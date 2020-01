Foto: Morten Mørland

De glade 20-årene, en gang til?

Det er hundre år siden masseproduksjonen, massemediene og massekulturen skapte modellen for forbrukersamfunnet. Men så ble prosjektet forsinket av den totale krig.

I 1924 ble de første norske radiosendingene kringkastet i Norge via Kringkastingsselskapet A/S det privateide selskapet som ble nasjonalisert noen år senere og omgjort til Norsk Rikskringkasting.

Alle de kjente elementene var på plass fra første stund. Noen minutter hver dag med værmelding, nyheter, tidssignal og børsnoteringer. Og ellers musikk, musikk, musikk.

Kringkastingen holdt seg med eget «radioorkester» og diverse musikere og solister, men overførte også konserter og dansetilstelninger fra restauranter i hovedstaden.

Filmen var tidens visuelle medium. Det var rundt femten kinoer bare i Oslo, og ny opprettede Kommunenes filmsentral sørget for spredning rundt i hele landet. Og langt fra alt var utenlandsk, det ble produsert over 40 «helaftens» kinofilmer i Norge mellom 1920 og 1930.

Det var fart i økonomien. Norges nøytralitet under verdenskrigen hadde virket positivt på shippingmarkedet. Rederne gjorde store penger. Men også mindre spekulanter begynte å tjene på handel med verdipapirer. Begrepet «nyrike» oppsto, som en kontrast til de gamle, nedarvede familieformuene. Stadig flere kastet seg på. Det var lett å la seg friste.

«Selv de fornuftigste spør seg selv og andre: skal vi ikke nå begynne, skal vi la gullet og bilene rulle oss forbi?», skrev Verdens Gang.

Johan Falkberget fanget karikaturen av den norske oppkomlingen i romanen «Bør Børson Jr.», om handelskaren fra den lille oppdiktede bygda Olderdalen i Trøndelag som lar seg friste av grådigheten og setter formuen over styr i den swingende metropolen Trondhjem.

Om stemningen var høy i Norge, var den bortimot frenetisk i USA. Det vi kaller «de glade» heter i USA «de brølende 20-årene». Den amerikanske formuen doblet seg i løpet av tiåret, og skapte det første forbrukersamfunnet.

Markedsføring, samferdsel og logistikk gjorde det mulig å samle alle amerikanske forbrukere til et marked for første gang, slik at de kunne kjøpe de samme varene, høre den samme musikken og se de samme filmene enten de befant seg på øst- eller vestkysten.

Den første amerikanske radiostasjonen ble startet i Pittsburgh, Pennsylvania i 1920. Da Kringkastingsselskapet startet opp i Norge hadde amerikanerne 500 radiostasjoner. Ved utgangen av tiåret ble det anslått at det var radioapparater i 12 millioner amerikanske hjem.

Den blomstrende filmindustrien samlet seg i den lille byen Hollywood utenfor Los Angeles i Sør-California og skapte den første generasjonen internasjonale filmstjerner; Charlie Chaplin, Rudolph Valentino, Greta Garbo og Buster Keaton.

Mot slutten av tiåret ble tegnefilmen opphøyet på grunn av en ung entreprenør som het Walt Disney, og som lanserte sin mest kjente figur Mikke Mus ved hjelp av den nye oppfinnelsen, lydfilmen.

Det var nok likevel jazzen og danser som Swing Foxtrot og Charleston som kulturelt definerte de glade 20 årene. Det svingte fra Cotton Club i Harlem, New York til Stortorvets Gjæstgiveri i Oslo.

Men den største, mest revolusjonerende produktet, var uten tvil automobilen. Masseproduksjonen hadde gjort det mulig for Ford-fabrikken i Detroit å selge sin populære T-modell til en tredjedel av hva den hadde kostet femten år tidligere.

Da 1920-tallet gikk mot slutten var det en bil på veien for hver femte amerikaner. I Norge var det 32.000 biler i 1925. Noe som igjen førte til en helt ny industri av bensinstasjoner, restauranter og overnattingssteder.

Men under blanke overflaten av en ny type samfunn drevet av forbrukerøkonomi, velstand og fritid, boblet det i sosial og politisk uro.

I 1924 slapp den tidligere østerrikske korporalen Adolf Hitler ut av fengselet i Bayern hvor han hadde sonet ni måneder for et kuppforsøk. Under fengslingen hadde han skrevet på sitt manifest, «Min kamp».

Samme år døde den russiske revolusjonens far, Vladimir Lenin, og den enda mer brutale Josef Stalin overtok makten i Sovjetunionen.

Og i 1929 brøt hele det amerikanske aksjemarkedet sammen og den økonomiske depresjonen som preget det neste tiåret ble innledet. De glade 20-årene gled over i de harde 30-årene.

Den økonomiske oppgangsbølgen som hadde virket så gunstig for den øvre middelklassen og som hadde bidratt til en ny, moderne og liberal toleranse ble slukt av kulturkrig, polarisering, nasjonalisme og uforsonlighet.

Det er ikke så vanskelig å se parallellene, hundre år senere.

