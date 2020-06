VINDSTRIDEN: – Det er virkelige mennesker, virkelige følelser, virkelig harme, og virkelige – ikke fiktive – overgrep det handler om, skriver Hans Anton Grønskag, som kjemper mot vindturbinene på Frøya i Trøndelag. Foto: Terje Bringedal

Norweas gylne tid ebber ut

Norwea vil gjerne ha en dannet debatt mellom et stigende antall vindkraft-motstandere, og et synkende antall vindkraft-tilhengere.

HANS ANTON GRØNSKAG, Nei til vindkraftverk på Frøya/Motvind Norge

Men det er ikke den debatten vi fører lenger.

Det er en evighet siden.

Debatten står mellom de som står opp for naturen, norske landskap og leveområder – mot de som grådig tar for seg av denne naturen, og selger den ut bit for bit til utenlandske finansakrobater.

Hans Anton Grønskag. Foto: PRIVAT

Kampen står mellom nyfrelste «klimaforkjempere» i en grisk energinæring, og deres lakeier, som Norwea – og folk i norske bygder som alltid har visst, og alltid har erfart at naturtap og klimakrise er to sider av samme sak.

Norwea vil gjerne føre diskusjonen langs sine skillelinjer: de fæle, bannende, motstanderne, på den ene siden, og de dannede retorikerne som inntar ja-standpunkt, for klimaets skyld, på den andre. Da blir det orden i rekkene.

Men vi vet: det er helst i fine vendinger den rene ondskap får sin utforming!

Ifølge Norwea skal det helst være fritt for temperatur i debatten. Alt skal foregå som i en konversasjon ved kafébordet en urban ettermiddag.

Når Isachsen undres over temperaturen burde man kanskje reflekter over at «disse menneskene» som de er så forskrekket over faktisk føler noe, i motsetning til det de selv gjør! Norwea føler bare én ting: Redsel for at pengene skal forsvinne fra horisonten.

Norwea synes sikkert det er helt greit at bygdene skal få mer penger for å ta imot vindkraftindustri, men de vil aldri skjønne at de samme bygdene er befolket med mennesker som har andre verdier enn penger, og sier: Nei takk?. Det er så fjernt fra deres retoriske drømmeverden, at det sier ikke pling en gang.

Norweas eksistens beror på at bløffen om at det er nødvendig med overproduksjon av norsk energi «for klimaets skyld».

Norweas eksistens beror på at kraft-selskapene fortsatt skal subsidieres av norske skattebetalere. (Når det regner på klokkeren, drypper det på presten.)

I all sin framtoning har Norwea ønsket å føre «debatten» på sin banehalvdel: den retoriske sonen.

Nå er debatten ført langt bort fra denne sonen.

Det er virkelige mennesker, virkelige følelser, virkelig harme, og virkelige – ikke fiktive – overgrep det handler om.

I den virkeligheten blir Norweas stemme ikke hørt som annet enn tafatte pip.

Fortsatt har Norwea og deres like, fritt spillerom i hovedstads-pressa, NRK, og overfor stats-makta – men de vet at de fører sine felttog for den dannede retorikk, og sin syke mor, på lånt tid, og nå er det overtid!

Publisert: 15.06.20 kl. 12:09

