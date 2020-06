ADVARER: – Antirasismen mister seg selv når den blir sekterisk. Den står i fare for å destrueres innefra når den blir autoritær, og den mister legitimitet når den blir demagogisk, skriver Ingrid A. Thommessen. Foto: HELGE MIKALSEN

Ikke antirasist nok

Ingen er ikke antirasistisk nok. Ingen er antirasist på «feil måte». Det finnes ingen mal på hvordan denne kampen skal føres.

INGRID A. THOMMESSEN, tidligere styreleder i Annette Thommessens Minnefond.

«Du beveger deg på kanten av rasisme», fikk jeg nylig høre da jeg på Facebook kritiserte tanken om at vi alle er rasister. Det er ikke første gang jeg registrerer denne typen stempling i diskusjoner som dreier seg om antirasisme. Det er like bekymringsfullt som det er nedslående at denne debatteknikken brer om seg. Enten er du med oss, eller du er imot.

Det er en tendens til at enkelte identitetspolitikere forsøker å dominere et felt langt de fleste av oss enes om betydningen av. Disiplinen minner om AKPs kadervirksomhet, demagogien og slagordenes betydning har gjenoppstått. Stiller du kritiske, enn si nyanserende spørsmål, ja, da er du ikke lenger «en av oss».

Identitetspolitikken har vært like viktig som den har vært avgjørende, både for den svarte befolkningen, homofile og funksjonshemmede, blant andre. Det er ikke før den tipper over, som nå, at den blir kontraproduktiv, autoritær, demagogisk og ødeleggende. Den splitter der den burde forene, den ødelegger der den kunne ha bygget opp.

Den skjulte så vel som den åpne rasismen er vi nødt til å stå sammen om å bekjempe. Å mistenkeliggjøre forsøk på nyansering, å gjenopprette et «dem» og «oss», er like farlig som det er kontraproduktivt. Det siste det antirasistiske arbeidet trenger er demagogisk skyttergravskrig, og verre, denne typen stempling bidrar til at mange ikke tør si hva de mener av frykt for hva de risikerer å bli omtalt som. Å få betegnelsen rasist, er en belastning for de fleste. Den knebler den enkelte, den ødelegger nødvendig debatt, den parkerer ethvert tilløp til engasjement på et felt som mest av alt behøver det motsatte.

Vi risikerer at mange utdefineres av den offentlige samtalen. Noen av oss har mennesker vi er glade i som har blitt diskriminert på bakgrunn av hudfarge. Andre har et oppriktig engasjement for menneskerettigheter. Å utdefineres av offentlig debatt fører ikke kun til ytterligere polarisering, det fører i tillegg til noe langt mer destruktivt: likegyldighet.

Som James Baldwin skriver i romanen «If Beale Street Could Talk»: «Neither love nor terror makes one blind: indifference makes one blind.»

Det antirasistiske arbeidet trenger deltakere med ulik innfallsvinkel, det trenger åpen debatt om virkemidler, det trenger at vi står sammen for å bekjempe ødeleggelsene rasismen forårsaker, ikke bare for dem som rammes, men også for oss som samfunn. Vi er avhengige av hverandre i dette arbeidet. Å la hver vår isolerte kamparena overskygge fellesskapstanken, å la autoritære trekk overskygge et arbeid som er like viktig som det er legitimt, er like mye en hån mot dem som rammes, som det er en historieløs strategi i møtet med et fenomen som er langt større enn den enkelte.

Antirasismen mister seg selv når den blir sekterisk. Den står i fare for å destrueres innefra når den blir autoritær, og den mister legitimitet når den blir demagogisk. Ingen er ikke antirasistisk nok. Ingen er antirasist på «feil måte».

Det finnes ingen mal på hvordan denne kampen skal føres.

Publisert: 22.06.20 kl. 08:40

