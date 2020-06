Kommentar

Javel, statsminister Fleksnes

Av Yngve Kvistad

Foto: TEGNING: MORTEN MØRLAND

I en Fleksnes-episode fra 1974 sier Marve at hans barndomsdrøm var å bli statsminister. Boris drømte om det samme, har han fortalt.

Å trekke en linje fra Boris Johnsons regime til Fleksnes’ fataliteter kan muligens lyde noe oppskrudd. Like fullt – den røde tråden er der.

Sammenligningen er så perfid at det skulle vært en fryd å ha kommet på den selv. Men som mange vil vite er urnordmannen Fleksnes opprinnelig britisk, skapt av radarparet Ray Galton og Alan Simpson.

Briter har siden 50-tallet humret gjenkjennende av hans forstokkede verdensbilde; hvor smålig og forurettet han blir når noen sier ham imot, hvor lett han drar en hvit løgn, og hvordan han ellers tviholder på retten – på sin rett – i ett og alt. Det absolutte fravær av erkjennelse når situasjonen hadde tjent på innslag av ydmykhet er et annet fellestrekk. Altså hos Fleksnes og Hancock, som han heter på øyriket.

Det er en mørkeblå kommentator i den konservative avisen The Daily Telegraph som har døpt den daglige pressebriefingen i Nr. 10 Downing Street «Hancock’s Half Hour».

Rent umiddelbart spiller det på navnet til Boris Johnsons helseminister, Matt Hancock. Men klangbunnen er originaltittelen på den opprinnelige radioserien, etter hvert TV-komedien, om og med Tony Hancock, der en påståelig mann med hatt møter helsevesenet som blodgiver, som forkjølet, som sykehuspasient og i andre episoder vi av naturlige grunner her hjemme husker best med Rolv Wesenlund i tittelrollen.

Denne uken har Boris selv iført seg den mentale Marve-hatten og fremført sine replikker både som forurettet, forstokket og ikke minst frakoblet det snev av ydmykhet som kunne reddet ham fra opprøret i egne partirekker. En revolt som ikke lenger er en teoretisk øvelse til glede for hans mange kritikere, i høyrepressen, ikke minst, men en helt konkret bevegelse som nå omfatter såpass mange veteraner og såkalte backbenchere i Toryenes parlamentsgruppe at statsministeren ikke lenger kan vende det døve øre til.

Allerede da Johnson i mars ble coronasyk og fikk et betydelig sympati-løft på meningsmålingene, skrev The Telegraphs stedfortredende politiske redaktør (en stilling Boris selv har bekledt) at den største trusselen mot statsministeren ikke er Labour, men misnøyen i eget parti.

På samme måte er det ikke den rabiate venstrepressen som de siste par-tre uker har ført an i de tidvis uforsonlige angrepene på Boris Johnson. Men gamle klakører i Daily Mail, The Daily Telegraph, The Times, The Daily Express og selveste brexit-blekka, The Sun – i sum det som går under kallenavnet The Tory Press.

Derfor strandet også taktikken med å gjøre kritikken av Dominic Cummings til en stammekrig, der påståtte venstreorienterte journalister og medier skulle beskyldes for utilbørlig forfølgelse av Boris Johnsons rådgiver og stabssjef, bare fordi han hadde ignorert regjeringens egne reiserestriksjoner. Slik skulle Cummings’ tillits- og lovbrudd gå over av seg selv, og dessuten gi Boris noen gratispoenger for å ha stått opp mot den utidige sosialistpressen.

Men så var det ikke venstresidens medier som var mest indignert over at Cummings brøt de strenge coronareglene – de ventet kan hende ikke annet. Det var den konservative presse og profiler i regjeringspartiet som vendte seg mot Dominic Cummings og hans grenseløse arroganse. Men også mot Boris, for hans like grenseløse beskyttelse av rådgiveren.

Ifølge statsministeren handlet Cummings «ansvarlig, lovlig og med integritet» da han coronasyk «fulgte sine instinkter» og kjørte 45 mil for å besøke foreldrene i det nordøstlige England.

