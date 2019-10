BLÅLYS: Politiet måtte i helgen rykke ut til en lang rekke voldshendelser i Oslo. Bildet er tatt ved en tidligere anledning i 2016. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Leder

Tiltak mot gatevold

Flere unge menn går uprovosert til angrep på forbipasserende. Gjenger braker sammen i et masseslagsmål. Meldingene om vold i Oslo denne helgen var mange og urovekkende.

Nå nettopp







Det ble registrert 15 til 20 tilfeller av vold i hovedstaden fra kl. 23 fredag til kl. 02.30 lørdag. Natt til søndag ble det meldt om flere nye alvorlige voldshendelser. I noen tilfeller handler det om ransforsøk. Ofte skal gjerningsmennene være grupper av unge menn. Det skal ha vært flere tilfeller av såkalt uprovosert vold mot tilfeldige ofre. Det virker som om hensikten bare er å utøve grov vold.

Politiets statistikk viser at kriminaliteten i hovedstaden på mange områder går ned. Men det gjelder ikke for anmeldte voldslovbrudd. I andre tertial 2019 ble det registrert en liten økning i forhold til i 2018. Men målt mot tallene for 2015 er økningen på hele 21,9 prosent. Noen av disse voldstilfellene finner sted i det offentlige rom, ofte på kveld eller natt i helgene.

les også Fire personer pågrepet: Mann slått og sparket i hodet av ungdomsgjeng

Politiet må ha store nok ressurser til å utføre sin særdeles viktige jobb. De må være synlig til stede i gatebildet og ha mulighet til raskt å respondere. De må også ha kapasitet til å etterforske sakene grundig slik at de ansvarlige blir stilt til ansvar. Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) snakker om en terrorisering av bymiljøet. Han sier at de som utøver blind vold må oppleve at de får straffereaksjoner.

Politiet har også en viktig rolle i å forebygge. De kjenner godt lokalmiljøer og gjengproblematikk. Samtidig er det svært viktig at frivillige engasjerer seg, som for eksempel i Natteravnene. De arbeider landsomfattende for å gjøre bygater til trygge steder for alle. I år fikk de kun 400 000 kroner i kommunal støtte i Oslo, som er mindre enn i fjor. Det blir helt feil å kutte i støtten når behovet er økende.

les også Politiet: Mye uprovosert vold i Oslo

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg sier til Aftenposten at byrådet har mistet kontrollen over voldsutviklingen i Oslo. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier en gjeng med noen få ungdommer skremmer folk i byen med uprovosert vold og trusler. Det bør være mulig å oppnå bred tverrpolitisk enighet om hva som må gjøres. Det handler om å forebygge, om å bryte opp kriminelle gjenger og effektivt straffeforfølge de som utøver grov vold. Utviklingen er bekymringsfull og uakseptabel. Våre gater skal være trygge. Myndighetenes viktigste oppgave er å ivareta borgernes sikkerhet.

Publisert: 21.10.19 kl. 07:54







Mer om