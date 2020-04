Kommentar

Amerika – eller Trump – først?

Av Anders Giæver

Donald Trumps stopp i overføringene til Verdens helseorganisasjon er helt i tråd med løftene han gikk til valg på. Men er det Amerika eller seg selv han dermed setter først?

HBO Nordic sender for tiden serien «Konspirasjonen mot Amerika», en dramatisering av Philip Roths roman fra 2004. Boka er bygget på en kontrafaktisk idé, et «tenk om»-utgangspunkt hvor man leker seg med tanken på hva som ville skjedd dersom noen premisser i verdenshistorien så annerledes ut:

Hva om Franklin Delano Roosevelt hadde tapt presidentvalget i 1940? Hva om datidas kanskje største amerikanske kjendis, flyverhelten Charles Lindbergh haddestilt til valg og vunnet på et løfte om å holde USA utenfor krigen i Europa og i stedet beholdt et vennskapelig forhold til Nazi-Tyskland?

Tanken er ikke så fjern. Sterke krefter ønsket å holde USA utenfor krigen på 1930- og 40-tallet. «America First»-bevegelsen med Lindbergh som offentlig talsmann hadde vind i seilene. Antisemittismen og nazisympatiene lå som en mørk understrøm til antikrigs-retorikken. Lindberg selv var kjent for sine antijødiske uttalelser og sin beundring for Nazi-Tyskland.

Men det skjedde altså ikke. Lindbergh stilte aldri til valg. Roosevelt ble gjenvalgt med overveldende flertall av statene bak seg. Og et år seinere bombet japanerne Pearl Harbor og det var så godt som ingen motstand mot at USA gikk inn i krigen på de alliertes side.

America First-komiteen oppløste seg selv tre dager seinere og har begrepet har stort sett vært forvist til historiens skraphaug og obskure grupper.

Inntil Donald Trump børstet støv av parolen under valgkampen i 2016 og brukte den direkte under innsettelsesalen i 2017: «Fra denne dag skal en ny visjon lede vårt land. Fra dette øyeblikk er det Amerika først som gjelder».

Man kan finne mange selvmotsigelser og underlige vrier i det Trump har sagt og gjort fra han lanserte sitt kandidatur og til de daglige pressekonferansene om koronaviruset. Men den isolasjonistiske Amerika først-parolen har vært konsekvent, konsistent og det valgløftet han har strukket seg lengst for å oppfylle.

Han har trukket USA ut av en rekke internasjonale traktater, blant annet Parisavtalen, nedrustningsavtalen med Iran, handelsavtalen med nabolandene Mexico og Canada. Og han har truet med å trekke landet ut av, eller i hvert falle reforhandle avtalene med langt flere land og internasjonale institusjoner fra Nato til Verdens handelsorganisasjon, WTO.

Så det at han vil slutte å overføre penger til Verdens helseorganisasjon (WHO), kommer ikke som noen egentlig overraskelse. Det lå et forslag til kutt i overføringene allerede i budsjettforslaget for inneværende år. Og at det skjer akkurat nå, når han utsettes for kritikk for håndteringen av pandemien i sitt eget land, er også helt i pakt med Trumps modus operandi. Utsettes han for press, finner han noen å la det gå utover.

En del av kritikken mot WHO er berettiget. Så sent som i januar gikk WHO god for Kinas påstand om at koronaviruset ikke smittet mellom mennesker. To uker seinere fløy organisasjonens generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus til Beijing for å møte president Xi Jinping og berømmet ham for å sette «en ny standard for smitte-kontroll» og å vise «åpenhet og vilje til å dele informasjon».

Da Trump innførte innreiseforbudet fra Kina i slutten av januar sa Tedros at «resultatet vil være økt frykt og stigmatisering med liten gevinst for folkehelsen».

Det er mye å si om Trumps bagatellisering og trege respons på koronakrisen, men at han til slutt ville reagere mot WHO på en eller annen måte, var derfor helt forutsigbart.

Trumps problem er at svært mye av kritikken han nå retter mot WHO, er den samme som veldig mange retter mot ham. Samtidig som Tedros roste Xi for Kinas åpenhet og kontroll, tvitret Trump at Kina hadde «jobbet veldig hardt for å få kontroll» over viruset. Og at «De forente stater setter stor pris på deres åpenhet og innsats».

Mer eller mindre det samme som Tedros, altså. Og etter innreiseforbudet ble innført, har fortsatt over 40.000 mennesker kommet fra Kina til USA, så det diskuteres hvor effektivt det i realiteten har vært.

Så Trumps varslede stopp av de økonomiske overføringene til WHO er først og fremst et innenrikspolitisk kort han spiller som like fullt er helt i tråd med hans politikk og valgløfter.

Det kommer nå, fordi den lille økningen i oppslutning han fikk den første uka etter innføring av restriksjoner ser ut til å svinne hen. Fordi demokratene og mediene plager ham med påminnelser om hvor lenge han bagatelliserte effekten av viruset.

Og fordi, når alt kommer til alt er det ikke noe klart skille i Trumps verden mellom ham selv og Amerika. Når Trump kommer først, kommer Amerika først samtidig.