En toneangivende Tory-kommentator grep pennen fatt:

«Vel, statsminister, for mine synder har jeg fulgt omtrent alle de daglige pressekonferansene fra Nr. 10, og ikke ett øyeblikk fikk jeg inntrykk av at jeg hadde anledning til å følge mine instinkter. Tvert imot. Nedstengningen handlet om å undertrykke våre dypeste impulser til fordel for fellesskapets beste. Hvor mange millioner har vel ikke lengtet etter å være sammen med sine kjære, hvor mange syke foreldre har holdt seg hjemme med krevende småbarn, hvor mange har higet etter å klemme barnebarn […], og hvor mange har kuet sine impulser fordi de, ved å gjøre dette, trodde de reddet liv», skrev Boris Johnsons tidligere våpendrager, Allison Pearson i The Telegraph i etterkant av Dominic Cummings pressekonferanse, der han – med statsministerens velsignelse – frikjente seg selv.

Cummings-saken er ingenlunde over, selv om Boris Johnson har bestemt at den er det. Å nekte å svare på opplagte spørsmål om hvordan han forklarer en lovtolkning med ett lovverk for folk flest og ett for den herskende klasse, skaper alt annet enn ro. Hva med å si unnskyld?

Senest i går, lørdag, skrev den tidligere Tory-parlamentarikeren, nåværende Times-kommentator Matthew Parris, at det han kaller «fornuftsekteskapet» mellom De konservative og «den selvparodierende komikeren» vil bli oppløst. Fordi partiet «ikke liker ham eller stoler på ham, og valgte ham bare fordi de trodde (med rette) at han kunne vinne et valg.»

At hverken statsministeren eller Cummings har kommet med en eneste innrømmelse om feilvurdering av noe som helst i en coronasituasjon med Europas høyeste dødstall, har rasert regjeringens troverdighet og popularitet.

Utfordret av Labour-leder Sir Keir Starmer i underhuset denne uken erklærte Boris Johnson seg «veldig stolt av det vi har oppnådd». For kort tid siden var han landets mest populære politiker. Nå er Boris Johnsons personlige oppslutning under frysepunktet, ifølge målinger gjengitt av både Daily Express og The Telegraph. Nyvalgt Labour-leder Keir Starmer ligger godt over Boris på akkurat den kurven.

To ulike undersøkelser – den ene utført av YouGov, den andre av det akademiske nettsedet The Conversation - viser at stadig flere briter ikke akter å overholde regjeringens coronapålegg, ettersom Cummings har vist at det likevel ikke er så nøye. Mange av dem som er tatt for å ha brutt reise- og bevegelsesrestriksjonene har påberopt seg «instinkter og integritet» og nektet å betale boten de er blitt ilagt. Ifølge Sky News sier en politisjef at Cummings-saken «har gjort det nesten umulig for politiet» å håndheve dette.

For mindre brudd på coronareglene kan politiet utstede forelegg på 60 - 100 pund, mens brudd på isolasjonsbestemmelsene ved sykdom kan straffes med bøter på 1000 pund, mer enn 10.000 kroner.

Den mest påfallende «Hancock-halvtimen» var likevel det ukentlige ordskiftet i underhuset hvor opposisjonen stiller grunngitte spørsmål til statsministeren.

Om Boris Johnson bare var uforberedt, om han etter årene med Jeremy Corbyn hadde glemt hva opposisjonslederens rolle er, eller om han i denne første direkte-konfrontasjonen med Keir Starmer brått oppdaget hvilken retorisk og intellektuell kraft han nå står overfor, det er spørsmålene britiske kommentatorer har drøftet siden onsdag.

Med den prosessuelle sindighet som tilligger en tidligere sjef for det engelske riksadvokatembetet – det er derfor han er adlet – stilte han sine spørsmål til statsministeren, som var det en avslutningsprosedyre i en av majestetetens rettssaler.

Og mens Boris snakket fortere og fortere, høyere og høyere, og mer og mer synlig irritert for hvert svar han ble avtvunget, begynte selvmotsigelsene å gå i ball for ham. Stotrende sto han rød i toppen og hamret pekefingeren i den karakteristiske dokumentboksen på bordet foran regjeringssjefens plass, og brått skulle han ha seg frabedt Sir Keirs «endeløse angrep».

The Telegraphs kommentator beskriver en statsminister i ferd med å gå opp i limingen. Eller som Marve ville sagt:

Han kom, ble svett – og dett var dett.

Publisert: 07.06.20 kl. 12:16

