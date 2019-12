HØYLYTT PROTEST: Demonstranter utenfor Kongressen krever at president Donald Trump blir stilt for riksrett. I Representantenes hus pågikk en intens debatt før avstemningen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Kommentar

Politisk krig fra skyttergravene

Det er klart for et historisk øyeblikk for en forsamling folkevalgte tynget av ansvar. Tiden er kommet for et demokratisk flertall å reise riksrett mot president Donald Trump, til republikanernes høylytte protester.

Nå nettopp

Slik demokrater og republikanere intenst debatterer grunnlaget for riksrett i Representanthuset er det som om de befinner seg på to ulike planeter. Demokratene anklager presidenten for maktmisbruk og for å ha hindret etterforskningen. Republikanerne renvasker Trump og anklager i stedet demokratene for å rive landet i stykker.

Trump skriver seg i natt høyst trolig inn i historiebøkene ved å bli den tredje president som stilles for riksrett. Han blir høyst sannsynlig frikjent i Senatet etter nyttår. Men prisen er et splittet folk og et politisk system i krise. Og riksrett vil alltid hefte ved Trump som en skamplett fra hans tid i Det hvite hus.

Demokratene sier bevisene mot Trump er klare og overveldende. Republikanerne sier motparten overhodet ikke har noen sak. Det er nesten uvirkelig at de snakker om samme sak som forlengst er blitt godt opplyst i åpne høringer.

Polariseringen i Washington, D.C. startet lenge før Trump ble valgt til president, men i hans tid har politisk strid utartet til en skyttergravskrig der partene slynger ut fiendtlig retorikk. Viljen til å søke fornuftige kompromiss er fullstendig fraværende.

Det er i praksis ingen spenning knyttet til utfallet i natt. Før avstemningen er det bare uklart hvordan 15 av representantene ville stemme. Alle de andre representantene har på forhånd gjort kjent hvordan de akter å stemme. De følger partilinjen, med ytterst få unntak. Og demokratene er i flertall.

SE OGSÅ: VG følger riksrett-debatten i direktestudio.

Trump tror han tjener politisk på prosessen mot ham, og at velgerne i 2020 vil straffe demokrater som trakk ham for riksrett. Demokratene sier de ikke har noe valg, gitt alvoret i saken. Flertallsleder Nancy Pelosi står ved siden av et skilt med flagget og en setning fra troskapseden og erklærer at presidenten er en pågående trussel mot nasjonal sikkerhet.

Dagen før avstemningen sendte Trump et illsint brev til flertallslederen i Representanthuset, Nancy Pelosi. Her anklager han Pelosi og demokratene for å forsøke et ulovlig og partipolitisk kupp: -Det er dere som undergraver Amerikas demokrati.

Trump har i hele sin presidenttid spilt to roller. Han er et uskyldig offer, samtidig er han uovervinnelig. Presidenten skriver i brevet til Pelosi at selv de som ble anklaget og dømt i hekseprosessene i Salem på 1700-tallet hadde flere rettigheter enn ham.

Samtidig er han, i egne øyne, uangripelig. Han hevder å vinne på alle fronter. Riksrettssaken er til hans egen fordel og velgerne vil straffe hans fiender. Og Trump mer enn antyder at han er hevet over loven: - Artikkel 2 gir meg rett til å gjøre hva jeg måtte ønske som president, sa Trump tidligere i år.

HEKSEJAKT: USAs president Donald Trump hevder at selv de som ble anklaget og dømt i hekseprosessene i Salem på 1700-tallet hadde flere rettigheter enn det han har fått i riksrettsprosessen mot ham. Foto: Ron Sachs / EPA

Men Trump er ikke solkongen Ludvig XIV, som i følge en anekdote skal ha sagt at «Staten, det er meg». En amerikansk president er ingen eneveldig monark. Grunnlovsfedrene utformet et politisk system med maktbalanse, mellom den utøvende, lovgivende og dømmende makt. En av Kongressens oppgaver er å føre tilsyn med den utøvende makt, presidenten.

Artikkel 2 i Grunnloven, som Trump henviser til, foreskriver også hvordan en president kan bli fjernet gjennom riksrett, i tilfeller av forræderi, bestikkelser eller andre «high crimes and misdemeanors». En vanlig tolkning av den siste del av setningen er at det omfatter maktmisbruk.

Det er Representanthuset som til enhver tid avgjør hva som kan gi grunnlag for riksrett, som president Gerald Ford påpekte. Det handler vel så mye om politikk som om jus.

Anklagene om at Trump misbrukte sin stilling ved å legge press på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for å finne noe han kunne bruke mot tidligere visepresident og presidentkandidat Joe Biden er blitt grundig etterforsket og gjenstand for åpne kongresshøringer. Vitnemålene fra diplomater og andre offentlige tjenestemenn har styrket saken mot Trump.

Trumps telefonsamtale med Zelenskyj var på ingen måte perfekt, slik Trump sier. Han ba en fremmed makt om en tjeneste, informasjon om en rival i det forestående presidentvalget. Han har siden hindret etterforskningen ved å nekte å utlevere dokumenter og la medarbeidere vitne i høringene.

Kveldens debatt viser at republikanerne ikke ønsker å forholde seg til dette. I stedet snakker de om at prosessen er dypt urettferdig og at demokratene alltid har vært besatt på å få Trump fjernet. Demokratene sier denne prosessen handler om å beskytte det amerikanske demokrati og Grunnloven. Intet mindre.

Andrew Johnson ble frikjent i riksrett med syltynn margin i 1868. Richard Nixon valgte i 1972 å gå av før han ble stilt for riksrett. Bill Clinton ble frifunnet med solid margin i 1998. Også Trump vil bli frikjent, av sine egne.

I en meningsmåling for Fox News, presidentens favorittkanal, sier 54 prosent at Trump bør stilles for riksrett, mens 41 prosent er mot. Fire prosent av de som støtter riksrett, mener likevel at Trump bør bli sittende som president. Alt tyder på at det er disse fire prosent som får sin vilje: Trump blir tiltalt, men det republikanske flertall i Senatet vil frifinne ham.

Publisert: 18.12.19 kl. 22:08

Mer om

Flere artikler