

På grunn av akkumulering og distribusjon av aerosoler kan det hende at det ikke lenger er tilstrekkelig å bare holde en til to meters avstand under slike forhold. Eksempler kan være å synge sammen på hjemmefester eller i klasserom med mange til stede eller å delta i kor i lukkede rom over lengre tid.

Avstand, hygiene og munnbind er de viktigste smitteverntiltakene. Munnbind forhindrer at aerosolene du slipper ut svever så langt, og munnbind gir også mindre sjanse for å bli smittet av andre. Der det er mulig, bør alle også unngå lange opphold innendørs.

Om høsten og vinteren, når store deler av vår aktivitet uunngåelig flytter seg innendørs, blir ventilasjon desto viktigere. Der det er et klimaanlegg, bør dette bli brukt med høyest mulig andel frisk luft og høy volumstrøm.

Hvis det ikke er noe mekanisk ventilasjonssystem der du er, er det eneste som hjelper å åpne vinduene – uansett hvor kaldt eller vått det er ute.

