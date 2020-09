SKIFT FOKUS: – Det er lettere for oss å fordømme vold enn å ta et oppgjør med høyreekstremisme. Slik kan det ikke fortsette, skriver Josefine Oudmayer Simensen. Foto: Odin Jaeger

Debatt

«25 under 25»: Ta et oppgjør med høyreekstremismen

Hvorfor vil så mange av oss i den hvite majoriteten heller ta et oppgjør med vold enn med fremveksten og tilstedeværelsen av høyreekstreme holdninger?

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JOSEFINE OUDMAYER SIMENSEN, student

De siste ukene har mediebildet vært preget av saker om demonstrasjoner, motdemonstrasjoner, tåregass og sinte ungdommer. Om legitimering av og kritikk mot vold mot meningsmotstandere, og om overdreven maktbruk fra politiet. Debatten i etterkant av organisasjonen SIANs markeringer både i Bergen og i Oslo har stort sett gått i å enten fordømme voldshandlingene fra motdemonstrantene eller politiet. Om det er riktig eller galt å møte opp og vise sin motstand mot hatytringer. Om støy eller stillhet er beste respons.

Jeg savner at vi løfter blikket og spør oss selv hva vi som samfunn har gjort for å la det gå så langt. Hva vi som samfunn har gjort for å gjøre folk så sinte at ting spinner ut av kontroll.

Sist lørdag holdt en organisasjon med høyreekstreme holdninger en markering foran Stortinget, og 29 motdemonstranter ble tatt med av politiet. Ingenting av dette er normalt.

Derfor lurer jeg på hvorfor ingen ser ut til å lure på hvorfor dette skjer.

Josefine Oudmayer Simensen. Foto: PRIVAT

les også VG MENER: SIANs provokasjon

Media, en del politikere og andre som har kastet seg på det offentlige ordskiftet etter demonstrasjonene, har en tendens til å bagatellisere denne organisasjonen og deres holdninger og handlinger. Ved å legge alt fokus på voldshandlingene som ble utøvd av et ekstremt mindretall av motdemonstrantene blir organisasjonens holdninger satt litt til side, noe de ikke fortjener. De fortjener å bli belyst, å bli snakket om, og å bli kalt for det de er – høyreekstreme og islamfiendtlige. Det er dette som er kjernen av problemet.

Jeg har ikke lyst til å prate om ytringsfrihet, og jeg vil heller ikke spekulere i erfaringene til dem som blir truffet av hatretorikken. Det jeg heller vil snakke om, er hvorfor vi i den hvite majoriteten heller vil ta et oppgjør med vold enn med fremveksten og tilstedeværelsen av høyreekstreme holdninger. Det er nok fordi det er lettere, vi slipper å gå i oss selv da. Vi slipper å måtte stå til ansvar, fordi det var så få som utøvde vold og vi er jo ikke som dem. Det er likevel nettopp det som er viktig – å ta et oppgjør med de holdningene, at de ukritisk får vokse frem og at det går så langt at de får spalteplass i de største mediene og plass til å rope utenfor Stortinget.

les også Ikke la deg provosere!

Dette er ikke et problem med én konkret løsning. Vi må begynne med å anerkjenne at dette finner sted. At høyreekstreme holdninger er på frammarsj både i Norge og resten verden er et reelt problem som vi er nødt til å forholde oss til. Høyreekstreme og fremmedfiendtlige holdningers eksistens er ikke verdinøytrale.

Selv om det er som en slags klisjé, så er dialog det neste steget. Dette er ikke en løsning i seg selv, men ett steg i en kanskje milevis lang stige som vi som samfunn er nødt til å klatre sammen. Det holder ikke å bare ta avstand fra slike holdninger, vi er nødt til å aktivt kjempe imot dem. Det inkluderer også å aktivt kjempe imot at holdningene i det hele tatt får utvikle seg.

Vi holder kjeft fordi det er mest beleilig for oss, og det er lettere for oss å fordømme vold enn å ta et oppgjør med høyreekstremisme. Slik kan det ikke fortsette. Vi må ta et oppgjør med fremmedfrykt og hatretorikk, vi må ta ansvar, og vi må alle være bedre. Vi kan ikke gå rundt grøten lenger.

Publisert: 01.09.20 kl. 19:15

Les også