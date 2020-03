Kommentar

Valgkamp i en pandemi

Av Anders Giæver

Foto: ROAR HAGEN

Trump har snudd og forlenger nedstengningen av USA. Men valget til høsten vil gå som planlagt.

Fordi seertallene på pressekonferansene mine er så enorme, på nivå med mandags-fotballen og «Ungkaren»-finalen ifølge New York Times, blir Lamestream Media fullstendig gærne. «Trump når frem til så mange mennesker at vi må stoppe han», skrev en skrulling. Vi sees klokken 17:00.

Slik forhåndsannonserte Donald Trump søndagens pressekonferanse fra Det hvite hus, hvor han skulle oppdatere nasjonen på alvoret i situasjonen. Tweeten var den første i en strøm på fire som handlet om at «seertallene» hans var på nivå med sportsbegivenheter og realityshow-finaler.

På selve brifingen slo han heldigvis an en litt annen tone. Mens han for en uke siden hevdet at tiltakene gjorde ubotelig skade på amerikansk økonomi og at han derfor håpet å heve restriksjonene til påske, forlenget han søndag tiltakene ut april. Og uttrykte håp om at normalen kunne gjenopprettes innen 1. juni.

Restriksjonene er i pakt med hva ekspertene har foreslått og de puster åpenbart lettet ut. Prognosene for flere amerikanske stater er dystre nok som de er.

Mens Trump i hele vinter bagatelliserte coronavirusets effekt, snakket om at det vil forsvinne når det bli varmere i været, etc., er nå alvoret i situasjonen tydelig til stede. Det kan ha en sammenheng med hans fire tweeter om «seertallene». Og det faktum at oppslutningen om jobben han gjør, stiger.

For første gang siden dagene etter at han ble innsatt som president, syns nå nesten halvparten av amerikanerne at han gjør en god jobb.

Det er usikkert hvordan dette vil utvikle seg etter som dødstallene stiger, men Trump har en egen evne til ikke å bekymre seg om fremtiden. Det momentumet hans hovedutfordrer Joe Biden fikk i begynnelsen av mars da han vant en serie primærvalg med god margin, er nå kraftig redusert.

Trumps daglige brifinger gir ham en helt egen plattform som nasjonens far. Det er vanskelig å stjele oppmerksomheten når du som Biden sitter i selv-karantene i stuen din i Wilmington, Delaware og kommuniserer til omverdenen via Skype, mens den du utfordrer har resten av klodens øyne mot seg. Selv om de to så langt ligger ganske likt på målingene.

Det har ført til spekulasjoner om at New Yorks guvernør Andrew Cuomo kan være aktuell som demokratenes presidentkandidat. Cuomo har stått frem som en handlekraftig og samlende guvernør i denne krisen, og har ikke vært redd for å utfordre Trump.

Mens Biden er passivisert på hjemmekontoret står Cuomo i stormen hver dag og vinner stadig større oppslutning. sammenligningen blir dratt til New Yorks borgermester Rudy Giuliani etter 11. september 2001.

At Cuomo skulle bli presidentkandidat er i likevel et ganske urealistisk scenario. Presidentkandidatene utpekes ved at den enkelte vinner delegater i primærvalg gjennom våren. Den som har flest delegater på landsmøtet til sommeren vinner avstemningen og aksepterer partiets nominasjon.

Cuomo har ikke meldt seg på nominasjonen og har dermed ingen delegater i ryggen. Skal han nomineres fordrer det at Biden fristiller sine delegater og ber dem stemme på Cuomo i stedet.

Det er også viktig å merke seg at nominasjonskampen til demokratene langt fra er over, selv om Bernie Sanders har små sjanser til å vinne. Å trekke inn en outsider på denne måten ville forvanske prosessen ytterligere.

Selvfølgelig kan Biden utpeke Cuomo til visepresidentkandidat. Han har riktignok så godt som lovet å tilby posten til en kvinne. Men slik situasjonen er, kan han i hvert fall i teorien tenkes å gå fra et slikt løfte.

Mange har spurt om det i det hele tatt er realistisk å gjennomføre et valg under disse forholdene. Nominasjonsprosessen er forsinket. Landsmøtene står i fare. Hvordan skal man gjennomføre et valg i november som fordrer at millioner av amerikanere står i kø foran stemmelokalene, hvis smittefaren er like stor?

Men amerikanerne har aldri utsatt et presidentvalg tidligere. Ikke under Den amerikanske borgerkrigen. Ikke under andre verdenskrig. Valgdatoen er fastsatt med lov i 1845: «Tirsdagen etter den første mandagen i november måned» eller «den første tirsdagen etter 1. november». Den tidligste mulige datoen er 2. november, og den siste mulige datoen er 8. november.

Presidenten kan ikke forandre på dette gjennom en såkalt «executive order». Det må en lovforandring til, vedtatt av Kongressen, undertegnet av presidenten – og selv den kan overprøves av domstolene.

Så presidentvalg blir det, det er sikkert. Det kan bli det mest spennende og avgjørende siden andre verdenskrig.

Publisert: 31.03.20 kl. 10:10 Oppdatert: 31.03.20 kl. 10:22

