Selvsagt vil unge feste

Av Astrid Meland

Raveparty i grotter har aldri vært smart. Men etter helgens livsfarlige festing øker presset på å lette coronatiltakene.

Det er ikke noe nytt med illegale fester i skjulte bomberom og grotter, som festen som gikk galt i Oslo i helgen. Lignende arrangement har vært holdt også lenge før corona.

Aggregat og masse folk i tette rom er farlig. Og nå krever utelivsbransjen og opposisjonspolitikere på nytt at regjeringen fjerner skjenkeforbudet og letter på tiltakene mot corona.

Til VG sier Åshild Bruun-Gundersen at grottefesten er et nedslående eksempel på at folk tar festen under jorden. Hun ber regjeringen åpne opp «før liv går tapt».

Og hun har rett i at det er naivt å tro at unge slutter å feste i årevis.

Men helseminister Bent Høie har sikkert også rett i at utvidet åpningstid ikke nødvendigvis stopper raveparty. Han vil likevel se på skjenkeregelen når regjeringen i midten av september skal vurdere coronatiltakene igjen. Erna Solberg sa fredag at det er uaktuelt med noen liberalisering før det.

Utelivsbransjen med støtte av Raymond Johansen dummet seg ut forrige gang de skjøv smittevern foran seg, og hevdet det var bedre unge festet på utesteder enn i parken. Det er det ikke. Det er imidlertid helt forståelig at bransjen tenker på arbeidsplassene sine.

Og en liberalisering kommer nok til å presse seg frem igjen. Ikke minst fordi vi skal leve med corona i lang tid. Tiltakene må oppleves som nødvendige.

Trenger vi for eksempel et nasjonalt skjenkeforbud når det er så mange kommuner som ikke har corona?

Smittetallet går dessuten ned hver uke. Forrige uke fikk 225 påvist viruset.

Også i Sverige og Danmark går kurvene i samme retning. Og der er de i gang med å forberede lettelser.

I forrige uke foreslo Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell at 500 mennesker kan møtes så lenge man har sitteplasser og holder en meters avstand. I dag er grensen 50.

I Danmark sier virolog Søren Riis Paludan til Ritzau at danskene kan begynne å drøfte hva slags restriksjoner som kan lempes på.

Begge disse landene har mye mer smitte enn Norge, også sett i forhold til folketallet.

Om Norge hadde hatt 200- 300 smittede om dagen, slik svenskene har vært godt fornøyd med siden midten av august, ville den norske regjeringens strengeste kritikerne krevd «lock down».

Verdens helseorganisasjon anbefaler at landene har en såkalt «positivandel» på under fem prosent i minst to uker før myndighetene vurderer gjenåpning. I Sverige er den godt over fem prosent i de fleste regioner fortsatt.

I Norge må vi tilbake til mars for å finne noe sånt. Vi lå på 17 prosent positive på det verste, og da testet vi kun de aller mest utsatte. Nå er tallet 1 prosent i Oslo, og det er det høyeste i landet.

Stemningen for coronatiltak bølger naturligvis med smittesituasjonen. Og her er det mye etterpåklokskap. I partilederdebatten i august angrep opposisjonen regjeringen for å ikke ha vært stenge nok. Men var det noen som hørte dem klage da tiltakene faktisk ble lettet på?

Sensommerens oppblomstring gjorde oss redde og sinte på alt fra vestkantungdommer til harryhandlere.

Den gode erfaringen var at vi fikk kontroll. At også Danmark klarte å stoppe veksten med høyere tall enn oss, sier noe om hva vi kan klare når vi bruker ressursene riktig. Det sier oss at også Norge hadde tålt enda mer smitte uten at det hadde tippet over i en nasjonal bølge.

Det beste er selvsagt å holde smitten nede. Men vi kan ikke forvente at unge og studenter isolerer seg. Som Folkehelseinstituttet hele tiden har sagt, er det ungdommene som bærer «tiltaksbyrden» i denne pandemien.

Om mer testing eller munnbindbruk kan lette den byrden, bør vi prioritere det.

Å holde utestedene åpne til halv tre får neppe slutt på ungdomsfester. Derimot trenger vi ikke overdrive faren ved fadderuker, hjemmefester og parktreff. Ungdom må få lov å holde fester med 20 stykker uten at mediene lager oppslag av det.

At friske ungdommer smittes av corona, er i seg selv ikke mer alvorlig enn influensa. Det er svært liten fare for dødsfall. Om unge holder seg unna syke besteforeldre og folk i risikosonen, er det egentlig ganske trygt.

Og det er akkurat det som skjer i flere land rundt oss, ser det ut til. For selv om vi lenge har sett økt smitte, er antall innleggelser lavere enn man kunne forvente og færre dør.

Nå kan vi ikke se bort fra at dødstallene igjen kan gå opp. Det tar tid å dø. Og høy smitte i befolkningen kan spre seg til folk dette er riktig farlig for. Langtidssykdom er også et problem.

Men en årsak til at det ser bedre ut nå, er at vi tester og finner mer smitte blant unge, friske folk. Mange land er blitt flinkere til å isolere viruset før det sprer seg til risikogruppene.

Og klarer Norge å gjøre dette frem til vi får en vaksine, er corona til å leve med. Å gå på fest i grotter med aggregat, derimot, har alltid vært høyrisiko.

