Kroppen i Coronaens tid

Av Roar Hagen

Foto: Roar Hagen

Kan vi leve av å ikke klippe håret på hverandre?

På den siste dagen i den siste timen før vi alle gikk i lockdown rakk jeg så vidt å oppsøke min frisør for å gi den vanlige instruks; ikke moderne, og ikke feminint. Nå har det gått noen uker, og sannhetens øyeblikk rykker nærmere. Hvem er ekte blondiner, eller brunetter? Ettersom dette gjelder begge kjønn blir det spennende å se om det dukker opp en kjønnsnøytral betegnelse. Kanskje blondhen?

Den svenske forfatteren Peter Englund er ekspert på den tidligmoderne tiden, perioden mellom middelalder og opplysningstid. Han opplyser oss om at menneskene som levde da hadde en helt annen oppfatning av kroppen enn den vi har i dag. Kroppen var ikke noe annet enn en skrøpelig vert for sjelen så lenge den varte. Døden var allesteds nærværende og selv kongen kunne dø når som helst av det vi oppfatter som banale sykdommer. Det var utenkelig å ikke tro på Gud, håpet lå i sjelens frelse og et etterliv fri for kroppens skrøpelige biomasse.

To tusen år etter at Jesus ga sitt legeme på korset for å gi mennesket frelse, tilgivelse og nåde har kroppen blitt livets mål og mening. Bare du trener riktig og spiser importerte økologiske avocadoer fra Sør-Amerika kombinert med dyre kosttilskudd skal du få evig liv. Ja, ikke nok med det, anskaffer du en blytung og oljefinansiert batteribil for å ta deg til den overdimensjonerte hytta som fyres av oljesubsidierte vindturbiner er saligheten like om hjørnet. At et av Guds stolteste skapninger, havørna, massakreres mellom rotorbladene i skjendet norsk natur kan lett fortrenges når hytta går ut av lockdown og den biodynamiske vinen står på bordet.

Pesten som har rammet oss bringer oss på forunderlig vis i forbindelse med generasjoner før oss. Forestillingen om at legevitenskapen og fornuften vil redde oss har forledet oss til å tro at vi er hevet over naturen. Nå kjenner vi alle på følelsen av usikkerhet og forvirring. Ja, selv tyske virologer er visstnok uenige om veien videre selv om de representerer det mange ser på som verdens beste helsevesen. Her hjemme ser vi at våre helsemyndigheter som planlegger og drifter vår generøse og svært kostbare foretaksmodell glemte å lagerføre helt grunnleggende utstyr for å beskytte pasientene, og ikke minst, seg selv.

På Stavanger Lufthavn Sola står fly parkert på rekke og rad. Som en strandet gåseflokk har de gått i opplag og venter på at den sorte svane skal forlate luftrommet. Vi er alle strandet i en enorm transitthall, både leg og lærd. Vi har et minne om hva vi forlot, men vet ikke helt hvor neste flight fører oss hen. Livet av i går kommer neppe tilbake og vi kjenner alle på en viss usikkerhet. Imens må vi pleie legemet så godt vi kan i de stengte treningssentrenes tid. Fysisk form er ferskvare, og muskler omdannes til fettvev raskere enn vi liker. Strikk, armhevinger og instruksjoner på nett skal redde stumpene av kroppens tempel.

Så hva gjør dette med oss, har vi en sjel? Den franske matematikeren Blaise Pascal hevdet at ateistens lodd er å bli sint til slutt. Kanskje han forutså den britiske kjendisen Stephen Fry. Alltid velformulert, morsom og full av vidd. Helt til han begynner å snakke om religion. Da forvandles han til sint forbitret mann som er sint på en gud han ikke tror på. Det blir spennende å se om pesten gjør noe med synet på oss selv og maktene. Om dette varer lenge vil det nok avsette dype spor i vår kulturhistorie. Blir det kortvarig vil vi lettere kunne ta opp tråden der vi slapp. Det urbane livet vi elsker er i krise. Kontorlandskapet, byrommet, samlokalisering. Ja selv New York, symbolet på urbanitet hevet over naturen har lukket sine borgere inne i påvente av en vaksine som kan redde oss alle.

Både konservative Erna og sosialdemokratiske Mette Fredriksen klarer seg bra i Coronaens tid, ja selv den slitne Stefan Løfven er populær. I krisetider velger vi det trygge. Imens får du passe på kroppen din. Den skal berge oss gjennom pesten, og helst etterpå.

Tenk bare på Deana Carters vemodige sang: – Did I shave my legs for this? Hun hadde pyntet seg for mannen som dessverre heller ville sitte småfet i sofaen og drikke øl for å se fotballkamp med sofaen full av potetgull. Nå er fotballen i lockdown, men kommer nok tilbake, om enn økonomisk fattigere slik vi alle blir.

Publisert: 12.04.20 kl. 16:45

