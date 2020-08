ALLIANSE: – Det er ikke uten betydning hva Norge selv gjør. Uten en solid nasjonal militær evne øker norsk sårbarhet og avhengighet av lånemakt fra de store. Men Norge kan ikke bevilge seg bort fra alliert avhengighet eller amerikanske bombefly-tokt i nord, skriver kronikkforfatteren. Foto: Terje Bringedal

Norge og stormaktene i nord

Det er en forførende tanke at hva lille Norge selv foretar seg, har avgjørende betydning for stormaktenes militære aktivitet i nordområdene. Den slår bredt an og brukes som argument for å styrke Forsvaret. Men tanken er misvisende og bidrar til uheldige forestillinger om sikkerhetspolitikken.

IDA MARIA OMA, førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudier/FHS

Manglende norsk evne til tilstedeværelse i nord etterlater et tomrom som større allierte vil fylle, hevdes det. Dette vil igjen virke provoserende på Russland og gjøre Norge mindre sikkert. Synspunktet er fremført både fra regjeringen og høyt militært hold.

Selvsagt er norsk tilstedeværelse i nord «beroligende» sammenliknet med alliert og fremfor alt amerikansk nærvær. Det er mer forutsigbart og kan knapt oppfattes truende for Russland. Det er åpenbart også slik at desto mindre Norge er i stand til å ivareta egen sikkerhet samt opptre på vegne av NATO i nord, jo større blir behovet for alliert involvering.

Ida Maria Oma. Foto: Institutt for forsvarsstudier/FHS

Problemet er at tanken kan lede til minst to feilaktige forestillinger. Den første er at Norge kan klare seg med beskjeden alliert støtte i en alvorlig krise eller krig bare Forsvaret blir stort og evnerikt nok. Maktasymmetrien i det norsk-russiske naboskapet gjør dette helt utenkelig uansett norsk forsvarsinnsats. Derfor setter norske myndigheter pris på jevnlige demonstrasjoner av at Norge ikke står alene i nord.

Den andre feilaktige forestillingen er en tro på at bare Norge har en solid militær tilstedeværelse i nord, vil allierte holde seg unna, og motsatt at når allierte opererer i nord, er det fordi det norske nærværet er så lite. Denne formen for logikk trekkes lengst av Tormod Heier. I VG i juli forteller han at øvelsen med amerikanske og britiske krigsskip i Barentshavet i mai kan leses som at «Norge er i ferd med å miste selvråderetten i nord», fordi vi ikke har brukt store nok ressurser på Forsvaret. USA og Storbritannia fyller vakuumet.

I en kommentar til langtidsplanen sier Heier videre: «når regjeringen prioriterer annerledes må dessverre US Navy og US Air Force overta. Dette er ikke fordi 2nd Strike Fleet [sic!] eller B-52 og B-2 bombefly vil inn i nordområdene. Snarere er det fordi Norge ikke lenger kan gjøre jobben selv».

At norsk tilstedeværelse i nord har avgjørende betydning for hvorvidt og hvor mye allierte opererer der, holder bare delvis i møtet med virkeligheten. Nå som før gir det mest mening når det gjelder etterretning og overvåking i nordområdene. Norsk etterretningstjeneste og norske patruljefly tjener til å redusere amerikanske og britiske behov for å operere fremskutt i nord på daglig basis. Samtidig må det legges til at Norge har fått stor støtte for å utføre disse oppgavene tilfredsstillende for andre.

Stor aktivitet i nord den senere tid må imidlertid forstås i en mye større sammenheng. Det er iøynefallende når den amerikanske marinen sender overflatefartøy inn i Barentshavet for første gang siden midten av 1980-tallet, og når amerikanske bombefly jevnlig sendes på tokt i nordområdene. Disse toktene er fremfor alt ledd i stormaktspolitisk posisjonering, og er ikke nytt. Et sentralt eksempel er USAs fremskutte maritime strategi på 1980-tallet, med nedslagsfelt i nordområdene, som inngikk i en global strategi for å motvirke Sovjetunionens makt og innflytelse.

Vi ser noe tilsvarende i dag: Særlig USA og Storbritannia søker å sette grenser overfor Russland – og overfor Kina i Asia; det dreier seg om strategisk avskrekking og freedom of navigation. Kunne vi holdt amerikanske bombefly borte fra våre nærområder gjennom å bygge et sterkere forsvar? Nei, mange milliarder ekstra til Forsvaret ville ikke betydd noe i den sammenheng – det handler om storstrategiske hensyn.

Kunne norske myndigheter bedt britene og amerikanerne om ikke å gjennomføre slike operasjoner, om det hadde vært ønskelig? Her kan det vises til Norges selvpålagte begrensninger, som basepolitikken og bestemmelser om at Norge normalt ikke vil tillate at fremmede fly og fartøyer får bruke norske støttepunkter i forbindelse med operasjoner over land i nordøst og i havområdene utenfor. Norge har slik søkt å sikre nasjonal kontroll og unngå å provosere naboen i øst, og retningslinjene har fortsatt betydning.

Allierte kan imidlertid i større grad enn før operere i nærheten av norsk territorium uten å trekke veksler på fysiske støttepunkter i Norge, og den teknologiske utviklingen vil bare forsterke dette. Det betyr mindre mulighet for en viss norsk kontroll med alliert virksomhet i nord. Konsultasjonsmekanismer for å sikre at norske synspunkter blir hørt blir dermed viktigere. Men selv om Norge har et godt og fortrolig samarbeid med allierte, er det ingen garanti for at norske syn blir tatt til følge.

Det er ikke uten betydning hva Norge selv gjør. Uten en solid nasjonal militær evne øker norsk sårbarhet og avhengighet av lånemakt fra de store. Argumentasjonen for videre styrking av Forsvaret bør imidlertid ikke hvile på feil premisser, som i verste fall kan gjøre Norge mindre sikkert.

Norge kan ikke bevilge seg bort fra alliert avhengighet eller amerikanske bombefly-tokt i nord.

Publisert: 31.08.20 kl. 12:07

