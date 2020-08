Kommentar

Kunsten å leve med Giske

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Hvis man ikke klarer å forsone seg med at han er tilbake så er det ikke Trond Giske det er størst sjanse for å ødelegge. Det er Arbeiderpartiet.

Oppdatert nå nettopp

I Trondheim ble jeg stoppet på gata av folk som mente vi i pressen skrev alt for mye kritisk om Trond Giske. - Han har gjort så mye bra, var tilbakemeldingen. I Oslo kan du risikere å spolere et hyggelig lag om G-ordet kommer opp. Mange er fortsatt rasende på ham.

Snakker de om samme person? Er det samme land?

Få splitter land og folk mer enn Aps tidligere nestleder.

Det har ligget i kortene lenge selv om folk har hatt vondt for å tro det. Trond Giske vil bli ny fylkesleder i Trøndelag, et av Arbeiderpartiets største fylkeslag. Mens all kritikk av Giske har fått stor oppmerksomhet, har det vært få som har våget å støtte ham åpent. Derfor er det skapt et litt skjevt bilde av hans posisjon lokalt.

Det er ikke det at det ikke finnes motstand. Noen få mener det er for tidlig og at han mangler tillit. Andre er bare lei av bråket, som alltid følger i kjølvannet av den tidligere nestlederen. Men de fleste som er kritiske til Giske er det fordi han er en del av en maktelite i Trondheim Ap. En slags trøndersk sentrum - periferikonflikt der altså, ikke metoo. Akkurat dette poenget må man ha gode pedagogiske evner for å formidle utenfor Trøndelag.

Trond Giske splitter fortsatt land og folk. Nå blir han høyst sannsynlig fylkesleder i Trøndelag Ap. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB Scanpix

Det er flere grunner til at Giske blir valgt nå.

Selv om krefter i Aps ledelse er lite bekvem med at Giske får et viktig tillitsverv, har de lite å slå i bordet med. Det er Ap selv som har satt punktum. Det er ingenting i veien for at Giske kan gjenoppta sitt politiske arbeid og gjenvinne tillit, var konklusjonen fra partiledelsen. Og har man først sagt A...

For det store bildet er at Trond Giske har stor oppslutning og tillit i eget valgdistrikt. Han vil bli renominert til Stortinget hvis han vil. Når han etter alle solemerker blir fylkesleder, er det et stort flertall som entusiastisk ønsker ham tilbake. Ikke har det vært lett å finne en motkandidat heller. Krefter har iherdig lett etter en slags drømmemotstander til Giske: En kvinne fra nord. Men kandidatene har ikke akkurat stått i kø.

Alt handler ikke om geografi. Men det er liten tvil om at Oslo er et episenter for Giske-kritikk. Trøndelag er naturlig nok et «kjerneområde», men reiser du nordover i landet er det mange som snakker pent om ham. Det virker som han generelt står sterkere i distriktene enn i storbyene. Eldre liker ham bedre enn de yngre.

Så er det også i distriktene han har bygd seg opp igjen. Han har kjørt sin egen Vedum med kaffekoppen-strategi. Det er knapt et arbeidersamfunn i grisgrendte strøk han ikke har besøkt. Uendelig mange vafler og kaffekopper har gått med i gjenreisingen av Giske.

Mange klager på at han har vært lite tilstedeværende i arbeidet i Stortinget. Til gjengjeld snakker ordførere og lokale tillitsvalgte begeistret om ham. Han tar telefonen når de ringer. Tilbakemeldingene lokalt er at han snakker med folk, og folk vil ha Giske. De føler seg sett og hørt av ham. Det er egentlig bare å lese i et hvilket som helst kommentarfelt.

Slik har Giske utnyttet en åpenbar akilleshæl i partiet. Over tid har Arbeiderpartiet mistet noe av evnen til å lytte og forstå sine egne velgere. Ledelsen i partiet fremstår som for fjern. Det rommet har Giske tatt.

Det finnes vel knapt noen som har hatt et større fall i norsk politikk. Giske måtte fratre både som nestleder og finanspolitisk talsperson. Det var kraftige reaksjoner uansett hva han gjorde. Om han stilte i debatt på NRK, innledet på medlemsmøte i Surnadal Ap eller talte på 1. mai i Trondheim og Verdal. Det var til og med reaksjoner på at han var velkommen på Aps sommeravslutning.

Det er ikke slik at Giske bæres på gullstol tilbake til posisjoner i partiet. Her er det mer snakk om å klore og klamre seg fast.

Å tilfredsstille alle er umulig. I deler av partiet ville alt annet enn at Giske satt i et bøttekott og skammet seg, vært uakseptabelt. De ser på dette som å bryte ned alt som ble vunnet etter metoo. Giske har tråkket på mange på sin ferd opp i partiet, og de møter han igjen i fullt monn nå. For mange er det som skjer nå veldig smertefullt.

I andre deler av partiet mener de at Giske har «sonet ferdig» for lengst. Atter andre mener han er så flink at partiet trenger ham. Håpet fra Giskes støttespillere er at motstanden vil roe seg. Under coronakrisen opplevde man for første gang at Giske fikk snakke om politikk uten at han måtte svare for sin fortid.

Valget av Giske som fylkesleder sammenlignes med å dra av et plaster. Smertefullt der og da, så er det gjort. At det blir litt mindre bråk for hver gang.

Men sårene er langt fra grodd. Giske-saken har ligget som en mørk sky over Arbeiderpartiet i snart tre år. Nå må de leve med ham, om de vil eller ei. Spørsmålet er hvor mye Arbeiderpartiet skal la Giske-saken få ødelegge for partiet videre. Giske klarer de uansett ikke å stoppe.

Publisert: 24.08.20 kl. 09:59 Oppdatert: 24.08.20 kl. 10:22

